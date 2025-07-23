От обороны к победе. Как новые установки «Посох» превратят атаки ВСУ в пустую трату дронов

Ночь с 19 на 20 июля стала для России одной из самых напряженных за последние месяцы. Волны украинских беспилотников одна за другой атаковали российские города, пытаясь парализовать работу аэропортов и посеять панику среди мирного населения. По данным Минобороны, только за первые семь часов атаки силы ПВО уничтожили 93 вражеских дрона.

«С 23:30 19 июля до 7:00 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве. Эти атаки подтвердили смену тактики ВСУ: неспособность добиться успеха на фронте заставляет Киев целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре. Однако уже скоро подобные атаки могут стать бесполезными — Россия готовит технологический ответ, способный полностью перекрыть небо для вражеских дронов. Дорогие ракеты против дешевых дронов Массовые атаки украинских беспилотников, подобные той, что произошли в ночь на 20 июля, демонстрируют снижающуюся эффективность. Несмотря на одновременный запуск 140 дронов, подавляющее большинство было уничтожено. Пока проблему для традиционных систем защиты представляют современные БПЛА, подобные украинскому «Лютому» — автономные, устойчивые к РЭБ и способные к сложному маневрированию.

Фото: РИА «Новости»

К тому же существующие методы перехвата демонстрируют экономическую неэффективность. Стоимость зенитной ракеты многократно превышает цену сбиваемого дрона, а системы РЭБ оказываются бесполезными против автономных аппаратов. Инициатива министра обороны Андрея Белоусова по созданию комплексной системы противодействия дронам демонстрирует новый этап развития российской обороны, построенной вокруг новейших средств. Испепеление за 0,2 секунды Новый российский лазерный комплекс «Посох» представляет собой качественный скачок в технологиях противодействия беспилотникам. Установка способна уничтожать лазером воздушные цели на расстоянии до 500 метров всего за 0,2 секунды — быстрее, чем человек успеет моргнуть.

Установка за 0,2 секунды поражает цель на дистанции до 500 метров. Следующий этап — испытания на 1,5 километра с использованием имитаторов украинского ударного БПЛА «Лютый». Telegram-канал Insider-T

В отличие от существующих систем, таких как «Задир» (работающий по принципу «один импульс — одна цель») или громоздкого «Пересвета», новая разработка сочетает компактность, высокую скорострельность и энергоэффективность. По данным разработчиков, система полностью автономна и питается от аккумуляторов, что делает ее мобильной и простой в развертывании. Последние испытания перед запуском Если испытания на 1,5 километра пройдут успешно, то новая установка может стать массовым решением для защиты критической инфраструктуры. Это особенно важно на фоне сложности перехвата автономных дронов.

Впервые за все время СВО Россия приближается к технологической точке, где возможно эффективное и дешевое уничтожение дронов в реальном времени. Insider-T

Военное руководство России планирует начать полевые испытания комплекса в зоне СВО до конца 2025 года. При успешном внедрении это оружие нового поколения сможет полностью перекрыть для Украины возможность авиаударов по российской территории, сделав бессмысленными любые попытки дроновых атак. Как Россия лишает Киев последнего козыря Внедрение «Посоха» кардинально изменит баланс сил в противостоянии с украинскими беспилотниками. Как отмечают аналитики, это лишит Украину последнего действенного инструмента давления — возможности массовых атак дронами-камикадзе.

Фото: РИА «Новости»

На международной арене Россия демонстрирует технологическое превосходство. В то время как страны НАТО только разрабатывают аналогичные системы, российский «Посох» уже проходит полевые испытания. Это не просто новое оружие — это возможность диктовать свои правила в современной войне, где дроны играют все более значительную роль. Полный контроль над воздушным пространством Российская система ПВО не просто защищает города от угроз — она создает новые стандарты безопасности. Внедрение технологий вроде «Посоха» открывает путь к эпохе, когда небо над страной станет полностью контролируемым пространством.