«Объединила цель: приблизить нашу победу». «Новые люди» рассказали, как поднять дух военным и спасти чью-то жизнь

У волонтеров в новых регионах и приграничье своя передовая. Без перерывов и выходных они поддерживают бойцов и помогают жителям, которые потеряли все. Штаб, организованный партией «Новые люди», уже доставил сотни тонн гуманитарных грузов. Добровольцы собирают и обрабатывают информацию, составляют логистические карты и формируют адресные посылки. Какие еще проблемы решают в оперштабе — рассказал 360.ru первый заместитель руководителя центрального исполнительного комитета политического объединения Станислав Дружинин.

— Расскажите о вашей гуманитарной миссии. Когда она стартовала? — Партия «Новые люди» с начала специальной военной операции оказывает поддержку нашим боевым подразделениям и доставляет гуманитарную помощь нуждающимся в новых регионах и приграничье. Переломным моментом в организации этой работы стал август 2024 года, когда ВСУ напали на Курскую область. Эти трагические события болью отозвались по всей стране. Курский рубеж… Наши партийные отделения стали оперативно собирать необходимые вещи нуждающимся, помогали курянам эвакуироваться и обустраиваться на новом месте, сдавали кровь для раненых. — Правда ли, что для вас это стало еще и личной историей? — Да, корни нашей семьи — в Курской области. Там родился и жил мой дед Иван Дмитриевич Бочаров, сам я в 2010-е работал в Юго-Западном госуниверситете (как здесь его называют — Курском политехе) и буквально жил на два города. Да и потом связь с Курском никогда не терял. В то время принял решение снять свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы и начать координировать работу партии по гуманитарной помощи. Обсуждать качество благоустройства московских дворов, когда атакуют Курскую область, мне показалось странным и несвоевременным.

Фото: Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

— Организация гуманитарной миссии предполагает очень большой объем работы. Как удалось наладить процесс? — Во-первых, создали штаб для координации действий партийных отделений, наших активистов и волонтеров. Так работа стала системной и целенаправленной. Стояла задача оперативно реагировать на запросы от военных подразделений и пунктов временного размещения беженцев. Мы концентрировали необходимые ресурсы и продумывали логистику. С момента создания работу штаба контролирует лидер партии Алексей Нечаев. Он уделает особое внимание нашим проектам и сам принимает в них участие. — Расскажите о маршрутах поездок? — Мы побывали во всех приграничных и новых регионах: Брянской, Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР. Штаб объединил усилия с другими организациями — Главным военным следственным управлением СК России, благотворительными фондами, общественными и коммерческими структурами ради общего дела. Чужой беды не бывает! Когда не можем выехать сами, помощь направляем попутными автомобилями или военно-транспортной авиацией с аэродрома «Старый». Например, если что-то надо быстро доставить в воинские части. — Сколько всего гуманитарки отвезли? — За это время направили более 350 тонн гуманитарной помощи. Очень важно, что мы не только привозим вещи, оборудование или продукты, но и стараемся морально и психологически поддержать людей, поговорить, поделиться добрыми новостями.

Фото: РИА «Новости»

— А как поднимаете боевой дух военных? Какие моменты запомнились? — Очень трогательно, когда бойцы получают письма от детей, они бережно хранят эти послания. В зоне СВО мы реально видим, как всех объединила общая цель: приблизить нашу победу. — Но враг не щадит даже гуманитарный конвой. Вы попадали под обстрел? — Гуманитарные миссии не бывают спонтанными, безопасность — это вопрос организации и разумной осторожности. Непосредственно под обстрел, к счастью, не попадали. Опасные моменты были, когда над нами летели дроны или когда буквально вдогонку, по нашим следам, начинались ракетные обстрелы. Так, мы побывали в Перевальской школе-интернате в ЛНР, а на следующий день поселок атаковали украинские беспилотники: разрушили дома и ранили 24 человека. В приграничных регионах тревожно, в любой момент могут объявить беспилотную или ракетную опасность. Но, несмотря ни на что, люди там держатся сплоченно: взрослые работают, дети ходят в школу, проводят праздники и фестивали. — Кому конкретно вы помогаете? — Кроме воинских частей, а мы выполнили заявки нескольких десятков подразделений, гуманитарный груз доставляем в пункты временного размещения беженцев, в детские дома, школы-интернаты, храмы, медицинские учреждения. В помощи важна ее адресность, понимание потребностей, буквально списки вплоть до конкретных семей или воинских частей. Например, школе-интернату нужно несколько столярных станков, детскому дому — материалы для уроков труда или рисования, спортивный инвентарь, малышам — пуфики, а нашим бойцам — техника или оборудование с конкретными техническими характеристиками. — Как не ошибиться и привезти то, что нужнее всего? — Заявки к нам поступают по разным каналам: через чат-бот, региональные отделения партии, непосредственно от руководителей учреждений или от командиров. Наша работа находит большой отклик. Благотворители готовы оказывать помощь: перечислить деньги, закупить все необходимое, обеспечить доставку. Обычно они сами покупают все, что нужно. Когда есть возможность, вместе с нами участвуют в гуманитарной миссии — работают упаковщиками, водителями и грузчиками. Это незабываемые, очень эмоциональные поездки.

Адресность — самый важный показатель гуманитарной помощи. По итогам каждой миссии размещаем фото и видеоотчеты в мессенджерах и соцсетях. Наши партнеры должны знать, как мы выполнили поставленные задачи.

— Приведите, пожалуйста, конкретный пример. Вы смогли кого-то спасти или изменить чью-то жизнь? — Расскажу одну трагическую и очень трогательную историю. Во время сентябрьской миссии в Белгород мы поехали к девочке Лизе. Ей нет и трех лет, но на долю ребенка выпали испытания, которые по плечу не каждому взрослому. Террористическая атака на Белгород 30 декабря 2023 года унесла жизнь мамы тогда восьмимесячной Лизы, девочка чудом выжила, но потеряла ногу. В те предновогодние дни в городе находился Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди». Он вместе с волонтерами разгребал завалы, помогал пострадавшим. Благодаря его участию Лизе сделали операцию. Даванков все лично контролировал и обеспечил финансирование.

Фото: Владислав Даванков. Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Практически все свои первые годы девочка провела в больницах. После операции — протезирование и реабилитация. Сейчас Лиза живет в доме своего дяди — Дмитрия Величко, она обрела новую семью. Но там надо благоустроить участок, обустроить детскую площадку, оборудовать место под бассейн… Посильную помощь в реализации этих планов взял на себя один московский предприниматель, который узнал о попавшей в беду девочке через наш штаб. — Какие проблемы волнуют жителей больше всего, как вы их планируете решать? — Наиболее сложная ситуация в пунктах временного размещения беженцев. Люди покинули свои дома, многие остались без крыши над головой, лишились всего, потеряли родственников и близких. Это всегда очень горькие истории. В таких обстоятельствах надо успокоить, вселить надежду, помочь решить административные вопросы. В их числе: оформление документов на получение пенсий или социальных пособий, особенно это актуально для тех, кто жил на Украине, возникают и проблемы с трудоустройством. Обычно мы встречаемся с главами регионов, озвучиваем трудности, обращаем внимание на конкретные случаи. Сразу подключаются наши региональные отделения, там очень неравнодушные ребята. Большую работу на новых территориях ведет как раз актив партии. А мы координируем наши усилия через штаб, проводим выездные заседания, обмениваемся опытом, поддерживаем инициативы. Так, белгородский проект «Улыбка героя», когда участникам СВО оказывают стоматологическую помощь, перерос в федеральный — «ВрачРядом». — Какова дальнейшая судьба гуманитарной миссии? — Работу штаба гуманитарной помощи новым и приграничным регионам в ее нынешнем формате продолжим, пока это будет востребовано. Одновременно возникают дополнительные задачи: это адаптация участников спецоперации и полноценная интеграция территорий в общероссийское экономическое и культурно-социальное пространство. Мы уже встречались с предпринимателями, которые вернулись с фронта, они поддерживают наш штаб. Но поражает то, что бизнесмены в мирной жизни сталкиваются с новыми вызовами. Помимо сложностей с пониманием российского законодательства и очень непростыми условиями в приграничной зоне, им ставит препоны чрезмерная активность сотрудников контрольно-надзорных органов, их административный протекционизм. В этой связи трудно переоценить необходимость юридической, финансовой и бухгалтерской подготовки участников СВО. Для новых регионов требуются системные решения, особые условия на переходный период, которые помогут стимулировать бизнес-активность. — Как будет работать штаб во время избирательной кампании в Госдуму? — По работе штаба в такой непростой период, как выборы, конечно, возникают юридические вопросы. Не скрою: есть понятие подкупа избирателей. Но это касается не только нашей партии, поэтому будем ждать разъяснений, чтобы не нанести ущерб гуманитарной миссии. Возникнет необходимость — найдем новый формат. Главное, чтобы в предвыборный период бойцы и мирные жители не перестали получать необходимую помощь. Откровенно говоря, эта история вообще не про борьбу за голоса избирателей. Мы делаем свою работу по зову сердца.