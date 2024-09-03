03 сентября 2024 01:36 Новая тактика в Донбассе. ВС России продвигаются невиданными темпами Военный эксперт Живов: в Донбассе применили тактику информационной стерильности 0 0 0 Эксклюзив

Спецоперация

Донбасс

Специальная военная операция РФ на Украине

Украина платит высокую цену в Донбассе за нападение на Курскую область, отметили западные журналисты, в то время как сама Украина кичится своей дерзкой выходкой перед США. Наступления российских войск в ДНР идет небывалыми темпами, а ВСУ грозит появление «мешков и котлов», рассказал на стриме 360.ru у Антона Шестакова военный эксперт Алексей Живов.

Живов отметил, что большая часть бригад, которые участвовали во вторжении в Курскую область, стояли на границе с Белоруссией, а не в Донбассе. Первая механизированная бригада ВСУ на американской технике в 2023 году должна была участвовать в прорыве на Запорожье, но «что-то пошло не так», и ее вывели в резерв. «Как раз эти Stryker в больших количествах и всю бригаду, неплохо подготовленную по натовским стандартам, мы видели в Курской области. Поэтому прямой корреляции между нашими успехами в Донбассе и их торможением в Курской области нет. Здесь, скорее, такая не очевидная связь», — заявил военный эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Живов считает, что из США Украине в директивном порядке приказали сменить стратегию с сугубо оборонительной на наступательную. Атака на Курскую область была частью этого нового плана. «Они очень увлеклись этим, по большому счету, очень незначительным успехом. И ослабили свое внимание на других фронтах. В свою очередь Министерство обороны собрало мощнейший штурмовой кулак, который действует весьма нетипично», — обратил внимание эксперт. Неслышно о применении БПЛА ни с украинской стороны, ни с российской, эксперт предположил, что «история с дронами там не работает». Также нет медийной информации о наступлении российских войск. «Там соблюдается полная информационная стерильность во время наступления — это некий новый признак, которого никогда ранее не было», — пояснил Живов.

При этом на Курском направлении каждый уничтоженный украинский БТР показывают по федеральным каналам. Живов предположил, что операция в Донбассе долго готовилась, командование предусмотрело не только военные факторы. Эксперт считает, что мощные российские РЭБ мешают ВСУ развернуть «гибкую оборону». «На первой линии у них стоят, кого не жалко, на второй линии — дроноводы, на третьей линии — заградительные отряды из своих и иностранных специалистов, и за ними артиллерия. Вот эта гибкая линия обороны долгое время нас сдерживала», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Теперь эта тактика ВСУ дала серьезный сбой, позволив российским войскам выйти на оперативно-тактический простор. Заняв Покровск, российская армия сможет развернуться как на север в сторону Торецка, так и на юг. Живов отметил, что Угледар уже взяли в полуокружение. «Ряд дерзких военных операций позволили выйти к шахте, которая является ключом к обороне Угледара, и обойти эту шахту дополнительно с запада, что ставит угледарскую агломерацию и все позиции ВСУ в очень сложное положение», — отметил эксперт. Живив заявил, что у ВСУ может случиться обвал фронта, появятся «мешки и котлы», и украинцы будут уходить дальше на запад в сторону Запорожья и Днепра.