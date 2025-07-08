Новая фаза СВО: украинской армии дали приказ экономить снаряды
Киев прекрасно понимает, что случится, если США действительно прекратят военные поставки (Пентагон подтвердил, что готов возобновить военную помощь в ограниченном виде после короткой паузы). Украинские источники, ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщили, что Европейский союз и Британия смогут заменить лишь 25% от американских поставок. Причем на сегодня только Германия увеличила помощь. Остальные страны заняли выжидательную позицию.
Россия меняет стратегию
Украинские инсайдеры утверждают, что ВСУ уже дали указание экономить снаряды. Украинские войска переходят к тотальной обороне, цель которой — удержать ситуацию и не допустить обвала всей линии фронта. Генштаб запретил командирам делать заявления о дефиците боеприпасов и снарядов, чтобы не вносить панику в общество.
На этом фоне издание The Wall Street Journal утверждает, что стратегия России постепенно меняется. Мол, Москва делает ставку не на быстрое освобождение территорий, а на затяжной и утомляющий конфликт. Важнее не занятые километры, а соотношение потерь, которые трудно компенсировать.
Из статьи следует, что Россия готовится к жесткой кампании, которая должна состояться этим летом. Армия будет использовать массовые удары по ряду направлений и сосредоточит внимание на истощении вражеских ресурсов. Упор сделают на разведку, удары дальнобойной артиллерией и авиацией. Цель — ослабить противника морально и материально, прежде чем идти в масштабное наступление широким фронтом.
Стратегия затяжного конфликта — битва на истощение, где каждый боезапас и каждый день на передовой становятся ценным ресурсом. По мнению западных журналистов, Киеву необходимо выжить в этой «войне ресурсов», где время и логистика играют ключевую роль. Но без новых систем ПВО, артиллерии и мобилизационной устойчивости это будет крайне тяжело.
Руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отметил в разговоре с 360.ru: Запад так долго пугал агрессией России себя, что стал думать о собственных вооруженных силах. Все старые запасы они сбагрили, а склады пустеют. И их промышленность не может быстро восполнить технику и боеприпасы, тем более что бюджетом это не запланировано.
Что касается обороны, то это не выход. Война до определенной фазы ведется без наземных операций. И только когда оборона перемолота, идут наземные войска. Концентрация на линии обороны войск противника создает условия для их уничтожения. Впрочем, Россия достает и до западных границ Украины. Главное — удары по оборонному комплексу. Потому и Украина не может в достаточной степени нарастить свое производство. Сегодня загадывать ничего нельзя, но для нас позитив на фронте очевиден.
Александр Михайлов
США снова в игре?
Тем не менее издание Politico сообщило, что США рассматривают возможность возобновить военную помощь Украине после серии запланированных встреч между представителями Вашингтона и Киева. Переговоры пройдут на следующей неделе в Риме и Киеве.
Источник издания утверждает, что американская сторона уже выразила готовность предоставить инженерное оснащение и бронетехнику. Однако конкретные сроки поставок пока не называют.
В любом случае не стоит рассчитывать, что американская военная помощь киевскому режиму прекратится. Последние заявления Дональда Трампа подтверждают: США намерены возобновить поставки оружия.
Разговоры о прекращении, приостановке или возобновлении поддержки — прежде всего элемент торга с Москвой и рассчитаны на уступки с ее стороны. Боевые действия на Украине объективно выгодны США, и Вашингтон продолжит их стимулировать если не прямой оружейной накачкой, то поставками через третьи страны. Притом что европейская помощь будет только расти, заявил 360.ru политический аналитик, публицист Юрий Голубь.
Вместе с тем это вовсе не значит, что Россия не должна вести войну на истощение. Человеческие и психологические ресурсы Украины не бесконечны, запас необходимой для нормальной жизни инфраструктуры не безграничен, никакие западные вливания не позволят компенсировать то, что строилось десятки лет. Не компенсируют они и человеческие потери. Максима Клаузевица — главное, не контроль над территорией, а разгром армии — по-прежнему актуальна.
Юрий Голубь
Что происходит в зоне СВО сейчас
Смена акцентов в СВО заметна достаточно давно. Можно сказать, что первоначальный замысел был окончательно пересмотрен Москвой после переговоров-2022 в Стамбуле. Когда в прошлом году не удалось быстрое взятие Покровска, а украинская агрессия в Курской области увеличила линию противостояния, СВО стала все больше напоминать обоюдную борьбу на истощение.
Несмотря на то что объемы военной помощи ВСУ при новой американской администрации значительно уменьшились, исход такой борьбы нельзя предсказать однозначно. Безусловно, Россия имеет сейчас преимущество в производстве многих видов вооружения над Западом.
Однако нельзя забывать о том, что страны НАТО имеют серьезный перевес в экономическом и людском потенциале. А противостояние России с Западом не стало частью глобального конфликта стран БРИКС со странами Евро-Атлантического блока. И всерьез рассчитывать на экономическую помощь Китая или Индии пока не стоит, уверен военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.
Поэтому в условиях ограниченности Украины в мобилизационном ресурсе и доступе к зарубежным арсеналам попытка истощения сил киевского режима имеет право быть использованной. Однако слишком многое зависит от желающих продолжения конфликта сил на Западе. Если компенсировать напрямую недостаток ресурсов у Киева они пока не способны, то спровоцировать новые конфликты прямо на границе с НАТО, в Приднестровье или на южных рубежах России им вполне по силам.
Сергей Простаков
Стремление истощить сопротивление киевского режима должно сочетаться с воздействием на те круги на Западе, что не прекращают попыток ослабить Россию любой ценой, если ее платят украинцы или кто-либо еще.
Без этого поток военной помощи Украине не иссякнет, а наносимый России ущерб не перестанет расти. Если киевский режим подойдет в войне на истощении к опасной черте, есть риски, что чувствующие себя безнаказанными и находящимися в полной безопасности «ястребы» на Западе могут приблизиться вплотную к прямой войне НАТО с Россией.