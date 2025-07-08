Новая фаза СВО: украинской армии дали приказ экономить снаряды

Киев прекрасно понимает, что случится, если США действительно прекратят военные поставки (Пентагон подтвердил, что готов возобновить военную помощь в ограниченном виде после короткой паузы). Украинские источники, ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщили, что Европейский союз и Британия смогут заменить лишь 25% от американских поставок. Причем на сегодня только Германия увеличила помощь. Остальные страны заняли выжидательную позицию.

Россия меняет стратегию Украинские инсайдеры утверждают, что ВСУ уже дали указание экономить снаряды. Украинские войска переходят к тотальной обороне, цель которой — удержать ситуацию и не допустить обвала всей линии фронта. Генштаб запретил командирам делать заявления о дефиците боеприпасов и снарядов, чтобы не вносить панику в общество. На этом фоне издание The Wall Street Journal утверждает, что стратегия России постепенно меняется. Мол, Москва делает ставку не на быстрое освобождение территорий, а на затяжной и утомляющий конфликт. Важнее не занятые километры, а соотношение потерь, которые трудно компенсировать. Из статьи следует, что Россия готовится к жесткой кампании, которая должна состояться этим летом. Армия будет использовать массовые удары по ряду направлений и сосредоточит внимание на истощении вражеских ресурсов. Упор сделают на разведку, удары дальнобойной артиллерией и авиацией. Цель — ослабить противника морально и материально, прежде чем идти в масштабное наступление широким фронтом.

Фото: РИА «Новости»

Стратегия затяжного конфликта — битва на истощение, где каждый боезапас и каждый день на передовой становятся ценным ресурсом. По мнению западных журналистов, Киеву необходимо выжить в этой «войне ресурсов», где время и логистика играют ключевую роль. Но без новых систем ПВО, артиллерии и мобилизационной устойчивости это будет крайне тяжело. Руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отметил в разговоре с 360.ru: Запад так долго пугал агрессией России себя, что стал думать о собственных вооруженных силах. Все старые запасы они сбагрили, а склады пустеют. И их промышленность не может быстро восполнить технику и боеприпасы, тем более что бюджетом это не запланировано.

Что касается обороны, то это не выход. Война до определенной фазы ведется без наземных операций. И только когда оборона перемолота, идут наземные войска. Концентрация на линии обороны войск противника создает условия для их уничтожения. Впрочем, Россия достает и до западных границ Украины. Главное — удары по оборонному комплексу. Потому и Украина не может в достаточной степени нарастить свое производство. Сегодня загадывать ничего нельзя, но для нас позитив на фронте очевиден. Александр Михайлов

США снова в игре? Тем не менее издание Politico сообщило, что США рассматривают возможность возобновить военную помощь Украине после серии запланированных встреч между представителями Вашингтона и Киева. Переговоры пройдут на следующей неделе в Риме и Киеве. Источник издания утверждает, что американская сторона уже выразила готовность предоставить инженерное оснащение и бронетехнику. Однако конкретные сроки поставок пока не называют.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

В любом случае не стоит рассчитывать, что американская военная помощь киевскому режиму прекратится. Последние заявления Дональда Трампа подтверждают: США намерены возобновить поставки оружия. Разговоры о прекращении, приостановке или возобновлении поддержки — прежде всего элемент торга с Москвой и рассчитаны на уступки с ее стороны. Боевые действия на Украине объективно выгодны США, и Вашингтон продолжит их стимулировать если не прямой оружейной накачкой, то поставками через третьи страны. Притом что европейская помощь будет только расти, заявил 360.ru политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Вместе с тем это вовсе не значит, что Россия не должна вести войну на истощение. Человеческие и психологические ресурсы Украины не бесконечны, запас необходимой для нормальной жизни инфраструктуры не безграничен, никакие западные вливания не позволят компенсировать то, что строилось десятки лет. Не компенсируют они и человеческие потери. Максима Клаузевица — главное, не контроль над территорией, а разгром армии — по-прежнему актуальна. Юрий Голубь

Что происходит в зоне СВО сейчас Смена акцентов в СВО заметна достаточно давно. Можно сказать, что первоначальный замысел был окончательно пересмотрен Москвой после переговоров-2022 в Стамбуле. Когда в прошлом году не удалось быстрое взятие Покровска, а украинская агрессия в Курской области увеличила линию противостояния, СВО стала все больше напоминать обоюдную борьбу на истощение.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Несмотря на то что объемы военной помощи ВСУ при новой американской администрации значительно уменьшились, исход такой борьбы нельзя предсказать однозначно. Безусловно, Россия имеет сейчас преимущество в производстве многих видов вооружения над Западом. Однако нельзя забывать о том, что страны НАТО имеют серьезный перевес в экономическом и людском потенциале. А противостояние России с Западом не стало частью глобального конфликта стран БРИКС со странами Евро-Атлантического блока. И всерьез рассчитывать на экономическую помощь Китая или Индии пока не стоит, уверен военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Поэтому в условиях ограниченности Украины в мобилизационном ресурсе и доступе к зарубежным арсеналам попытка истощения сил киевского режима имеет право быть использованной. Однако слишком многое зависит от желающих продолжения конфликта сил на Западе. Если компенсировать напрямую недостаток ресурсов у Киева они пока не способны, то спровоцировать новые конфликты прямо на границе с НАТО, в Приднестровье или на южных рубежах России им вполне по силам. Сергей Простаков

Стремление истощить сопротивление киевского режима должно сочетаться с воздействием на те круги на Западе, что не прекращают попыток ослабить Россию любой ценой, если ее платят украинцы или кто-либо еще. Без этого поток военной помощи Украине не иссякнет, а наносимый России ущерб не перестанет расти. Если киевский режим подойдет в войне на истощении к опасной черте, есть риски, что чувствующие себя безнаказанными и находящимися в полной безопасности «ястребы» на Западе могут приблизиться вплотную к прямой войне НАТО с Россией.