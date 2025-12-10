Ночной рейд «Гераней». Российские бойцы нанесли мощный удар по целям в Одесской области

Небо Одессы снова в огне. Сквозь завесу ПВО прорвались стаи российских «Гераней», превратив эту ночь над городом-портом в адскую диораму из взрывов и пламени. Ночной десант дронов-камикадзе вновь доказал: укрыться негде. Результат закономерен — точные попадания по инфраструктуре, питающей ВСУ на юге.

Около 23:30, еще накануне, в мониторинговых пабликах страны появились сведения о движении примерно 20 «Гераней» в сторону Одессы и Николаева. После полуночи в Одесской области прогремели первые взрывы.

«Взрывы в Одессе. Сообщают о массированной атаке БПЛА на город», — написали авторы украинского издания Страна.ua.

Позднее стало известно, что удар также нанесли по объектам инфраструктуры в городе Ананьеве. Российские военные применили новые ударные БПЛА. Украинский блогер Анатолий Шарий добавил, что удар пришелся не по самому городу, а по пригороду.

«По предварительной информации от местных жителей, били не по самому Ананьеву, а рядом — по газовой инфраструктуре», — написал он.

Около 00:40 украинские паблики заполнили видео со взрывами и пожарами из Новомосковска в Днепропетровской области. Кроме того, российские БПЛА атаковали объекты противника в самом Днепропетровске и в Сумской области и нанесли удары по целям во временно оккупированном украинской армией Запорожье.