Ночной рейд «Гераней». Российские бойцы нанесли мощный удар по целям в Одесской области
Серия взрывов прогремела в Одессе
Небо Одессы снова в огне. Сквозь завесу ПВО прорвались стаи российских «Гераней», превратив эту ночь над городом-портом в адскую диораму из взрывов и пламени. Ночной десант дронов-камикадзе вновь доказал: укрыться негде. Результат закономерен — точные попадания по инфраструктуре, питающей ВСУ на юге.
Около 23:30, еще накануне, в мониторинговых пабликах страны появились сведения о движении примерно 20 «Гераней» в сторону Одессы и Николаева. После полуночи в Одесской области прогремели первые взрывы.
«Взрывы в Одессе. Сообщают о массированной атаке БПЛА на город», — написали авторы украинского издания Страна.ua.
Позднее стало известно, что удар также нанесли по объектам инфраструктуры в городе Ананьеве. Российские военные применили новые ударные БПЛА. Украинский блогер Анатолий Шарий добавил, что удар пришелся не по самому городу, а по пригороду.
«По предварительной информации от местных жителей, били не по самому Ананьеву, а рядом — по газовой инфраструктуре», — написал он.
Около 00:40 украинские паблики заполнили видео со взрывами и пожарами из Новомосковска в Днепропетровской области. Кроме того, российские БПЛА атаковали объекты противника в самом Днепропетровске и в Сумской области и нанесли удары по целям во временно оккупированном украинской армией Запорожье.
Но больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам в Одесской области.
Украинские мониторинговые каналы несколько раз заявляли о группах по 20-30 БПЛА «Герань», летевших в сторону Одессы и Николаева, а также о дронах, барражирующих над Черным морем вблизи побережья. Почти всю ночь поступала информация о работе ПВО и взрывах в Одессе и в Ананьеве. Воздушную тревогу в регионе отменили лишь в 02:45.
В Минобороны РФ официально не заявляли о нанесении массированного удара.
Российская армия наносит удары по объектам на Украине в ответ на террористические атаки ВСУ. Целью становятся места скопления живой силы противника, в том числе пункты дислокации с наемниками, а также военная техника.
Кроме того, ВС России бьют по инфраструктуре, помогающей украинской армии бить по российским гражданским объектам: целями становятся украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.