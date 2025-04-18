Тайная армия против Киева. Как работает николаевское подполье Лебедева и почему его боится вся Украина

«На Украине будут в шоке, если узнают наши имена». Так об участниках николаевского подполья говорит Сергей Лебедев, координатор с позывным Лохматый. О том, как житель Николаева сумел организовать пророссийское сопротивление, кто его поддерживает и как Лохматому удалось стать настоящим кошмаром для украинских войск — в материале 360.ru.

Сергей Лебедев и Антимайдан Сергей Лебедев появился на свет 5 ноября 1974 года в Николаеве — тогда еще Украинской ССР. Он рос в советское время, что, по его словам, сформировало его мировоззрение: в 2024 году он заявил, что «родился в СССР и не присягал Украине» — отреагировав таким образом на обвинения СБУ в государственной измене. После школы Лебедев работал в строительной сфере и вел спокойную жизнь до 2014 года. Однако события Евромайдана изменили его судьбу. Он присоединился к движению Антимайдана, выступил против «Правого сектора»* (организация, запрещенная в России как экстремистская). Попытка блокировать действия националистов в Николаеве провалилась, а трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, где погибли десятки людей, сторонников России, подтолкнула Лебедева к радикальным шагам. Как появилось николаевское подполье Украинские спецслужбы вышли на Лебедева в конце августа 2014 года, о чем его предупредил знакомый из СБУ. Мужчина уехал в Москву, но уже в сентябре вернулся в ЛНР. Он помогал ополчению, выходил и на боевые задачи.

Фото: Социальные сети Сергея Лебедева

Лебедев решил уйти в подполье и организовал пророссийское сопротивление в Николаеве, став его координатором. «Нужно было как-то помогать нашим людям, которые остались на той стороне. Меня многие знали еще по Николаеву. За ними подтянулись и из других городов», — объяснил Лебедев. Мы есть везде. Сеть теней Лебедев управляет обширной сетью пророссийского подполья, которая, по его словам, охватывает всю Украину. В интервью российской прессе он говорил, что тысячи людей, недовольных политикой Зеленского, готовы помогать России. Среди них — бизнесмены, чиновники и даже военнослужащие ВСУ, предоставляющие профессиональные данные. Лебедев утверждает, что его сеть включает людей высокого ранга, чьи имена шокировали бы Киев.

Мы есть везде. Слушаем военных в барбершопах и парикмахерских, вникаем в их беседы за столиками в ресторанах, водим маршрутки, на которых они ездят, получаем для них грузы на почте и, само собой, ходим по тем же улицам, что и они, и знаем, где они живут. Сергей Лебедев Координатор пророссийского николаевского подполья

Оплот сопротивления Подполье (сам Лебедев предпочитает термин «сопротивление») собирает разведданные о передвижениях ВСУ, передавая их российским военным. К примеру, в марте 2025 года сеть сообщила об ударе по пункту дислокации иностранных инструкторов в Николаеве. Лебедев координирует действия соратников через Telegram, ежедневно общаясь с 50-ю людьми. Еще около 200 человек сбрасывают данные пару раз в неделю, около тысячи человек выходит на связь как минимум каждый месяц. Для безопасности информация передается через посредников, например, родственников, чтобы избежать обнаружения СБУ. Подполье также проводит публичные акции. В Киеве на улице Гоголя появилась надпись «Za правду!» с российским флагом, что Лебедев приписал своим товарищам. Эти действия демонстрируют присутствие сети даже в столице Украины. По прозвищу Лохматый Telegram-канал «Лохматый Z» с более чем 30-ю тысячами подписчиков стал одним из главных инструментов Лебедева. Запущенный для распространения пророссийских идей, он публикует новости, критику киевских властей и призывы к действию. СБУ жаловалась, что канал Лебедева привлекает сотни украинцев, которые охотно передают данные о передвижениях ВСУ пророссийскому подполью. Координатор с позывным Лохматый переправляет важнейшую информацию и в российские спецслужбы.

Фото: РИА «Новости»

В канале Лохматый регулярно выкладывает сообщения о взрывах на военных объектах Украины. В четверг, 17 апреля, подпольщик рассказал о взрыве на территории аэропорта, где собирают БПЛА. Под удар попали и урановые шахты — давно заброшенные, но по какой-то причине пользующиеся вниманием ВСУ. Кто поддерживает сопротивление на Украине По словам подпольщика, всех участников сопротивления можно назвать русскими. Это люди среднего возраста, чаще всего семейные. Они не просят деньги за свою деятельность, подключается к подполью и молодежь.

Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена.

Канал также служит платформой для информационного давления. Лебедев регулярно публикует посты о бандеровском режиме и призывает украинцев к сопротивлению. Притом сам подпольщик прекрасно понимает — его работа связана с серьезным риском. Основная аудитория Лебедева — люди молодого и среднего возраста, они же чаще всего предоставляют информацию. Украинская пропаганда рисует в них «тоскующих по СССР пенсионеров», но в реальности дело обстоит совсем иначе. «Если набросать общий портрет члена сопротивления, то это человек моего возраста, с хорошим образованием, достаток либо выше среднего, либо средний. Такие люди понимают, что в России их жизнь станет гораздо лучше», — объяснял подпольщик. Как действует сопротивление на Украине Пророссийское сопротивление предпринимает на Украине и активные действия. Источники передают Лебедеву данные о машинах военных, он формирует общую картину на основе обрывочной информации. Сведения о передвижении колонн техники передаются российским спецслужбам. Украинцы снимают и места, где упали ракеты. «Увидел прилет, снял, отослал, удалил сообщение. Дальше — сообщать о передвижении частей ВСУ и наемников. Такие данные я сразу передаю нашей разведке, мы в контакте. Это уже ближе к агентурной работе», — пояснил подпольщик. Есть среди подпольщиков и те, кто настроен на более решительные действия. Таких людей Лебедев сводит «с кем нужно». После такого случаются операции — поджоги украинских военкоматов в разных городах, акции сопротивления в Киеве.

Фото: Pau Venteo/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Продажные украинцы Значительная доля информации с Украины приходит Лебедеву от женщин. Мужчинам просто небезопасно передвигаться по стране, легко можно попасть в военкомат. Однако, отмечал подпольщик, и это еще не приговор. На улице от ТЦК можно откупиться за 500 долларов. В центре сбора ценник вырастает до полутора тысяч. За 20 тысяч долларов покупается пакет бумаг, позволяющий выбраться за границу. Чуть меньше, около семи тысяч, платят за переход нелегальный, пешком. Чем грозит Лебедеву Украина Служба безопасности Украины выдвинула против Лебедева серьезные обвинения. Здесь полагают, что подпольщик передавал России данные о расположении объектов ВСУ, сотрудничал с ФСБ и корректировал удары по военным объектам Украины. В июле 2024 года украинский суд заочно приговорил Лебедева к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Лебедев не только не признал вину, но и воспринял приговор как награду. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что тем самым Украина признала его заслуги перед родиной.

Фото: Социальные сети Сергея Лебедева

«Это признание дорогого стоит. Это признание того, что в трудное время я делал что мог и как мог, чтобы освободить свою родину от бандеровцев. Служу России!» — заявил координатор. Он подчеркнул, что не переживает из-за конфискованного имущества, так как его цель — «приблизить победу России». Лебедев также выразил уважение своим товарищам на Украине, которые продолжают рисковать ради общего дела. Топливо сопротивления Подпольная сеть Лебедева продолжает расширяться. По его оценкам, до 30% украинцев твердо поддерживают Россию, а еще 5–7% активно выступают против киевского режима. Сеть включает людей из разных слоев, включая военных, которые передают профессиональные данные. «В ВСУ ведь тоже люди служат. У кого-то жена испугается, начнет на мозги капать, кто-то сам подумает и решит бежать из армии. Большинство ведь боится даже с родными говорить о симпатиях к России», — объяснил Лебедев. По его словам, и среди тех, кто раньше колебался, все больше начали поддерживать Россию. Украинцы, пояснил Лебедев, устали не понимать, что будет завтра. Они не верят и в заявления местных СМИ о том, что атаки проходят якобы по гражданским объектам. Хотя основная деятельность сети сосредоточена на сборе разведданных, Лебедев не исключает перехода к партизанской борьбе. Однако он отмечает, что для создания полноценных партизанских отрядов нужны профессионалы с опытом, оружие и финансирование. Пока же активисты ограничиваются локальными акциями, такими как поджоги автомобилей ТЦК, которые часто являются актами личной мести, а не политическими заявлениями. Лебедев также связывает успехи российских ударов с работой своей сети. Например, в августе 2024 года он сообщил о мощном ударе по артиллерийским складам у аэродрома в Староконстантинове в Хмельницкой области, после которого последовала сильная детонация. Такие операции ясно показывают влияние подполья на ход конфликта. *«Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.