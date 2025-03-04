Ни плана, ни мира. Лондон и Париж запутались в показаниях

Сразу после отвратительного скандала в Белом доме с участием Владимира Зеленского европейские союзники Киева, желающие продолжения бойни до победного, с их точки зрения, конца, принялись на скорую руку мастерить собственный план — то ли мира, то ли «перемоги», а то ли просто в пику действиям Дональда Трампа.

В итоге получилось презабавное предложение прекращения огня сроком на один месяц, не всеобъемлющее, как принято говорить в таких случаях, а выборочное и с явным уклоном не в пользу России: отказаться от обстрелов объектов критической инфраструктуры, прежде всего энергетической, от использования ВВС (как известно, ВКС России имеют тотальное преимущество в воздухе), а также ракетных ударов по морским портам и прочих видов морских атак. Получалось как в известной интермедии: «Тут играем, тут не играем, тут я рыбу заворачивал». Сей, с позволения сказать, «мирный план» презентовал сам президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что Европа-де всецело на стороне тех, кто хочет скорейшего достижения «справедливого мира на Украине». Поначалу европейская пресса даже включалась в «рекламную кампанию» этого предложения, утверждая, что оно больше соответствует интересам всех сторон конфликта, чем план США отжать у Украины ее полезные ископаемые и прочие бесполезные активы.

Фото: Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но и суток не прошло, как некий представитель британского правительства в комментарии агентству Bloomberg заявил, что ничего такого в совместной инициативе Франции и Великобритании не содержится, и вообще — не стоит верить слухам и сплетням. Вот так легко и как бы походя британские коллеги назвали главу Пятой республики балаболом и дезавуировали его заявление. Дальше началось вообще черт знает что такое. Внезапно откуда-то вылез нынешний посол Британии в США Питер Мандельсон и в интервью американскому телеканалу ABC News призвал киевский режим «в одностороннем порядке объявить о прекращении огня, поддержав тем самым мирный план Трампа». «Перезагрузка должна состоять из того, что Соединенные Штаты и Украина вернутся на одну страницу, президент Зеленский безоговорочно поддержит инициативу президента Трампа, направленную на прекращение войны и установление справедливого и прочного мира в Украине. И европейцы тоже должны поддержать призывы к прекращению огня, и, кстати, я думаю, что Украина должна первой взять на себя обязательство по прекращению огня и бросить вызов русским», — процитировало Мандельсона издание Politico.

Фото: Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вновь британским чиновникам пришлось выступать с опровержением. На этот раз слово взял заместитель главы Минобороны Британии Люк Поллард, отметивший, что призыв Мандельсона — его частное мнение, а вовсе «не политика британского правительства». Если же ко всему вышесказанному добавить слова премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера о готовности Лондона отправить свои войска на Украину и противоположное заявление Макрона о том, что ожидать появления евронатовских войск в Незалежной не стоит, то можно сойти с ума, пытаясь понять, что у них там происходит.

Скажу честно, продолжать комментировать этот поток западного сознания нет уже ни сил, ни желания. Но напоследок отмечу: никакого реального плана не то что мира, а хотя бы завершения украинского конфликта у европейской «партии войны» просто нет.

По их представлениям, Россия должна была сдаться еще весной 2022 года, когда западные союзники Киева ввели свои «адские санкции». Это и был их победный «план А». План, в котором они были настолько уверены, что «план Б» придумывать просто не стали. Вот теперь и мучаются …