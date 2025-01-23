Несмешной стендап-комик Дональд «Дипломат» Трамп

Полагаю, все ознакомились со вчерашним постом нового президента США, опубликованном в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Потому я не буду цитировать его полностью, разве что позволю себе напомнить избранные места из «переписки Трампа с гражданами России», поскольку именно к ним, то есть к нам, он обратился.

«Я люблю русский народ», «я не собираюсь причинять вред России», заявил хозяин Белого дома. Ну допустим, тем более что, активно настаивая на своем миро- и дружелюбии, Трамп даже вспомнил о числе жертв, принесенных СССР на алтарь великой Победы в 1945 году. Правда, цифры он, как обычно, взял с потолка: «почти 60 миллионов жизней», а заодно приписал Красной армии лишь вспомогательную роль «Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну». Но и это спишем на издержки американского школьного образования. Что с них взять? Там вообще немногие сумеют найти Россию на политической карте мира. Но вот дальше начался такой уровень бреда, рассматривать который всерьез означало бы начать сомневаться в психическом здоровье 47-го президента США. «Я собираюсь сделать для России, чья экономика терпит крах, и для президента Путина очень большое одолжение».

Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin / Global Look Press

Да что ты говоришь? По оценкам Международного валютного фонда, прогноз роста российской экономики на 2025 год составляет 1,4%, а за 2024-й фактический рост составил 3,8%. В то время как для США прогноз на 2025-й — 2,7%, а для стран Еврозоны, в частности Германии — 1% и 0,3% соответственно. При этом в 2024 году в ФРГ наблюдалось падение экономики на 0,2%. Притом что на Россию, в отличие от США и Европы, наложили беспрецедентное количество санкций. Так что лучше европейским союзникам помоги, клоун: им твои «одолжения» куда нужнее.

Не удовлетворившись, видимо, простым предложением решить все полюбовно, Трамп сразу перешел к угрозам: «если мы не достигнем „сделки“ в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и разным другим странам-участникам». Это тоже, кстати, не новость. В первый же день своей работы новый президент США пообещал обложить экспорт из стран БРИКС 100%-ными пошлинами. Видимо, чтобы те не замышляли ничего против Америки и ни в коем случае не думали отказываться от американского доллара.

Послушай, Дональд, с учетом упомянутых выше санкций, эконмическое сотрудничество России и США и так практически на нуле — скажи спасибо Джо Байдену. Так что новыми пошлинами и страшными санкциями ты можешь пугать Китай или, скажем, Индию, но не Россию. Впрочем, у наших партнеров по БРИКС есть чем тебе ответить, не сомневайся.

Если это была попытка игры в дипломатию, она явно провалилась. Если же все это не более чем стендап (судя по форме, так оно и есть), то вынужден тебя огорчить: ты не смешной. Точнее не так: смешон ты сам, а не твои, с позволения сказать, шутки. Так что займись Гренландией что ли, Панамским каналом, там у тебя всяко веселее выходит. Целей своих ты, может, и не достигнешь, зато хоть народ повеселишь. А ничего иного американская шоу-политика не предполагает.