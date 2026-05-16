Несколько ночей ужаса. Как ВСУ провалили свой ответ на операцию «Поток» под Купянском
Shot: ВСУ пытались повторить операцию «Поток» под Купянском
Украинские боевики решили взять реванш и повторить операцию «Поток», которую ВС России блестяще провели в марте 2025 года. Военные ВСУ взялись за строительство огромного туннеля, но затея провалилась еще на начальных этапах.
Что делали ВСУ
Телеграм-канал Shot сообщил, что Украинское командование разработало грандиозный план диверсии под Купянском. Чтобы его реализовать, группу боевиков несколько ночей подряд подвозили к специальному месту — именно оттуда собирались проложить туннель.
Несмотря на старания, военным удалось пробить только пять метров. Вместо туннеля боевики вырыли себе огромную могилу — стены траншеи рухнули и на месте остались лишь конечности копателей, засыпанные слоем земли.
Что известно про «Поток»
Легендарная операция «Поток» проходила в марте 2025 года. Благодаря храбрости и выносливости бойцов, которые ее осуществили, России удалось вернуть под контроль Суджу 13 марта этого же года.
Военные несколько дней передвигались по газовой трубе, преодолев 15 километров и 750 метров.
В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» и части 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат».
Военнослужащие рассказали РИА «Новости», что противник совершенно не ожидал появления российских военных рядом со своими позициями. Ради осуществления этого маневра бойцам приходилось двигаться в тяжелейших условиях, а смолы и газ, несмотря на респираторную защиту, сказывались на дыхании.
«Семьдесят метров проходим, пять минут отдыхаем», — сообщил один из участников операции.
Каждый взвод имел свой сектор ответственности и наступал в нужном направлении. Один из бойцов подтвердил, что были небольшие стычки, но в основном боевики ВСУ бежали.
Повторение в ДНР
Российские военные также проводили операцию «Поток» 19 октября 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике. Она прошла в условиях строжайшей секретности.
Как и в случае с Суджей, бойцы группировки «Восток» смогли незаметно приблизиться к позициям противника через трубу.
«На карачках, на корточках продвигаемся туда. Вот таким образом осуществляли вход в трубу, потом по ней продвигались», — отметил в эфире программы «Вести недели» командир инженерной роты 39-й бригады старший лейтенант Николай Токарчук.
Маневр имел большое тактическое значение. Благодаря передвижению по трубе военным удалось застать врага врасплох и нанести мощный удар.