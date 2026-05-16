Несколько ночей ужаса. Как ВСУ провалили свой ответ на операцию «Поток» под Купянском

Украинские боевики решили взять реванш и повторить операцию «Поток», которую ВС России блестяще провели в марте 2025 года. Военные ВСУ взялись за строительство огромного туннеля, но затея провалилась еще на начальных этапах.

Что делали ВСУ

Телеграм-канал Shot сообщил, что Украинское командование разработало грандиозный план диверсии под Купянском. Чтобы его реализовать, группу боевиков несколько ночей подряд подвозили к специальному месту — именно оттуда собирались проложить туннель.

Несмотря на старания, военным удалось пробить только пять метров. Вместо туннеля боевики вырыли себе огромную могилу — стены траншеи рухнули и на месте остались лишь конечности копателей, засыпанные слоем земли.

Что известно про «Поток»

Легендарная операция «Поток» проходила в марте 2025 года. Благодаря храбрости и выносливости бойцов, которые ее осуществили, России удалось вернуть под контроль Суджу 13 марта этого же года.

Военные несколько дней передвигались по газовой трубе, преодолев 15 километров и 750 метров.

В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» и части 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат».