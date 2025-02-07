Сегодня 01:58 Старая рухлядь. Вскрылись неожиданные детали о Mirage 2000, на которые сделали ставку ВСУ Политолог Кошкин: полученные ВСУ Mirage 2000 — мощные, но устаревшие истребители 0 0 0 Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency / Global Look Press Спецоперация

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Украина получила первую партию французских истребителей Mirage 2000. Об этих самолетах президент Владимир Зеленский просил западных партнеров месяцами. Что представляет из себя этот истребитель, как он может повлиять на украинский конфликт и почему Украина сделала ставку на откровенно устаревший самолет — в материале 360.ru.

Как Зеленский выпрашивал истребители Mirage 2000 у Франции С самого начала конфликта Украина активно обращалась к западным союзникам с просьбами о модернизации своей авиационной мощи. В 2023–2024 годах Зеленский неоднократно публично заявлял о необходимости получения современных боевых самолетов. Источники сообщали, что политик изначально просил поставок не только американских F-16, но и французских Mirage 2000. Французские власти, однако, были вынуждены учитывать ограниченные запасы этой модели на собственных базах — по данным некоторых источников, у ВВС страны осталось всего 26 таких самолетов, что и стало предметом напряженных переговоров. Макрон пообещал рассмотреть вопрос, но уже на том этапе предупреждал — обучение пилотов займет длительное время. Предположительно, после давления со стороны ЕС и США Париж согласился и летом 2024-го года глава Пятой республики пообещал передать Mirage 2000 украинской стороне, притом до конца года. Никаких самолетов в обещанные сроки Украина не получила. Первая поставка самолетов прошла со срывом сроков и в ограниченном количестве. Какие истребители Mirage 2000 уже поставили Украине Первую партию истребителей Mirage 2000 передали Украине в рамках так называемой комплексной программы поддержки. По информации BFM TV, украинская сторона получит современные модификации — преимущественно версии Mirage 2000-5F, адаптированные под задачи «воздух–земля» и оснащенные современными средствами радиоэлектронной борьбы. Истребители способны нести ракеты MICA, SCALP-EG (аналог Storm Shadow) и высокоточные бомбы AASM Hammer.

Фото: РИА «Новости»

«Неизвестно, когда точно поступят эти самолеты. Официальная формулировка пока — „первые самолеты“, а их всего шесть. В первой поставке, вероятно, одна-две машины», — объяснил 360.ru Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор и военный эксперт Как добавил Кошкин, Mirage 2000 имеет более десяти модификаций. От учебно-боевых до ударных и разведывательных. Предположительно, Украина получила вариацию прошлого основного боевого французского истребителя.

Неясно, в чем их особенность. Какая там схема поддержки цифрового управления? Или это модифицированное оборудование с радаром, которое дает возможность использовать современные уже приспособления — или же Украине и поставлять такие не будут? Андрей Кошкин военный эксперт

Сколько Mirage 2000 получила Украина Точное количество переданных истребителей стороны официально не называли. La Tribune со ссылкой на собственные источники писала, что Украина запрашивала 12 машин, но Париж ограничился меньшим числом из-за ограниченности собственного парка. Газета также пишет, что в данный момент украинская сторона получила только три истребителя из Франции. Когда пройдет следующая поставка — неизвестно.

Всего шесть истребителей обещали передать. Согласитесь, это очень мало. Какими бы они тактико-техническими характеристиками не обладали, они все равно никак не смогут повлиять на соотношение ситуации на линии боевого соприкосновения, допустим, изменить ее в пользу Украины. Это просто смешно. Андрей Кошкин

Фото: РИА «Новости»

Как создавали Mirage 2000 Истребитель Mirage 2000 — один из знаковых проектов французской авиационной промышленности, созданный компанией Dassault Aviation в 1970-х годах. Пятая республика приняла его на вооружение в 1984 году, то есть речь идет о достаточно устаревшей платформе. Разработанный как многоцелевой реактивный истребитель четвертого поколения, Mirage 2000 быстро заработал репутацию надежного боевого аппарата. Его задействовали в различных военных операциях, начиная от конфликтов в Персидском заливе и заканчивая операциями в Югославии. Со временем, с появлением более современных Rafale, Mirage 2000 постепенно выводился из основного боевого парка французской армии. Однако благодаря своей универсальности и простоте эксплуатации, он продолжал активно использоваться в рамках экспорта. Производство Mirage 2000 прекратили еще в 2007 году, но модель по-прежнему считается во Франции символом выдающихся инженерных решений. «Mirage 2000 способен обнаружить цель на расстоянии 130 километров. Загрузка до 17 тонн. Может совершать перелет дальностью до 3,5 тысячи километров. Две пушки у него. Девять точек подвески. Пять под фюзеляжем, четыре под крыльями», — рассказал военный специалист Андрей Кошкин.

Технические характеристики Mirage 2000: цифры и факты Mirage 2000 представляет собой одномоторный реактивный истребитель, созданный по схеме бесхвостки. Ключевые технические параметры: Двигатель: Snecma M53-P2 (тяга 95 килоньютонов);

Максимальная скорость: 2340 километров в час (2 Маха);

Дальность действия: 1852 километров;

Потолок: 18 000 метров;

Вооружение: 2×30-миллиметровые пушки DEFA 554, 9 точек подвески (до 6300 килограммов), ракеты MICA (80 километров), SCALP-EG (560 километров), Exocet (70 километров);

Радар: Thales RDY (дальность обнаружения — 130 километров, одновременное сопровождение восьми целей);

Экипаж: один пилот. Модернизированные версии, такие как Mirage 2000-5F, дополнительно оборудованы многофункциональными дисплеями, современными системами управления и средствами радиоэлектронной борьбы. В современном воздушном бое подобные технические характеристики не назвать выдающимися. Тем не менее, они все же позволяют Mirage 2000 проводить операции с точечными ударами в условиях интенсивного конфликта. «Истребитель могут оснастить и подвесными топливными баками. Это увеличит дистанцию полета. С дополнительными баками Mirage 2000 сможет преодолеть более чем 3,5 тысячи километров», — рассказал Андрей Кошкин.

Фото: РИА «Новости»

Проблемы устаревшего Mirage 2000 Несмотря на все достоинства, Mirage 2000 обладает рядом технических и эксплуатационных недостатков, обусловленных в первую очередь возрастом. Разработанная в 1970-х годах платформа ограничивает возможность интеграции современных систем. Специалисты отмечают также уязвимость Mirage 2000 для ПВО. Российские современные системы, С-300 или С-400, справятся с ним без особого труда. Свои проблемы внесут и логистические трудности. Обслуживание и модернизация Mirage требуют значительных усилий по адаптации аэродромной инфраструктуры, особенно при экспорте техники.

Это устаревшие платформы, четвертого поколения. Но они себя зарекомендовали. Вот почему французы делали на них ставку. Потому что это многоцелевой истребитель. Сейчас далеко не в фаворе во французских ВВС. Мягко говоря, списанная платформа. Андрей Кошкин

Во Франции указывали и на высокие эксплуатационные расходы и сложность обслуживания, поскольку многие запасные части уже не выпускаются в необходимых объемах. Помимо технических вопросов, политические и стратегические соображения также способствовали задержкам поставок — Франция не желала ослаблять собственную обороноспособность, передавая значительную часть своего парка устаревшей, но все еще ценной техники. Боевые возможности Mirage 2000 И все же, несмотря на преклонный возраст, Mirage 2000 остается универсальной и достаточно мощной машиной. Многоцелевой характер самолета позволяет ему вести воздушный бой, осуществлять перехват вражеских самолетов и проводить точечные удары по наземным целям. Благодаря возможностям модернизации, включая установку систем радиоэлектронной борьбы, лазерных навигационных комплексов и управляемого оружия, современные версии Mirage 2000-5F могут успешно действовать даже в условиях сложной обстановки. Самолет способен применять как неуправляемые боеприпасы, так и высокоточные управляемые ракеты и бомбы, его поставки в любом случае хотя бы немного усилят небольшой парк украинской авиации.

Они намекают, что эти Mirage 2000 могут использовать Storm Shadow. Есть и управляемые и неуправляемые ракеты, применятся будет в зависимости от загрузки боекомплекта, а точнее исходя из стоимости. Купят, на что денег хватит. Андрей Кошкин

Фото: РИА «Новости»

Эффективен ли Mirage 2000 Оценка эффективности Mirage 2000 вызывает споры среди специалистов. С одной стороны, модернизированные версии, такие как Mirage 2000-5F, демонстрируют отличную маневренность, современную авионику и возможность применения высокоточного оружия, что позволяет им успешно выполнять задачи поддержки наземных войск и нанесения ударов по тылам противника. С другой стороны, устаревшая конструкция самолета делает его уязвимым в условиях жесткой противовоздушной борьбы с современными системами ПВО. В сравнении с более новыми истребителями, такими как Rafale, Mirage 2000 имеет определенные ограничения, однако при правильной тактической интеграции с другими системами он способен внести некоторый вклад в общую обороноспособность. Как Украина может использовать Mirage 2000 Украинские СМИ признавали, что французские истребители вряд ли смогут потягаться с современными российскими платформами, такими как МиГ и Су. Скорее, Украина попытается использовать самолет как часть противовоздушной обороны. На Mirage 2000 могут переложить и часть задач, которые сейчас выполняют немногочисленные американские F-16. Кроме того, Mirage 2000 могут нести не только дальнобойные ракеты SCALP, но и бомбы AASM Hammer. Такие боеприпасы применяют, как правило, для атак по переднему краю линии соприкосновения. США также передали Украине американские F-16. Оказалось, что они слабее российских самолетов.