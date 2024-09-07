«Не вижу смысла». Почему не надо снимать видео атаки дронов и работы сил ПВО

Система радиоэлектронной борьбы — широкопрофильная, она различается по функционалу, комплектации и способу применения. РЭБ-системы могут обеспечивать защиту на только от FPV-дронов, но и от квадрокоптеров Mavic или Autel, например, системы «Гроза» и «Мгла-10».

переносные системы. Например, РЭБ направленного действия типа «Пироед»;

стационарные;

крупногабаритные стационарные;

авто-РЭБ. Их размещают на автомобиле для обеспечения его защиты;

пеленгаторы;

купольные РЭБ-системы типа «Капюшон».

Важно на каких частотах работает система РЭБ и какой диапазон частот может подавить. БПЛА работают на разных частотах по каналам управления и передачи данных, по навигации.