«Не вижу смысла». Почему не надо снимать видео атаки дронов и работы сил ПВО
Политик Филипчук: гражданскому человеку небезопасно снимать работу систем ПВО
Украина продолжает атаковать российские города дронами, поэтому назрела необходимость напомнить, можно ли снимать вражеские беспилотники и работу российских систем ПВО. Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук рассказал 360.ru, какие бывают виды антидроновой защиты, а также объяснил риски для операторов, снимающих БПЛА.
Виды антидроновой защиты
Эксперт рассказал, что системы защиты от беспилотников бывают двух видов. Первые работают в автоматическом режиме, за работу вторых отвечает оператор. Это основные критерии различия систем защиты, пояснил Филипчук.
РЭБ
Система радиоэлектронной борьбы — широкопрофильная, она различается по функционалу, комплектации и способу применения. РЭБ-системы могут обеспечивать защиту на только от FPV-дронов, но и от квадрокоптеров Mavic или Autel, например, системы «Гроза» и «Мгла-10».
- переносные системы. Например, РЭБ направленного действия типа «Пироед»;
- стационарные;
- крупногабаритные стационарные;
- авто-РЭБ. Их размещают на автомобиле для обеспечения его защиты;
- пеленгаторы;
- купольные РЭБ-системы типа «Капюшон».
Важно на каких частотах работает система РЭБ и какой диапазон частот может подавить. БПЛА работают на разных частотах по каналам управления и передачи данных, по навигации.
В целом РЭБ-системы не могут обеспечить стопроцентную защиту от дронов, которые в определенном проценте имеют возможность обходить существующие РЭБ-системы.
Павел Филипчук
Глава Каховского муниципального округа Херсонской области.
Нейросеть, распознающая дроны
Обнаружение дронов основано на разных принципах: акустический, оптический, тепловой, радиационный и радиочастотный.
- Самыми эффективными являются радиолокационный и радиочастотные, они применяются на значительных расстояниях, измеряемых в километрах.
- Акустический, оптический и тепловой эффективны только на близком расстоянии подлета дрона.
Антидроновое ружье
Оно не обеспечивает посадку дрона и его нейтрализацию, а лишь позволяет «отогнать» беспилотник от защищаемого объекта. Обезвредить дрон ружье не может.
Антидроновое одеяло
Суть антидронового одеяла в том, что, укрывшись под ним, человек не излучает тепло, которое считывают беспилотники с тепловизором. Против обычных дронов такая защита не поможет.
Плащ-невидимка из неопрена
Это специальный маскировочный костюм, который скрывает бойца от тепловизора. Человека в плаще-невидимке тепловизор определяет как некий неопределенный силуэт, но при этом все равно видит его.
Сетка от дронов
Сетки бывают стальными или полиамидными. Их натягивают перед или над объектом. Они работают как физическая преграда — это пассивная инженерная защита.
В полиамидной сетке дрон может запутаться и не взорваться, в металлической он взорвется, но на расстоянии.
Сетка предотвращает прямое попадание беспилотника, что позволяет сохранить объект или жизни людей.
Павел Филипчук
Глава Каховского муниципального округа Херсонской области.
Можно ли снимать на видео атаку беспилотника
На вопрос, можно ли снимать атаку беспилотника, Филипчук ответил: «можно, но зачем?» Он указал на опасность, которая грозит человеку с камерой.
«Ведь беспилотник, он управляемый оператором, и его атаку могут перенаправить на человека, который ведет съемку», — предупредил политик.
Гражданскому человеку однозначно небезопасно снимать атакующие дроны, подытожил эксперт.
Можно ли снимать на видео работу ПВО
Аналогично с работой систем ПВО. Снимать можно, но зачем?
«Если вы обычный гражданский человек — просто для развлечения? Не вижу смысла», — отметил Филипчук.
Сама система ПВО — объект повышенной опасности, его тоже могут атаковать. Если снимающий находится поблизости, то может пострадать или погибнуть. Силы ПВО сбивают ракеты или дроны зачастую на близком расстоянии, обломки могут нанести урон.
Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в беседе с изданием «Москва 24», что съемка работы систем ПВО может выдать противнику места дислокации военной техники. Тогда ВСУ смогут нанести удар по позиции, что лишит горожан защиты от беспилотников.
В апреле регионы начали вводить локальные запреты на съемку работы систем ПВО и выкладывание в Сеть последствий прилетов. Первыми запреты ввели Заксобрания Ленинградской и Курской областей, сообщил «Коммерсант».