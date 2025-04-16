Простые украинцы даже не знали, что до начала специальной военной операции ВСУ бомбили Донбасс. После начала боевых действий военкоматы были переполнены желающими добровольно отправиться на фронт, но сейчас желающих вступить в ряды украинской армии почти не осталось. Подробности — в материале 360.ru.

О том, что на самом деле происходило и происходит на Украине, как командование ВСУ относится у боевикам и почему некоторые из бойцов переходят на сторону России в интервью «Царьграду» рассказал бывший украинский военный с позывным Лютик.

Военнослужащего батальона им. Максима Кривоноса (подразделения, в которое вступили экс-боевики ВСУ, желающие участвовать в боевых действиях против киевского режима) на самом деле зовут Антон. Мужчина родился, вырос и всю жизнь проживал в Харькове. Он окончил техникум по специальности «Ювелир», но десять лет проработал токарем на одном из местных заводов.

Харьковчанин рассказал, что воспринимал новости о возможном начале специальной военной операции как слухи и до последнего им не верил.

«Я в политику не лез. Просто спокойно работал. У меня было все хорошо, и у моих родных, и я особо не интересовался. Да, разговоры были, что скоро начнется что-то. Слухи ходили, но не верилось, казалось, что это все сплетни», — поделился Лютик.

Жителям Украины рассказывали, что СВО началась из-за действий России. Многие даже не знали, что происходило на Донбассе на самом деле.

«Информация подавалась, что Россия враг. Нам крутили новости, что Россия напала, русские наемники убивают, режут. <… > Я даже больше скажу, когда попал в плен, я только тогда узнал про „Аллею ангелов“ (мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе боевых действий в Донбассе — прим.ред.), а раньше я об этом не знал. А ведь таких людей много. Вся страна», — заявил Антон.