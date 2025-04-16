«Не сдавайтесь в плен, будет плохо». Реальные откровения бывшего украинского боевика
Простые украинцы даже не знали, что до начала специальной военной операции ВСУ бомбили Донбасс. После начала боевых действий военкоматы были переполнены желающими добровольно отправиться на фронт, но сейчас желающих вступить в ряды украинской армии почти не осталось. Подробности — в материале 360.ru.
О том, что на самом деле происходило и происходит на Украине, как командование ВСУ относится у боевикам и почему некоторые из бойцов переходят на сторону России в интервью «Царьграду» рассказал бывший украинский военный с позывным Лютик.
Военнослужащего батальона им. Максима Кривоноса (подразделения, в которое вступили экс-боевики ВСУ, желающие участвовать в боевых действиях против киевского режима) на самом деле зовут Антон. Мужчина родился, вырос и всю жизнь проживал в Харькове. Он окончил техникум по специальности «Ювелир», но десять лет проработал токарем на одном из местных заводов.
Харьковчанин рассказал, что воспринимал новости о возможном начале специальной военной операции как слухи и до последнего им не верил.
«Я в политику не лез. Просто спокойно работал. У меня было все хорошо, и у моих родных, и я особо не интересовался. Да, разговоры были, что скоро начнется что-то. Слухи ходили, но не верилось, казалось, что это все сплетни», — поделился Лютик.
Жителям Украины рассказывали, что СВО началась из-за действий России. Многие даже не знали, что происходило на Донбассе на самом деле.
«Информация подавалась, что Россия враг. Нам крутили новости, что Россия напала, русские наемники убивают, режут. <… > Я даже больше скажу, когда попал в плен, я только тогда узнал про „Аллею ангелов“ (мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе боевых действий в Донбассе — прим.ред.), а раньше я об этом не знал. А ведь таких людей много. Вся страна», — заявил Антон.
По словам 33-летнего бывшего украинского боевика, из-за этой пропаганды после начала СВО многие мужчины, услышав, что на страну «напали», отправились в военкоматы с готовностью защитить свою родину. Но запал пропал сразу же, как украинцы увидели, что на самом деле происходит на линии боевого соприкосновения. Сейчас командование ВСУ столкнулось с проблемой огромной нехватки бойцов, а те, что уже находятся на фронте, готовы даже платить деньги, чтобы не идти на задания.
«В первые дни конфликта очереди стояли в военкоматы. И в части понабирали всех подряд, потом стали отказывать даже. А потом люди начали „заканчиваться“. Первая мобилизация, вторая, и уже потом всех гребли насильно. А кто хочет насильно идти? Да никто не хочет. Да и по своему желанию уже никто не хочет»
Лютик
Военнослужащий батальона им. Максима Кривоноса
Сам Антон в ряды ВСУ попал в мае 2022 года. Сотрудники ТЦК забрали его, когда он шел на работу. Мужчина признался, что, несмотря на то что многие мужчины, опасаясь попасть под мобилизацию, бежали из страны в Европу, но он решил остаться в родном городе рядом со своей семьей и до последнего выполнял свои задачи на заводе.
«Шел с утра на работу, а мне повесточку вручили. Всего метров 30 до проходной оставалось. По плечику похлопали сзади, я поворачиваюсь — а, понятно. И в этот же день уехал», — вспоминает он.
В зоне боевых действий мужчина был инженером-командиром. В ноябре 2023 его и нескольких сослуживцев отправили помочь в создании окопа, но вместо территории, на которых располагались боевики ВСУ, их бросили к российским позициям. Так Антон и еще трое украинских военных попали в плен.
«Нас просто высадили с машины и сказали: двигайтесь в Поповке, там должны были нас встретить. Нас встретили — сейчас уже товарищи, а на тот момент — противник. Нам рассказывали (командование ВСУ — прим.ред.), что не сдавайтесь в плен, будет плохо. Но на самом деле история повернулась совершенно иначе. Сказать, что кто-то там кого-то убивает, режет и так далее, это просто глупо и обман», — сказал Лютик.
Во время одного из допросов боец решил перейти на сторону российской армии. Спустя длительную процедуру тщательных проверок, его допустили к работе в батальоне им. Максима Кривоноса.
«Я принял решение вступить в отряд и бороться совместно с Россией за интересы Украины. Сейчас я просто боец. У нас нет какого-то одного направления задач, они разные. Моя личная победа будет тогда, когда это все закончится, и наша страна, Украина, будет совместно с Россией и Белоруссией, как было раньше всегда», — заключил он.