Сегодня 06:02 Не ракета, а нокаут: как «Циркон» на «Западе-2025» одним ударом охладил пыл западных стратегов Военный эксперт Кнутов: в мире нет средств для ее перехвата «Циркона» 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Спецоперация

Авиация

Ракеты

Военные учения

Военные

Корабли

Самолеты

Россия

Оружие

Запад

НАТО

Пять минут полета — и российский гиперзвуковой «Циркон» способен достичь Лондона. Это не сценарий фантастического боевика, а данные зарубежных изданий, озвученные на фоне недавних российско-белорусских учений «Запад-2025». Испытание новой ракеты, которое успешно провел экипаж фрегата «Адмирал Головко» в Баренцевом море, стало центральным событием маневров.

Появление «Циркона» знаменует не просто пополнение арсенала, а качественный скачок в военно-стратегическом балансе. Но что делает эту ракету уникальной и почему перед ней практически бессильны современные системы ПРО? Скорость как главный козырь Ключевой параметр «Циркона», превращающий его в грозное оружие, — скорость, достигающая более 12 тысяч километров в час. Как объяснил изданию aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, этот показатель превосходит возможности авиационного «Кинжала», что делает новую ракету эволюционным шагом в развитии гиперзвуковых комплексов.

Фото: Контейнеры с ракетами «Циркон» / РИА «Новости»

Именно колоссальная скорость, по словам эксперта, создает основную проблему для систем противоракетной обороны. Современные средства перехвата физически не успевают среагировать на стремительную цель, а малое подлетное время лишает противника возможности предпринять ответные действия.

Из-за того, что ракета имеет очень высокую скорость, на сегодняшний день практически нет средств для ее перехвата. Юрий Кнутов военный эксперт

Однако одна только скорость, сколь бы впечатляющей она ни была, не является единственным козырем российского оружия. Что, если противник даже не узнает о запуске, чтобы попытаться его перехватить? Сила в незаметности В отличие от авиационных «Кинжалов», запускаемых с самолетов, «Циркон» является ракетой морского базирования. Этот носитель принципиально меняет ситуацию с обнаружением угрозы, поскольку старт происходит с кораблей или из-под воды с подводных лодок. Как отмечает эксперт Юрий Кнутов, засечь такой запуск многократно сложнее. Если информация о поднявшемся в воздух носителе «Кинжала» со спутников сразу поступает противнику, то момент пуска «Циркона» остается скрытым.

Фото: Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» / РИА «Новости»

Такая невидимость на критическом начальном этапе лишает противника главного — времени. Он просто не успевает отреагировать, поднять авиацию или уйти в укрытие. В итоге противник оказывается перед фактом удара, на который у него практически нет ни времени, ни технических возможностей для ответа. Обладая таким оружием, Россия не просто усиливает оборону, но и получает мощный инструмент для отправки стратегических сигналов на международной арене. Его демонстрация в ходе учений была рассчитана на вполне конкретного адресата. О чем говорят учения «Запад-2025» Испытание «Циркона» в рамках учений «Запад-2025» стало не просто тренировкой, а серьезным сигналом для стран Запада. Как подчеркивает Кнутов, демонстрация этого оружия вкупе с «Искандерами» в Калининграде предупреждает НАТО о готовности Москвы к эскалации в случае продолжения попыток интервенции на Украине и блокады России. При этом, по словам эксперта, Россия сознательно снизила накал обстановки, сократив количество участников учений в два раза. Задействованные полигоны также были расположены ближе к российской границе, а не к границам альянса, что демонстрирует расчетливый и сдерживающий характер демарша.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, учения и успешный пуск «Циркона» — это тщательно выверенный жест, демонстрация как решимости, так и сдержанности, направленная на формирование нового баланса сил. Новый баланс сил «Циркон» — это уже не просто ракета, а серьезный фактор сдерживания, который прочно вошел в большую мировую игру. Продемонстрированные возможности навсегда меняют правила стратегического паритета в мире.