Не настолько дорога. Бывший генсек НАТО объяснил, почему Запад не стал воевать за Украину

Западные политики, чиновники и функционеры самого высокого ранга, стоит им только обзавестись печальной приставкой «экс», тут же становятся особенно словоохотливы и непривычно откровенны. Недавнее интервью The Sunday Times бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на стало исключением из этого неписаного правила.

В разговоре с британскими журналистами норвежец поведал о том, как в самом начале украинского конфликта легитимный тогда еще президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с настоятельной просьбой «закрыть» небо силами ВВС альянса.

«Он позвонил мне из бункера в Киеве, где прямо по дороге стояли российские танки. И сказал: „Я согласен с тем, что вы не отправляете наземные войска НАТО, хотя я не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дать российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас. Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше“», — рассказал экс-генсек.

При этом Столтенберг, явно не без гордости за принятое решение, сообщил, что отказал Зеленскому, ибо не желал ставить под удар безопасность всего НАТО.

«Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, то первое, что мы должны сделать, — это уничтожить системы ПВО в Белоруссии и России. Мы не можем залетать через воздушное пространство Украины с российскими ракетами ПВО, нацеленными на самолеты НАТО. И если в воздухе есть российский самолет или вертолет, мы должны его сбить, и тогда мы находимся в состоянии полномасштабной войны между НАТО и Россией. А мы не хотим этого делать. Как выразился Байден, который в то время был президентом США, мы не будем рисковать третьей мировой войной из-за Украины», — подчеркнул Столтенберг.