Знаете, бывают в публицистике такие случаи, когда любые комментарии излишни, когда голые факты и сухие данные красноречивее самых пламенных речей. Отношение граждан Украины к бойне, которую ведет руководство этой страны, а равно и к самой Украине применительно к их собственной судьбе — один из таких случаев.

В 2024 году примерно полмиллиона украинцев покинули свою родину, что втрое больше, чем годом ранее. За последние три года число невозвращенцев, то есть тех, кто покупал себе билет только в один конец, составило около трех миллионов человек, а это практически столько же, сколько за 11 лет, предшествовавших началу конфликта. Ожидается, что в самом лучшем случае после того, как наступит мир, домой вернутся не более трети украинских граждан. Как следует из опроса европейских служб социального мониторинга, 71% украинцев, проживающих в Европе, признали, что Евромайдан был ошибкой и все, что тогда случилось, было зря и даже во вред Украине. По информации Forbes, на сегодня госдолг страны составляет семь триллионов гривен, тем самым превысив отметку в 90% ВВП. Согласно недавнему опросу фонда «Демократические инициативы», 47% граждан Незалежной согласны на территориальные уступки ради наступления мира. Это на 14% больше, чем по состоянию на 2023 год. Против 36%. Годом ранее их было 52%.

Фото: Antti Aimo-Koivisto via www.imag/www.imago-images.de / Global Look Press

На этом фоне вчера Верховная рада 315 голосами за продлила действие военного положения и мобилизации до 9 мая. Хотелось бы увидеть в этом некий символизм, но, если он и есть, то лишь в том, что сам по себе Зеленский и его банда не остановятся: их можно только силой принудить к капитуляции и прекращению геноцида собственного населения. Так было в 1945-м. Так, я надеюсь, будет и теперь. При этом сам кровавый комик надеется, что, несмотря на всю миротворческую (не путать с миролюбивой) риторику Трампа и членов его команды, и после 20 января Соединенные Штаты не бросят Украину (читай — киевский режим) и продолжат ее финансирование.

«США — стратегический партнер стабильности в мире, по моему мнению. Они крупнейшие доноры Украины в этой борьбе за выживание против российской агрессии. Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины. После инаугурации — наши команды уже работают над содержанием и форматом будущей встречи. Самое главное для нас — закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова», — заявил он в одном из недавних выступлений. Надо сказать, что основания так думать у Зеленского есть. Не далее как вчера во время слушаний в сенате кандидат на должность нового госсекретаря Марк Рубио заявил следующее: «Цель Путина сейчас — максимальный рычаг воздействия, чтобы он мог, по сути, навязать Украине нейтралитет, изменить ситуацию, вернуться через четыре-пять лет и попробовать снова. Но это не тот результат, который кто-либо из нас одобрил бы».

Фото: Марко Рубио. Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

То есть будущий глава Госдепа согласен с точкой зрения Зеленского о том, что Россия якобы жаждет продолжения военного конфликта и сейчас всего лишь нуждается в короткой передышке.

В психологии есть понятие «проекция», когда человек подозревает и обвиняет окружающих или конкретного оппонента в том, что в реальности собирается сделать сам. Мол, если я так мыслю, то почему так же не может думать мой противник.

Украине и Западу действительно нужна передышка. И вся вышеупомянутая «миротворческая» возня связана именно с этим. Но никакого миролюбия ни в политике Вашингтона, ни тем более в действиях киевского режима нет и в помине. Потому договориться с ними нельзя, только победить.