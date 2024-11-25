Завтра в Брюсселе соберутся члены НАТО и представители нынешнего киевского режима, по чьей инициативе и пройдет экстренное совещание. Причиной, по которой такая встреча стала вдруг крайне необходимой, стали успешные испытания Россией нового высокоточного оружия — гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Агентство France-Presse сообщило, что после недавних ударов по объектам в Курской и Брянской областях дальнобойными натовскими ракетами, запущенными с территории Украины, и последовавшего за этим ответа Москвы возникла новая ситуация, которая требует осмысления на уровне Североатлантического альянса.

«Украина впервые запустила по российской территории ракеты большей дальности, поставленные США и Великобританией, усилив и без того заоблачную напряженность в связи с конфликтом, который длится уже почти три года», — отметили авторы публикации.

Впрочем, в Брюсселе пока что предпочитают делать хорошую мину при плохой игре. Так, по словам пресс-секретаря альянса, «развертывание нового российского потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины». Но так ли это на самом деле?