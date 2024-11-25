НАТО под чужим флагом. Пересмотрит ли Запад свой подход к участию в украинском конфликте?
Публицист Белов: НАТО сложнее участвовать в боях на Украине под чужим флагом
Завтра в Брюсселе соберутся члены НАТО и представители нынешнего киевского режима, по чьей инициативе и пройдет экстренное совещание. Причиной, по которой такая встреча стала вдруг крайне необходимой, стали успешные испытания Россией нового высокоточного оружия — гиперзвуковой ракеты «Орешник».
Агентство France-Presse сообщило, что после недавних ударов по объектам в Курской и Брянской областях дальнобойными натовскими ракетами, запущенными с территории Украины, и последовавшего за этим ответа Москвы возникла новая ситуация, которая требует осмысления на уровне Североатлантического альянса.
«Украина впервые запустила по российской территории ракеты большей дальности, поставленные США и Великобританией, усилив и без того заоблачную напряженность в связи с конфликтом, который длится уже почти три года», — отметили авторы публикации.
Впрочем, в Брюсселе пока что предпочитают делать хорошую мину при плохой игре. Так, по словам пресс-секретаря альянса, «развертывание нового российского потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины». Но так ли это на самом деле?
Практически все без исключения западные СМИ отметили, что в телевизионном обращении к нации в прошлый четверг Владимир Путин предупредил: Москва считает себя вправе наносить удары по военным объектам в странах, которые позволяют Украине использовать свое оружие против России.
Таким образом, под прицелом российских ракет отныне находится не только украинская критическая и военная инфраструктура, но и натовские логистические центры, через которые осуществляются поставки оружия киевскому режиму.
Именно внезапное осознание этого факта заставило западных союзников Киева приглушить радостные крики по поводу перехода очередной российской красной линии и постараться в принципе дистанцироваться от Украины в контексте использования ею натовских ракет.
Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в недавнем интервью ВВС сообщил, что Украина может применять французские ракеты по территории России, удары которыми «могут наноситься в логике самообороны».
Переводя с французского дипломатического на нормальный русский, это означает: «мы, в данном случае Франция, умываем руки, ракеты Киеву мы передали, а уже как он ими распорядится, мы не знаем и ответственности за это не несем».
Вот только подобная попытка «съехать с темы» больше похожа на детский лепет. Неудивительно, что отдуваться за весь Запад на амбразуру бросили французского министра, которого, разумеется, никому не жаль.
В реальности же, и наш президент это четко дал понять, без непосредственного участия натовских военных Украина не в состоянии использовать их дальнобойное оружие. Значит, продолжение натовцами войны «под чужим флагом» становится крайне затруднительным.