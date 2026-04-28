Наши люди: как врач скорой помощи превратила материнскую заботу в 50 тонн помощи фронту

28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Сегодня с профессиональным праздником поздравляют врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей — всех работников скорой помощи. Лариса Альбицкая — врач скорой, со стажем более 40 лет. Ее личная инициатива, выросшая из желания помочь сыну — участнику СВО — превратилась в проект «Ложка за маму». За счет ресурсной поддержки «Единой России» он вырос в масштабное движение солидарности.

Все началось с материнской тревоги, когда в 2022 году в зону специальной военной операции отправился сын Ларисы.

«Я поняла: там каждый боец — это чей-то ребенок. Независимо от возраста, они все наши сыновья», — рассказывает Лариса.

Так родился проект «Ложка за маму» — производство сухпайков для военнослужащих. Для освоения технологии бережной дегидратации продуктов понадобилось пройти обучение в Томске.

Теперь на собственной кухне и в оборудованных помещениях женщина сама варит продукты, измельчает их и сушит в профессиональных дегидраторах. Каждый пакет — ручная работа и контроль качества.

Лариса трудится в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Миннауки России, где ежедневно сталкивается с человеческой болью, острым стрессом и необходимостью принимать решения за доли секунды. Именно этот профессиональный опыт, по ее признанию, научил ее не просто «собирать коробки», а готовить рационы, которые действительно работают в экстремальных условиях.