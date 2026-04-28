Наши люди: как врач скорой помощи превратила материнскую заботу в 50 тонн помощи фронту
28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Сегодня с профессиональным праздником поздравляют врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей — всех работников скорой помощи. Лариса Альбицкая — врач скорой, со стажем более 40 лет. Ее личная инициатива, выросшая из желания помочь сыну — участнику СВО — превратилась в проект «Ложка за маму». За счет ресурсной поддержки «Единой России» он вырос в масштабное движение солидарности.
Все началось с материнской тревоги, когда в 2022 году в зону специальной военной операции отправился сын Ларисы.
«Я поняла: там каждый боец — это чей-то ребенок. Независимо от возраста, они все наши сыновья», — рассказывает Лариса.
Так родился проект «Ложка за маму» — производство сухпайков для военнослужащих. Для освоения технологии бережной дегидратации продуктов понадобилось пройти обучение в Томске.
Теперь на собственной кухне и в оборудованных помещениях женщина сама варит продукты, измельчает их и сушит в профессиональных дегидраторах. Каждый пакет — ручная работа и контроль качества.
Лариса трудится в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Миннауки России, где ежедневно сталкивается с человеческой болью, острым стрессом и необходимостью принимать решения за доли секунды. Именно этот профессиональный опыт, по ее признанию, научил ее не просто «собирать коробки», а готовить рационы, которые действительно работают в экстремальных условиях.
Чтобы наладить системную помощь, Лариса обратилась в местное отделение «Единой России» в Солнечногорске.
«Многократный опыт обращения в общественную приемную партии показал: здесь действительно слышат и помогают действовать — не на словах, а на деле. Совместная работа с активистами „Единой России“ позволила масштабировать проект, привлечь новых добровольцев и выстроить прозрачную цепочку доставки. Я увидела действительно работающую структуру. И решила сама вступить в партию», — вспоминает Лариса.
Представители «Единой России» оказывают поддержку в координации с командованием частей, поиске оборудования и организации сборов, делая инициативу «Ложка за маму» по-настоящему народной. Общий объем переданной гуманитарной помощи уже превысил 50 тонн.
На своем автомобиле врач постоянно выезжает в зону СВО, посещает мобильные госпитали. Бойцы быстро окрестили ее «Мама Лариса», и это имя закрепилось как знак доверия. Она привозит на передовую не только медикаменты и снаряжение, но и то, что нельзя купить в магазине: обнимает, выслушивает, находит нужные слова, когда тишина в окопах давит сильнее выстрелов.
Параллельно женщина руководит местным отделением Всероссийского общества инвалидов, помогая адаптироваться к гражданской жизни раненым бойцам и их семьям. В планах — открытие дополнительного пункта заготовки, запуск программы психологической поддержки для родственников военнослужащих и продолжение личных выездов в госпитали.
Лариса Альбицкая за свою деятельность отмечена рядом наград: среди них медаль «За содействие в СВО», благодарности от командования воинских частей и руководства Подмосковья.
«Привезти что-то вкусное, родное, обнять, сказать, что их ждут дома — это не просто волонтерство. Это обязанность матери. И „Единая Россия“ дает для этого надежную площадку, ресурсы и команду единомышленников», — говорит Лариса.