Нас там не было: почему осуждать жителей Суджи, общавшихся с ВСУ, могут только соседи

Один и тот же житель Суджи попал сразу в два видеосюжета. В первом он ругает Россию и благодарит украинских солдат за то, что пришли в Курскую область. Во втором уже ругает ВСУ, рассказывая врио губернатора Александру Хинштейну, как страшно жилось при украинской оккупации. Говорят, есть и другие такие примеры. Патриотические круги разрываются в негодовании и предлагают отдать подобных людей под следствие. Хотя, кажется, всем будет лучше просто оставить этих граждан в покое. Почему? Потому что нас там не было, а наказание свое они получат от соседей и без чужих усилий.

Сначала — сострадание Что делать с людьми, которые во время оккупации Суджи успели попасть на пропагандистские фото и видео? Наверняка были и те, кто даже помогал украинцам обустроиться: воду подносил, подрабатывал грузчиком. Как к ним относиться? И как вообще относиться к жителям Суджи? Думаю, единственным правильным отношением станет в первую очередь сострадание. Мы там не были, мы этого не переживали. В наши дома не врывались в полном вооружении чужие солдаты. Не въезжали во дворы чужие танки. Мы с вами элементарно не знаем, как бы поступили в таком положении. Очень хочется думать, что я бы, к примеру, проявила стойкость и героизм. Но полной в этом уверенности нет. А если такой солдат возьмет моего ребенка за руку и попросит меня на камеру сказать, как я рада? Не знаю, не знаю…

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Жители Суджи за два с половиной года СВО были наслышаны про беспредел ВСУ. Видели они и судьбу жителей приграничных сел Брянской области, куда проукраинские силы совершали вылазки. Зверства уже видели. Бесчеловечность. Люди достаточно видели и слышали о поведении украинских военных на поле боя: что не всегда забирают не то что погибших, но и своих раненых сослуживцев. И вот представьте, что эти солдаты пришли в их дом?

Могли испугаться. Мы не имеем права жестоко осуждать тех, кто испугался: не знаем, как бы поступили на месте сограждан, оказавшихся на несколько месяцев в полной власти армии противника.

У расстрельного подвала К подобным примерам радушия, проявленного перед врагом, нужно относиться крайне осторожно. Откуда нам знать, что предшествовало разговору того болтливого мужчины с бойцом ВСУ, когда наш гражданин внезапно поблагодарил украинцев за вторжение в Курскую область? Может, за кадром стояла его маленькая внучка? Может, они расстреляли его собаку? Или у жены этого мужчины диабет и в аптеку не выйти? Или у него самого почки требуют еженедельного диализа? Да элементарно, может, у него вместо команды «Мотор!» над головой выстрелили — и он заговорил как надо?

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сложность таких дел в том, что мы не знаем, кого и как заставляли говорить. Мы же с вами видели в 2022 году расстрелянные тела с белыми повязками: как бы ни пытался украинский агитпроп выдать их за плод зверств российской армии, мы-то в России знаем, что белые повязки надевали пророссийски настроенные жители пригорода Киева, которых там было море, потому что русских в тех пригородах Киева была минимум половина. Мы же те трупы видели, нам их сами украинцы показали. Жители Суджи их в 2022 году тоже видели! И в 2024-м, когда ВСУ явились к ним, быстро могли сделать выводы. А тела замученных россиян, находимые российской армией по мере освобождения Курской области, мы видели, да ведь? Все были шокированы, да?

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так вот помните, что жители Суджи могли видеть эти тела живьем. Могли слышать, что чьего-то соседа, брата, свата сволокли в подвал и расстреляли. Не по телевизору слышать, а лично от соседей узнать, от родни. Представьте, что утром вы услышали, что сын соседки запытан насмерть ВСУ, а в обед эти самые ВСУ уже стучат к вам в дверь. Ваши действия? Мы не знаем, что перенесли люди, что они видели, нет морального права терроризировать их. Это наши люди, им выпало пережить то, что остальные десятки миллионов жителей России не видели с 1944 года. Вы вправе только сострадать.

Фото: ВСУ на улицах Суджи, август 2024 года. Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Соседи лучше знают Хотите скажу, кто может их осудить? Соседи! Непосредственные жители Суджи — только они достоверно знают, что предшествовало каждому такому маленькому предательству. Мы, жители мегаполисов, оцениваем ситуацию, исходя из наших условий жизни: живем в огромных городах, в домах зачастую на тысячу квартир, где постоянно все переезжают. Не знаем своих соседей годами. Когда в дверь кто-то ломится, соседи, как правило, не выходят спасать. Если бы в Судже было пять миллионов жителей, девять десятых из которых жили бы в домах-муравейниках, можно было бы считать, что без следствия не разберешься, кто и почему ляпнул украинским солдатам.

Но в маленьких городках, тем более в деревнях, люди обычно все знают. Население Суджи — пять тысяч человек, сколько-то успели уехать до укрепления ВСУ. Я вас уверяю, что в таком городе не могут не знать, почему конкретно этот мужчина что-то кому-то сказал.

Оставьте самим жителям право судить, кто среди них оказался предатель, а кто нет. Если он подлец, склизкий тип, который при любой власти ищет, где тепло, если он предатель, об этом, я вас уверяю, знает уже весь город. И обо всех остальных, кто попался на радушном общении с украинской армией. Жители в курсе, кого заставили, у кого мать больная на последнем этаже застряла, кому пригрозили от диализа отключить, а кто просто по природе предатель и сам побежал приветствовать чужую армию, когда его даже не звали. Наказанием для предателей будет всеобщий остракизм. Таких отторгнут, вот увидите. Они сами закроются в доме, потом уедут. Это будет достаточным наказанием даже и за то, что мы видели на записи, где мужчина благодарил украинцев за «спасение» от своей родины. В конце концов нам ведь неизвестно, чтобы он показал расположение наших войск, наводил украинцев на дома российских военных или сдавал агентуру, которая не могла не остаться в Судже.

Фото: Эвакуация мирных жителей из Суджи, март 2025 года / РИА «Новости»

Трусливое радушие или деятельное предательство? Оценивая проступки людей, которые от страха улыбнулись вооруженному захватчику, необходимо учитывать еще два факта. Первый: любой человек, оказавшись перед лицом смерти, имеет право защищать свою жизнь любыми способами, если они не ведут к гибели других людей. Испугаться чужой армии — само по себе не преступление. Второй факт: надо разделять страх и деятельное предательство. Улыбнулся украинцам, помахал ручкой и даже поблагодарил? Это одно. Человек от страха и людоеду может поклониться в расчете, что тот его не съест. Но если человек деятельно приветствует предателя — это совсем другое. Если просто взмахнул рукой, выдавливая из себя приветствие, — это трусость. Если поднял руку показать чужому танкисту, где дом семьи местного генерала, — это уже предательство. Разницу понимаете?

Фото: Возле забора жилого дома в освобожденной Судже, март 2025 года / РИА «Новости»

Даже при немцах продолжалась жизнь, люди молча жили, ходя мимо виселиц, на которых вешали их односельчан. Большинство не шло в партизаны и, если немцы ловили их для пропагандистских фото, покорно фотографировались. Но тех, кто молча жил и нехотя стоял на немецких фото рядом с довольными фрицами, всегда отличали от тех, кто этих фрицев приветствовал, шел в полицаи, показывал эсэсовцам семьи коммунистов с партизанами. Деятельное радушие при встрече врага — это предательство и не имеет оправдания, поскольку это спасение себя ценою чужих жизней. А не деятельное предательство может быть результатом чего угодно: трусости, угроз или попадания в заложники.

Фото: Солдат ВСУ в Судже, август 2024 года. Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Разговоры о том, что теперь ФСБ должна всех этих людей перетрясти, лишние. Достаточно, с учетом пережитого, что все в кругу будут знать, что они не выдержали, струсили. Общественное порицание расставит все точки. Скорее всего, им придется переезжать, их не примут назад в общество.

А судить их?.. Никто и впрямь не знает, кого и чем пугали. Ни один следователь теперь не дознается: украинцы те уже уничтожены или бежали. Если человек не совершил деятельного предательства, мы его имеем право разве что презирать. И можем быть уверены, что, оказавшись в кольце презрения соседей и родственников, такой гражданин сам переедет. И для того, кто уже пережил обстрелы и оккупацию, порицание с исторжением из коллектива будет достаточным наказанием за то, что он, увидев врага с автоматом, наговорил от страха, будто бы очень этому врагу рад.

Не надо уподобляться врагу. Вспомните, давно ли мы сами переживали, что украинцы запытают жителей Херсона, когда туда вернутся? Теперь мы сами такими стать хотим? Оставьте струсившего в покое. Не убил никого за пачку инсулина, не предал, расположение наших войск за право набрать воды не показал, схроны с оружием за выезд из города не сдал? Для попавшего в оккупацию безоружного обывателя это уже неплохо.

Фото: Бойцы подразделения спецназа «Ахмат» эвакуируют мирных жителей из Суджи, март 2025 года / РИА «Новости»

Никто из нас, не бывавших там, не знает наверняка, сможет ли он удержаться от предательства, увидев смерть. Нам шанс узнать не выпал, должны быть этому рады. Тех, кто с таким испытанием столкнулся, мы строго судить не вправе. Трусость не предательство. Не надо путать.