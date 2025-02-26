26 февраля 2025 14:06 Народный фронт вместе с разработчиками из Самары передаст на фронт 1000 БПЛА «Буревестник» ВС России передадут 1000 дронов от Кулибин-клуба и самарских разработчиков 0 0 0 Спецоперация

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Изобретатели из Самары при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта разработали дрон-камикадзе «Буревестник», который отличается практичностью и низкой стоимостью. БПЛА уже помогает российским военнослужащим на передовой.

В производстве изделия используют много отечественных комплектующих, а разработчики настроены на полную локализацию производства. «Идея в том, чтобы наш дрон состоял полностью из российских комплектующих, рамы, пропеллеры и АКБ уже полностью наши. Сейчас ведем переговоры насчет закупки отечественных моторов, полетных контроллеров и приемников управления», — пояснил представитель компании-производителя дрона Сергей.

Фото: Народный фронт

Он подчеркнул, что производство стремится к технологическому суверенитету, чтобы не зависеть от иностранных поставок.

«Буревестник» может нести до 3,5 килограмма полезной нагрузки и преодолевать с ней до 12 километров. БПЛА стараются постоянно модернизировать в условиях меняющихся боевых действий. «На данный момент дрон „Буревестник“ — максимально простой и эффективный коптер, позволяющий производить необходимую для военнослужащих работу на фронте», — заметил руководитель производства дрона Роман.

Фото: Народный фронт

По его словам, разработку дополнительных инновационных систем ведут ежедневно. Сейчас специалисты работают над захватом цели, чтобы дрон можно было донавести на нее в автоматическом режиме и обезопасить его от вражеских систем РЭБ.

«Это сохранит еще больше жизней наших солдат», — сказал Роман. Очередную партию «Буревестников» отправят на передовую в ближайший месяц. Всего российским бойцам передадут 1000 БПЛА, которые позволят военным эффективнее выполнять боевые задачи и беречь свои жизни. «Мы считаем, что один дрон равен одной спасенной жизни нашего солдата. Нашей задачей является обеспечить наших бойцов всем необходимым, для выполнения их ратного долга», — сказал руководитель производства.

Фото: Народный фронт

Роман тоже обратил внимание на необходимость развития технологического суверенитета, производства и создания рабочих мест. Все это, по его словам, пойдет на пользу родной стране.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств РЭБ для противодействия вражеским дронам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.