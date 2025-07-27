Налет десятков дронов. Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область
Губернатор Дрозденко: из-за атаки БПЛА травмы получила жительница Ленобласти
Воскресным утром Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. Последняя информация к этому часу о последствиях налета украинских БПЛА — в материале 360.ru.
Пожары и раненая женщина
Сообщения о воздушной опасности в регионе появились в 6:35 утра. Губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что могут возникнуть перебои с мобильным интернетом.
В 9:55 глава региона подтвердил, что системы противовоздушной обороны сбивают вражеские беспилотники.
«В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов», — написал он.
Не обошлось без последствий: из-за упавших фрагментов БПЛА в Ломоносовском районе вспыхнул пожар. Бригады Леноблпожспаса и службы МЧС быстро потушили возгорания.
Дроны также рухнули в Гатчине и Войсковицком поселении, в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Там повреждений инфраструктуры из-за ЧП не зафиксировали.
Позже Дрозденко опубликовал еще один тревожный пост. В нем он рассказал, что из-за атаки БПЛА в Ломоносовском районе пострадала местная жительница.
Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница.
Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти
Также из-за сбитого дрона загорелся трехвартирный дом в поселке Большая Ижора.
Губернатор уточнил, что местные власти обязательно выплатят компенсации жителям, чье имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников.
Задержки рейсов
В связи с атакой дронов примерно в 7:48 утра в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал, что временные меры установили для обеспечения безопасности.
Через три часа аэропорт частично возобновил работу — самолеты начали вылетать по согласованию с соответствующими органами.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда», — уточнил пресс-секретарь ФАВТ.
Он добавил, что из-за этого в калининградском аэропорту Храброво скорректировали рейсы. По словам Кореняко, специалисты Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за деятельностью аэропортов и авиакомпаний на Северо-Западе страны.
В штатном режиме Пулково заработал уже в 11:36.
«Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов», — подчеркнули в Росавиации.
Во время действия ограничений в петербургскую воздушную гавань приезжали сотрудники региональной прокуратуры. Они проверили, что в аэропорту соблюдаются права пассажиров задержанных авиарейсов.