Налет десятков дронов. Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область

Воскресным утром Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. Последняя информация к этому часу о последствиях налета украинских БПЛА — в материале 360.ru.

Пожары и раненая женщина

Сообщения о воздушной опасности в регионе появились в 6:35 утра. Губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале предупредил жителей, что могут возникнуть перебои с мобильным интернетом.

В 9:55 глава региона подтвердил, что системы противовоздушной обороны сбивают вражеские беспилотники.

«В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов», — написал он.

Не обошлось без последствий: из-за упавших фрагментов БПЛА в Ломоносовском районе вспыхнул пожар. Бригады Леноблпожспаса и службы МЧС быстро потушили возгорания.

Дроны также рухнули в Гатчине и Войсковицком поселении, в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Там повреждений инфраструктуры из-за ЧП не зафиксировали.

Позже Дрозденко опубликовал еще один тревожный пост. В нем он рассказал, что из-за атаки БПЛА в Ломоносовском районе пострадала местная жительница.