Пока Дональд Трамп с его нарочито показным «миролюбием» еще не вступил в должность, нынешняя американская администрация вместе с европейскими союзниками продолжает методично действовать по заранее намеченному плану. Их цель — окружить России натовской военной инфраструктурой.

Накануне в польском поселке Редзиково, всего в 165 километрах от российской границы, торжественно открыли американскую базу противоракетной обороны (ПРО) с поэтичным названием Aegis (Эгида). Если кто не понял, это отсылка к античной мифологии, к принадлежавшей Зевсу знаменитой мифической накидке из козьей шкуры, обладавшая волшебными защитными свойствами. Ну, любят американцы соотносить себя с древними богами. Впрочем, представителей США на церемонии открытия не было. Вместо них присутствовали только президент Польши Анджей Дуда и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Тем не менее именно правительство Соединенных Штатов еще в мае 2024 года заключило контракт стоимостью 49 миллионов долларов с американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на создание в Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной. Она состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).

Фото: Строительство объекта ПРО в Редзиково началось в 2016 году. Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

При этом разумеется, Вашингтон продолжил рассказывать байки, что развертываемая в Редзиково ПРО «не направлена против России, а будет служить для защиты от иранских ракет». Впрочем, в эту ложь не верят даже на Западе. Россия же, со своей стороны, неоднократно заявляла, что не оставит без ответа продвижение натовской инфраструктуры к своим границам. Комментируя открытие новой базы в Польше, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это попыткой сдержать российский потенциал и заявил, что она приведет к принятию соответствующих мер. Весь вопрос: каких мер?

Фото: Президент Польши Анджей Дуда. Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Скажем так, до определенного момента, кроме «глубокой озабоченности» нашего МИД, Москва ничего не могла противопоставить довольно беспардонным шагам натовцев. Но в феврале 2022 года озабоченности превратились в СВО, после чего противостояние России и Запада из словесной перепалки вышло на новый, военный уровень. Стоит напомнить, что решению российского президента о введении войск в Донбасс предшествовал декабрьский ультиматум, в котором США и НАТО предлагалось в добровольном порядке откатить военную инфраструктуру в Европе к уровню 1997 года. Тогда к нам не прислушались.

Сегодня Запад снова делает вид, что нас не слышит. Ну, хорошо. На приближение НАТО к нашим границам мы ответим приближением наших границ к НАТО, прежде всего на Украине, методом полного освобождения исторических российских территорий. Всех, без исключения. Да-да, в это игру можно играть вдвоем.

Вместе с движением ВС России на Запад в том же направлении будет двигаться и теперь уже наша военная инфраструктура, в том числе пусковые установки ракет, сбить которые из-за резкого сокращения времени подлета никакая польская «эгида» натовцам не поможет. Раз они не захотели договариваться — что ж, будем принуждать к благоразумию.