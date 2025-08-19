Генератор случайных нарративов. Все смешалось на встрече в Белом доме

«Я не могу сказать у кого „лучшие карты“ на столе — у России или Украины». Так ответил Дональд Трамп на вопрос журналиста о шансах противоборствующих сторон утвердить свой «образ мира», точнее — мирной сделки, к достижению которой стремится президент США.

Такой вопрос Трампу задали во время протокольной части беседы с Владимиром Зеленским, который, решив, видимо, лишний раз не гневить хозяина Белого дома, явился к нему в костюме. Вообще, главарь киевского режима был подчеркнуто вежлив, не возражал и всем своим видом выказывал «мировому гегемону» глубочайшее почтение, временами переходившее в откровенное подобострастие. Как, скажем, в ситуации, когда Трамп, отреагировав на объяснения Зеленского, почему на Украине невозможно провести выборы, иронично заметил: если США объявят кому-то войну, ему тоже выборы можно будет не проводить? «Вам понравилась эта идея», — срываясь на фальцет от счастья, пролепетал бывший комедиант.

Но что мы все о Зеленском да о Зеленском. В конце концов, центральная фигура в Белом доме — Дональд Трамп. Еще никому там не удавалось, как говорится, «украсть у него шоу». Прошедшая 18 августа встреча не стала исключением. Президент США в свойственной ему путаной манере начал генерировать нарративы направо и налево, причем зачастую говорил вещи, друг другу прямо противоречащие. «Я не могу точно сказать, что если сегодня ничего не получится, то США закончат свои попытки урегулирования», — продолжил он напускать туману. Но уже спустя несколько мгновений выдал: «Сегодня либо будет сделка, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается».

Разумеется, речь идет об американской поддержке, поскольку европейцы к тому моменту скромно ожидали перед Овальным кабинетом. Эта печальная картина довольно резко контрастировала с прошедшим тремя днями ранее саммитом в Анкоридже. «Я верю, что Путин хочет закончить» военный конфликт, «встреча с Зеленским и европейцами не финальная», продолжал нарративить Трамп, уклоняясь от четких ответов на конкретные вопросы. Он вообще напоминал опытного фехтовальщика, лениво отбивавшегося от стайки неумелых учеников. Тем не менее парочку точных ударов все-таки нанес, будто цитируя Путина: «Украина не будет в НАТО», «Перемирие может дать стратегическое преимущество одной из сторон, позволив отстраиваться и перегруппировываться, поэтому другая сторона его может не хотеть, я понимаю это».

Кстати, о Путине. Казалось, дух президента незримо присутствует в Белом доме. Трамп постоянно апеллировал к недавней встрече с ним, используя для описания своих впечатлений только позитивные эпитеты: замечательная, успешная, важная и так далее. После, уже сидя за одним столом с главными «фанатами» России, специально прилетевшими из Европы ради этой встречи, отметил, что опосредованно (что бы это ни значило) уже поговорил с российским лидером, а также намеревается позвонить ему сразу по окончании беседы. Европейцы приехали на встречу явно неподготовленными. Все, на что их хватило, — уговорить Зеленского надеть тот самый костюм. В остальном все те же привычные и тупиковые — с точки зрения приближения мира — нарративы: «надавить на Россию», «пятая статья НАТО для Украины», «прекращение огня без всяких условий». Так европейские «ястребы» просто пытались дезавуировать успехи переговоров на Аляске, не предлагая, по сути, никакой мирной альтернативы — только война.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, обращаясь к Трампу, прямо и заявила: «Что-то меняется, что-то изменилось благодаря вам, а также благодаря задержке продвижения России на поле боя. Это было достигнуто благодаря мужеству украинцев и единству, которое мы все подарили Украине. И я говорю об этом, чтобы напомнить: если мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны делать это сообща».

Финалом этого парада абсурда стало выступление президента Финляндии Стубба, которого Трамп даже не сразу опознал, хотя тот сидел прямо напротив. Неловко смущаясь, Стубб объяснил свое присутствие на встрече тем, что у его страны самая протяженная в Европе граница с Россией и вообще у финнов есть исторический опыт, как решать территориальные споры с русскими. Да, действительно есть — и украинцам он сейчас очень бы пригодился. Жители Карелии не дадут соврать.

Тут в разговор вновь ворвался «дух Путина»: Трамп, вероятно, устав выслушивать все эти благоглупости, ушел звонить российскому президенту, оставив гостей в недоумении ждать его возвращения. По истечении примерно 40 минут американский лидер вернулся и заявил, что начал работу над организацией личной встречи высшего руководства России и Украины. В Москве этот факт потом подтвердили. А в Вашингтоне все закончилось. Все разошлись, каждый остался при своем: Трамп — с надеждами на Нобелевскую премию мира, европейцы — с нежеланием заканчивать военный конфликт, Зеленский — с черным костюмом сотрудника похоронного бюро, который, судя по всему, ему еще не раз пригодится.