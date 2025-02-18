Президент Украины Владимир Зеленский, разочарованный недавними событиями в Мюнхене, где США (как полагают сами европейцы) открыто объявили войну нынешним европейским элитам и заявили об отказе от дальнейшей поддержки киевского режима, поспешил в супругой в Арабские Эмираты. Но не на отдых, как можно предположить, а только чтобы быть поближе к столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Там сегодня стартовали российско-американские переговоры, на которые бывшего комика, так и не ставшего настоящим политиком, никто не пригласил.

Поняв, что надо хоть как-то «перебивать» крайне негативную для него информповестку, из Абу-Даби Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предложившим украинскому узурпатору обсудить процесс урегулирования конфликта с Россией.

«Слава Аллаху, — видимо, подумал Зеленский (ибо в Господа Бога человек, уничтожающий Украинскую православную церковь, явно не верует), — хоть кто-то согласился со мной поговорить».

Ну, а что? На безтрампье и Эрдоган переговорщик. Беседа состоялась сегодня днем, аккурат параллельно с переговорами в Эр-Рияде.