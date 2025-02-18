На безтрампье и Эрдоган переговорщик. Зачем Зеленский летал в Анкару
Президент Украины Владимир Зеленский, разочарованный недавними событиями в Мюнхене, где США (как полагают сами европейцы) открыто объявили войну нынешним европейским элитам и заявили об отказе от дальнейшей поддержки киевского режима, поспешил в супругой в Арабские Эмираты. Но не на отдых, как можно предположить, а только чтобы быть поближе к столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Там сегодня стартовали российско-американские переговоры, на которые бывшего комика, так и не ставшего настоящим политиком, никто не пригласил.
Поняв, что надо хоть как-то «перебивать» крайне негативную для него информповестку, из Абу-Даби Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предложившим украинскому узурпатору обсудить процесс урегулирования конфликта с Россией.
«Слава Аллаху, — видимо, подумал Зеленский (ибо в Господа Бога человек, уничтожающий Украинскую православную церковь, явно не верует), — хоть кто-то согласился со мной поговорить».
Ну, а что? На безтрампье и Эрдоган переговорщик. Беседа состоялась сегодня днем, аккурат параллельно с переговорами в Эр-Рияде.
Не думаю, что Зе-диктатор ожидал услышать от турецкого «султана» слова поддержки. Да, он и сам так не думает.
Как заявил на днях глава МИД Турции Хакан Фидан, надежды на то, что Украине удастся сохранить свою территориальную целостность, фактически не осталось.
«В идеальном мире мы хотели бы, чтобы территориальная целостность Украины была сохранена. К сожалению, в результате войны нам приходится делать выбор, горький выбор. Вот что они пытаются решить сейчас: что они могут принять, что они могут оставить, что они могут отложить. Американцы, европейцы, США и русские, украинцы — все сейчас задаются одним и тем же вопросом: если мы хотим прекращения огня, то что должно быть нашим приоритетом?» — подчеркнул министр.
Тут, скорее всего, важно было создать некую видимость «востребованности» просроченного украинского президента. И ее создали. Слабовато, конечно, но как есть.
Впрочем, существует еще одна «конспирологическая» версия нежелания Зеленского торопиться домой. Сегодня утром на фоне начала переговоров в Саудовской Аравии агентство Reuters установило камеру на киевском майдане и запустило оттуда прямой эфир. Ждут свержения узурпатора рассерженными украинскими «патриотами»? Кто знает?..