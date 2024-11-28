«На Банковой решили пойти ва-банк»: потянут ли ВСУ мощное наступление?

Противник понимает, что времени у него осталось совсем мало. До прихода в Белый дом нового хозяина осталось меньше двух месяцев. И в Киеве многие уверены, что с возвращением Дональда Трампа военная и экономическая помощь может исчезнуть, воевать с Россией дальше не будет возможно. Значит, до этого времени нужен решительный и быстрый рывок.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке нового контрнаступления. Дескать, победа невозможна, если украинская армия будет сидеть только в обороне. «Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто — увидите», — сказал он.

Новые бригады На этом фоне поступает информация о реорганизации Черниговской 158-й отдельной пехотной бригады ВСУ в механизированную. До этого украинское командование по аналогии переформатировало 155-ю, 156-ю, 157-ю и 159-ю бригады. «То, что их переделали в механизированные, означает, что на них нашли тяжелую бронетехнику и вооружение», — отметил Telegram-канал «Архангел Спецназа Z». Тяжелая техника действительно нашлась. В румынском городе Якобени в области Сучава, граничащей с Черновицкой областью Украины, 15 ноября заметили эшелон с 20 американскими БМП Bradley. Железнодорожный состав с этой техникой уже добрался до пункта назначения. Это подтверждает ранее появившуюся информацию о намерении пока еще действующего президента США Джо Байдена снабдить ВСУ по максимуму до своего ухода. Американские БМП передают только в состав «модных» бригад, которые сформированы по натовским стандартам, и это как раз 150-я серия.

Фото: Трофейная БМП Bradley в Москве. Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Призыв 18-летних не за горами? Тем временем американцы призывают Украину срочно понизить мобилизационный возраст до 18 лет. Например, по мнению журналистов AP News, если не сделать этого, то придется уйти из Курской области, куда с таким трудом и такими потерями пробивались ВСУ. Кроме того, Reuters сообшило, что на Киев оказывается давление со стороны Белого дома. Дескать, Украина не мобилизует и не готовит достаточное количество новых солдат для участия в конфликте. В Киеве уверены: ВСУ необходимо примерно 160 тысяч дополнительных военнослужащих, но американская администрация полагает, что понадобится еще больше людей. При этом источник в Офисе президента говорит, что у украинских войск не хватает снаряжения и техники, чтобы обеспечить ими большее число солдат. В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что «живая сила — это самая важная потребность» Украины на сегодня.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Киев идет ва-банк На Банковой решили пойти ва-банк, потому что у них осталось времени до 20 января. Уже поджимает. До момента вступления в должность президента США Дональда Трампа необходимо как можно больше покусать Россию, захватить наших территорий. «Но большую часть резервов ВСУ и вооружений российская армия сковала сейчас на Сумском направлении. В приграничье мы ежедневно перемалываем и личный состав, и вооружение, и военную технику врага. ВС России имеют успехи в Донбассе, который, по мнению Сырского, уже в принципе не интересен и не нужен. Сейчас для Киева главное инфоповод и картинка», — сообщил 360.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. Стоит напомнить, что мотивация ВСУ находится на предельно низком уровне по сравнению с прошлым годом, когда противник наступал. Этот «контрнаступ» производился после серьезных успехов украинской армии осенью 2022 года и в Херсоне, и в Харьковской области. Как раз только-только поступила западная бронетехника на вооружение. Тогда у многих была эйфория, что, мол, Россия выдохлась и ослабла, а ВСУ, воспользовавшись поставками передового на тот момент натовского оружия, смогут совершить серьезный прорыв. Но все эти иллюзии были полностью рассеяны еще прошлой осенью.

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Фронт сыпется Сегодня украинский фронт сыпется, особенно после курской авантюры, которая фактически позволила российским войскам добиться самых серьезных успехов с лета 2022 года в Донбассе. Более того, западные СМИ пишут, что Россия готовит наступление в Запорожской области. На таком фоне идти в атаку, тем более пытаться вторгаться в российские области, сложно, рассказал 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — Курск стал переломом? — Все же видели, что произошло в Курске, где самые большие потери ВСУ вообще. Особенно на фоне всех прочих участков военных действий, начиная с 2022 года. Многие оказались элементарно в котле.

И попробуйте объяснить там украинским солдатам, что они должны наступать. Это не смешно даже. Британская пресса пишет, что настроение воевать у украинских солдат там лишь у единиц. Большинство просто готовы сдаться. Дмитрий Родионов

— О чем это говорит? — Можно дать сколько угодно танков, пушек, минометов, РСЗО, гаубиц, но мотивации нет. Воевать некому. Понятно, что никто не будет спрашивать желание мобилизованных, хотят они воевать или нет, просто бросят в мясорубку. И такой вариант, конечно, возможен. — Какие перед врагом сейчас стоят задачи? — Задача максимум — попытаться как можно дальше отодвинуть линию фронта на восток. Они прекрасно понимают, что Трамп будет навязывать заморозку и демилитаризованную зону. И поэтому, конечно, заинтересованы, чтобы она прошла как можно ближе к российской границе. Желательно вообще по российской территории. Я имею в виду именно «старую» территорию, да.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Но вряд ли они этим сейчас чего-то смогут добиться? — Говорить о каких-то серьезных прорывах и достижениях не стоит. Единственное, чего они могут добиться, — обострить ситуацию. Сделать так, чтобы обе армии завязли в противостоянии, чтобы вот эта самая линия боевого соприкосновения была как можно более путанной. Чтобы Трамп получил в наследство максимально тяжелую и трудноразрешимую ситуацию на фронте.

Рисков много И тем не менее страх перед тем, что новая американская администрация изменит свою стратегию по отношению к конфликту на Украине и по сдерживанию, и по противостоянию с Россией, вынуждает руководителей стран НАТО активизировать военные действия. Резко повысить градус в конфликте и фактически Североатлантический альянс, и его основные игроки в лице США, Великобритании, Франции, Германии, идут на резкое обострение противостояния. Мы видим, что они делают заявление о предоставлении ракет дальнего действия, о разрешении бить по территории России. Идут заявления о вероятности превентивных ударов по нашим стратегическим объектам.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

«С одной стороны, сохраняется расчет на то, что где-нибудь ВСУ совершат прорыв на фронте. С другой — идут провокации информационного характера и попытки спровоцировать Россию на ответные действия, в том числе на применение ядерного оружия, чтобы ставки повысить, максимально обвинить Москву в применении ядерного оружия и сделать конфликт необратимым. Ситуация предельно острая и угроз очень много. НАТО, видя кризисное положение ВСУ, может рискнуть на совершенно безумную военную авантюру», — пояснил 360.ru политолог Владимир Киреев. И по Трампу тоже есть вопросы. Придет ли он к власти с той же повесткой, которую обещал перед выборами, или, наоборот, пойдет на обострение? Рисков действительно очень много. Поэтому нам требуется большое политическое и военное мастерство, чтобы добиться максимального перевеса на поле боя и одновременно не быть спровоцированными на большую войну с НАТО.