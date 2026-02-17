«Мы вами гордимся». Воробьев наградил подмосковных бойцов отряда БАРС от имени президента

В Подмосковье продолжают чествовать героев, которые с честью выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сегодня государственные награды из рук губернатора Андрея Воробьева получили еще пять отважных бойцов добровольческого отряда БАРС.

Особенности отряда БАРС В воинском братстве служат исключительно добровольцы. Среди них не только ветераны горячих точек, но и молодые бойцы, которые прошли специальную подготовку. Все они выполняют важнейшие задачи с первых дней проведения специальной военной операции. Государственных наград удостоились сотни членов БАРС. Сегодня Андрей Воробьев от имени президента России вручил медали героям из Каширы, Домодедова, Одинцова и Орехово-Зуева.

Фото: Сергей Шешин 1/6 Фото: Сергей Шешин 2/6 Фото: Сергей Шешин 3/6 Фото: Сергей Шешин 4/6 Фото: Сергей Шешин 5/6 Фото: Сергей Шешин 6/6

«Добровольческий отряд БАРС — это боевое братство, которое зарекомендовало себя своим патриотизмом, профессионализмом, выполняя очень сложные, опасные, крайне важные для нашей страны задачи. И сегодня, в канун 23 Февраля, я хотел бы поприветствовать вас, членов ваших семей, которые здесь присутствуют, и вручить заслуженные медали. Мы вами гордимся, вы большие молодцы», — отметил губернатор.

Новые герои Награду получил кадровый офицер из Домодедова Алексей. Он окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, а затем служил в Вооруженных силах СССР и России. В возрасте 55 лет в 2024 году он добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Боец с позывным Садам командовал группой в составе казачьей разведывательной бригады. «Для многих воинов позывной имеет большое значение. Кто-то выбирает просто по фамилии, кто-то по прозвищам. Я выбирал долго. И как-то случайно записал всю свою семью по именам и думаю: ну-ка, попробую составить аббревиатуру. Начал с жены, потом дети — от старшего к младшему. И получилось „САДАМ“: Светлана, Алексей, Дарина, Анна, Митя», — пояснил Алексей.

Фото: Сергей Шешин 1/3 Фото: Сергей Шешин 2/3 Фото: Сергей Шешин 3/3

Он рассказал, что родился во Львове, а его родители — из Винницкой области.

«Дедушка мой погиб, освобождая Тернопольскую область от фашистских захватчиков в 1944 году. Вот и я поехал освобождать землю», — заключил боец. Награду получил член военной династии Антон, живущий в Кашире. Поддержать сына приехал отец Сергей Анатольевич, который в свое время воевал в Афганистане.

Фото: Сергей Шешин 1/3 Фото: Сергей Шешин 2/3 Фото: Сергей Шешин 3/3

«Сегодня, пока вы решаете боевые задачи, наше братство не остается в стороне. Мы занимаемся тем, что можем и умеем: помогаем фронту грузами и снаряжением, работаем с молодежью, прививаем ребятам любовь к Родине, чтобы они знали, за что вы воюете и почему. Победа будет за нами. Спасибо вам за службу, а вашим родным — за терпение и взаимопонимание», — отметил Сергей Анатольевич.

В скором времени его сын вернется на передовую, куда он впервые попал в 2022 году в возрасте 22 лет. «В зоне СВО я был старшим оператором РЭБ, вывел из строя порядка 150 вражеских FPV-дронов. А может, и больше — после 100 мы перестали вести им счет, потому что были рои дронов. Эту специальность выбрал не я, а командир. И оказалось, что она очень актуальна в наше время», — поделился военнослужащий.

Фото: Сергей Шешин

Еще один награжденный — Роман из Орехово-Зуева. До отправки на фронт во время мобилизации он работал маляром. Позже житель Подмосковья решил подписать контракт с Министерством обороны.

Алексей из Каширы, ставший командиром взвода, ранее трудился бортпроводником. Это и стало причиной выбора позывного — Стюард.

Фото: Сергей Шешин

«Около 14 лет летал на гражданских самолетах. Посетил почти весь мир, кроме Америки. А в 2024-м решил подписать контракт и уйти за ленту. У меня ведь был опыт — срочную службу я проходил, когда шла вторая чеченская кампания», — рассказал Алексей.

Он поделился историей получения медали «За храбрость» II степени. Они с товарищами уходили с линии боевого соприкосновения, им необходимо было преодолеть примерно 12 километров, однако почти сразу их заметил дрон, после чего начался монометный обстрел. «Затем пошли дроны-камикадзе, и одного нашего бойца в группе сильно ранило — он не мог идти, мы выносили его на своих руках. Но спасли. Я планирую возвращаться в зону СВО и в ближайшее время заключить уже третий свой контракт», — заключил Алексей.

Дмитрий из Одинцова до отправки в зону проведения специальной операции работал инженером-электриком. За полгода на фронте он из рядового превратился в лейтенанта. На церемонии награждения его поддерживали дочь Маргарита и сын Алексей, который благодаря льготам для детей бойцов поступил на бюджетное отделение МАДИ.

Фото: Сергей Шешин 1/3 Фото: Сергей Шешин 2/3 Фото: Сергей Шешин 3/3

Какую поддержку могут получить бойцы СВО в Подмосковье Для участников спецоперации в Московской области действуют 77 мер социальной поддержки, в том числе 36 региональных. В сентябре минувшего года на сайте госуслуг запустили комплексный сервис «Защитники Отечества». При помощи одного заявления можно оформить сразу 17 мер поддержки, среди которых компенсация за жилищно-коммунальные услуги, получение социальной карты, выплаты на такси, земельный участок и покупка технических средств реабилитации. Кроме того, в 218 многофункциональных центрах можно оформить ряд услуг, заявку на которые ранее приходилось подавать лично через фонд «Защитники Отечества» в Красногорске. В офисах также принимают заявления по 17 услугам военно-социального центра Министерства обороны. Ветеранам, которые после ранений передвигаются на колясках, в Подмосковье уделяют особое внимание. Для них адаптируют жилье, устанавливают пандусы и подъемники. Запрос на обустройство лифта, тротуара или парковки можно подать через «Добродел». Реабилитация бойцам доступна сразу в трех крупных центрах — «Ясенках» в Подольске, центре имени А. И. Мещерякове в Сергиевом Посаде, а также в «Протэкс-Центре», расположенном в Коломне. Дети военнослужащих имеют возможность бесплатно отдыхать в летних оздоровительных лагерях «Литвиново», «Левково» и лагере имени 28 героев-панфиловцев. В этом году в учреждения отправятся шесть тысяч учащихся.