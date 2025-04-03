Сегодня 16:55 Мы должны быть сильными. Как в Подмосковье помогают женам участников СВО 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

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Победа на специальной военной операции зависит от слаженности работы не только на фронте, но и в тылу. А для этого необходимо сделать все, чтобы решить возникающие проблемы. Корреспондент 360.ru посетила несколько городов Подмосковья и узнала, как помогают самим бойцам и их родным, ждущим дома.

Химки Муж Екатерины Устиновой из Химок ушел на фронт в 2022 году. У них трое детей, один из них болен сахарным диабетом. Из-за этого ребенка начали травить в школе, и он попал в больницу с обострением. Сейчас мальчик пошел на поправку, а вот его мать по-прежнему наедине с валом проблем. «Вроде хочешь, чтобы все было хорошо, а жизнь подкидывает, подкидывает, и это надо выстоять, пережить», — рассказала Екатерина. На мастер-классы по рисованию она ходит, чтобы отвлечься и раскрыться. Все ее время уходит на детей, а помощи ждать не от кого. В это время сыновей и дочь Екатерины развлекают волонтеры.

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Долгопрудный У Надежды Давыдовой из Долгопрудного год назад в бою погиб брат. Его тело так и не нашли. «Постоянно находиться в тревоге — это очень плохо. Когда рядом есть люди, которые могут куда-то вывести, с тобой куда-то сходить, поговорить, просто пообщаться — это большая сила, на самом деле», — рассказала она. Надежда пришла в местный театр «Город» на актерский тренинг. Поначалу его участницы были зажаты, но постепенно раскрепостились и отвлеклись от тяжелых мыслей. По словам Давыдовой, такие занятия нужны, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Фото: 360.ru

Люберцы Мужа Натальи Лежневой мобилизовали осенью 2022 года. «Поначалу очень остро — одной с двумя детьми остаться дома… Естественно, это стресс, непривычно, ты не знаешь, что дальше, как дальше… Но сейчас времени прошло много — уже привыкаешь», — рассказала она. В Люберцах для женщин, отправивших на передовую близких, организовали бесплатное медобследование в клинике. По словам руководительницы Люберецкого отделения Союза Елены Верховых, такие женщины замыкаются от произошедших в их жизни перемен, не зная, что им дальше делать. Многие не принимают помощь и просят отстать от них. Но, по мнению общественницы, это негативно сказывается и на них самих, и, в конечном счете, на их защитниках. Поэтому она старается поощрять все активности и выходы в свет.

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«Главное было — не заплакать» А после мастер-классов или других мероприятий, которые здесь называют «ресурсными», женщины организованно собирают гуманитарную помощь. В этом задействованы все подмосковные отделения Союза женщин России. Председатель Долгопрудненского отделения организации Жанетта Арутюнян показала одну из фотографий. На ней вокруг импровизированной сцены, где выступали артисты, собрались военные. «Здесь 300 штурмовиков на поле. Ребята приехали на площадку кто на танках, кто на бэтээрах. Мы работали днем, а наутро ребята принимали большой бой», — рассказала она. Арутюнян отметила, что моральная поддержка для бойцов не менее важна, чем материальная. Они поблагодарили губернатора Андрея Воробьева и председательницу Московского областного регионального отделения СЖР Екатерину Богдасарову за привезенные бронежилеты и маскхалаты. «Я когда ребятам передала, что наутро у этих мужчин большой бой… Главное было — не заплакать. <…> Мы обнимаем каждого, чтобы согреть своим теплом», — добавила она.

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Как попасть в СЖР Чтобы вступить в Союз, достаточно заполнить анкету на его официальном сайте. Участницы не платят никаких членских взносов. Заявки от жительниц Подмосковья попадают в аппарат Богдасаровой, затем — в один из округов. А чтобы участвовать в мероприятиях Союза, необязательно даже в него вступать. Анонсы таких мероприятий регулярно появляются в социальных сетях местных отделений. И как показывает практика — каждая из встреч жизненно необходима женщинам, которые ждут своих.