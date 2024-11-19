Сегодня 14:22 Мы с вами будем прятаться в подвалах? Ракеты НАТО — вглубь России 0 0 0 Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press Спецоперация

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Я пряталась в подвале. Как и тысячи жителей Донбасса, других городов новых территорий. Мариуполь сидел в подвалах два месяца. Я относительно знаю, что это такое. Что такое бежать в укрытие при обстреле. Иметь тревожный чемоданчик, в котором: сухпай, вода, котелок, газ и мини-плита для разогрева еды.

Я знаю, что такое выйти из дома в магазин только с аптечкой с собой (к сожалению, те же тысячи жителей Донбасса и других городов не были так подготовлены, как я, и понятия не имели (ют) о тактической медицине и зачем носить с собой всегда жгут и обезбол).

И это я — не житель Донбасса, как вы понимаете, но журналистам там ничуть не легче. Но вопрос другой.

Неужели все же настанет время, когда для нас с вами в большой России это станет нормой? Война — это где-то далеко, где-то «не у нас», «нас не коснется». А если коснется?

А вы знаете, где ближайшее бомбоубежище? А вы знаете, как туда добраться? А вы в курсе, что не каждая станция метро пригодна в качестве укрытия? А у вас дома есть жгут? Есть кровоостанавливающие средства типа гемостатика? А вы вообще знаете, что это такое и как этим пользоваться?

Все вот это вот — не пафосные вопрошания. Я уже говорила, что курсы первой помощи должны преподавать в старших классах.

На нас с вами нацелены ракеты НАТО. Их собьют, безусловно. А если обломки упадут рядом? Обломки — это не просто куски железа. Это то, что раскурочивает квартиры, поджигает дома и отбирает жизни.

Скорее всего, этого не произойдет. Никто не будет тратить дорогостоящую ракету на то, чтобы направить ее на ваш дом. Но на наши города летят вражеские беспилотники. А корректировка у противника далеко не всегда точная. То же и с ракетами. С экранов и телеграмов рассуждают о судьбах мира, но вы подумали о собственной безопасности? А о безопасности ваших детей?

Я не нагнетаю и не развожу панику. Я хочу, чтобы открылись глаза на происходящее. Люди в Раменском тоже не ждали взрыва в собственной квартире.

ПВО — поможет. Власти — помогут (уже все это доказали делами). Но лично вы-то себе поможете? У вас стоит приложение «Радар», чтобы сообщить о летящем БПЛА? Тут одна моя коллега очень удивлялась, что я всегда ношу с собой аптечку, в которой есть все для первой помощи. А второй коллега достал свою такую же. Я боюсь обстрелов? Нет.

Но я смогу помочь при ДТП, травме или подобном. Просто в городе Москве. Мало, что ли, у нас аварий и бытовых травм? Вы хотя бы открывали ту аптечку, что у вас дежурно лежит в машине? Если она куплена для галочки и до сих пор в заводской пленке, то, открыв ее, вы разочаруетесь. Я прошла несколько курсов по первой помощи. Только после них я поняла, что это нужно всем, до этого тоже не думала об этом вообще. Мы же в городе, тут же скорая.

Но факт в том, что первая помощь — это как раз то, что делается до приезда медиков и часто может спасти жизнь. Мой оператор, с которым мы снимали докфильмы на СВО, спас так человеку жизнь в метро.

А в ситуации, когда всерьез обсуждают удары дальнобойными ракетами вглубь России и ООН призывает защитить гражданское население? Знаете, почему? Знаете — потому что Украина не гнушается стрелять по гражданским. Или устраивать что-то, чтобы было много жертв среди мирных, а обвинить Россию. Что-то они там возятся, громкие заявления, реакция, рассуждения. Это все оставим политикам (ну и мы, журналисты, вас будем держать в курсе). Что из этого всего предприняли вы? Знаете ли вы, что делать при пожаре? А ваши дети знают? Как сказал мне вернувшийся с СВО боец, у нас всех (в том числе у гражданских) ПТСР. Кто отрицает, кто предпочитает не читать новости, кто запасает гречку (нет). Но лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. И это я не про гречку. Согласны?