«Натовский» мост в Затоке вновь атаковали. Российские войска ударили по стратегически важному объекту ВСУ, через который идут 90% сухопутных поставок альянса, беспилотниками. По мнению военных экспертов, этот мост можно назвать «ахиллесовой пятой» украинской обороны на юге.

Ключевая артерия поставок НАТО под ударом В Одесской области произошла серия атак с применением дронов «Герань». Одной из основных целей стал мост через Днестровский лиман в Затоке, который используется для поставок вооружения Украине со стороны стран НАТО. Пока нельзя с уверенностью утверждать, что переправу полностью вывели из строя. Этот мост, как и другие стратегические объекты в регионе, был построен в советский период — качественно и на совесть, с учетом возможных масштабных бомбардировок. Несмотря на это, атака по этому сооружению подтверждает планомерное уничтожение военной инфраструктуры противника перед летним наступлением российской армии. Военный аналитик Владимир Ераносян рассказал в разговоре с aif.ru, почему мост имеет ключевое значение для логистики ВСУ.

Для военной логистики ВСУ на юге — это, без преувеличения, самый важный мост. Через него идет единственная дорога из Румынии, которая проходит полностью по территории Украины. Владимир Ераносян доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт

Он отметил, что длина сооружения составляет 400 метров, и по нему проходит как автомобильное, так и железнодорожное движение. К тому же этот мост — разводной. «Если его даже не разрушить, а просто повредить, то украинская армия в районе Одессы, Херсона окажется в очень затруднительном положении», — добавил Ераносян. Весной этот объект уже подвергался ударам, которые повредили опоры и полотно. По данным николаевского подполья, тогда движение удалось восстановить, но теперь переправа снова не функционирует. Одесса в геополитической игре: почему город так важен Обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев заявил, что разрушение моста значительно осложнит планирование операций для британских кураторов.

Как они будут планировать операции, если нет поставок вооружения? Да, грузы везут и по морю. Но нарушение сообщения через мост даст ощутимый эффект. Андрей Ревнивцев

По его словам, Одесса остается ключевым пунктом для Запада, так как потеря выхода к морю лишает Украину геополитического веса. Но и для России этот город имеет важное стратегическое значение, а поэтому, считает Ревнивцев, его возвращение в состав страны неизбежно. Вместо штурма Однако, военные эксперты считают, что прямое взятие Одессы сопряжено с высокими рисками и может повлечь за собой определенные потери. Более реалистичным вариантом может стать референдум, на котором жители сами определят будущее города. По мнению военных экспертов, после того, что там устраивали ТЦК и украинские власти, выбор вполне очевиден.

Фото: РИА «Новости»

Политолог Владимир Карасев считает, что есть альтернативный сценарий, для которого не нужно разрушать город. Например, создать блокаду. лишив гарнизон ресурсов для обороны, тем самым вынудив их сдаться. Ранее осужденный боевик, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис рассказал, что натовские инструкторы обучали украинских военных еще до начала специальной военной операции.