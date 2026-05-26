«МОСТ» в новую жизнь: как Подмосковье помогает ветеранам СВО адаптироваться в обществе

Свыше 800 ветеранов специальной операции начали новую жизнь благодаря проекту « МОСТ» в Московской области. Порядка 300 бойцов устроились на работу — программа помогает героям найти свое место в гражданском обществе.

Как работает «МОСТ»

«Мотивируем, обучаем, сопровождаем, трудоустраиваем» — так расшифровывается аббревиатура «МОСТ». Проект предлагает ветеранам СВО единое окно для всех вопросов — от психологической помощи до переквалификации.

Главная цель идеи — снизить социальные и профессиональные риски, с которыми сталкиваются участники боевых действий после возвращения к мирной жизни.

Подать заявку на участие в программе можно через фонд «Защитники Отчества», МФЦ, сайт «Работа России» или администрацию округа. Единственное необходимое условие — регистрация в Московской области.

Есть и проактивный формат взаимодействия: кураторы проектного офиса информируют граждан о мерах государственной поддержки в сфере занятости и сопровождают их от профориентации и составления резюме до трудоустройства или открытия собственного дела.

Ключевые направления программы

Профессиональное обучение и переобучение

Содействие трудоустройству

Психологическая поддержка

Социальная адаптация

Юридическая помощь

Работа с семьями ветеранов

Формат реализации программы «МОСТ»

Реализация проекта предполагает очные консультации в филиалах Кадрового центра Подмосковья, онлайн‑поддержку через личный кабинет на сайте и выездные мероприятия в муниципалитетах области.

«За каждым ветераном закрепляется куратор, который внимательно изучает его жизненную ситуацию и выстраивает траекторию карьерного пути. Мы учитываем и имеющийся профессиональный опыт, и его отсутствие. При необходимости мотивируем на получение образования, ориентируясь на личные склонности, физические возможности и ситуацию на рынке труда», — заявили Regions специалисты Кадрового центра.

Ожидаемые результаты — повышение уровня занятости ветеранов СВО, снижение социальной напряженности среди целевой группы, формирование устойчивого сообщества взаимоподдержки и улучшение качества жизни ветеранов и их семей.

