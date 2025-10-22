Сегодня 00:16 Мощный бронекулак смел ВСУ на пути к Орехову: что это за город и чем он так важен Борзенко: освобождение Орехова отрежет снабжение частей ВСУ по всей линии фронта 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

Российская армия перешла в мощное наступление в Запорожской области: бойцы уже прорвались в Малую Токмачку, которая расположена на подступах к Орехову. Село называют одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в регионе, откуда открывается прямая дорога к Запорожью.

Что происходит на Запорожском направлении в зоне СВО Механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления идут уже сутки, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Основной удар ВС России нанесли со стороны Работина и Новопокровки в направлении Малой Токмачки. «Основная часть техники сквозь шквальный огонь врага смогла прорваться в поселок. Пехота рассеялась и начала зачистку», — подчеркнули в публикации. «Военная хроника» уточнила, что подразделения на бронетехнике и мотоциклах высадили пехоту. В селе она держит позиции, несмотря на попытки ВСУ контратаковать с применением БПЛА и HIMARS.

Фото: РИА «Новости»

Прорыв в Малой Токмачке удался благодаря бронекулаку, защищенному от дронов РЭБ. По данным Telegram-канала «Два майора», противника сбили с толку ложными направлениям удара.

«После длительной подготовки по уничтожению вражеских минных полей, точек запуска БПЛА и позиций артиллерии <…> наши создали мощный бронекулак с РЭБ, „ежами“, мангалами», — указали в публикации. Засевших в домах боевиках, судя по кадрам прорыва подразделений 58-й армии, подавил огнем успешно зашедший в населенный пункт «Царь-мангал».

Фото: РИА «Новости»

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко объяснил 360.ru, что под бронекулаком понимают ударное соединение бронетехники под защитой средств радиоэлектронной борьбы. «Бронекулак — направление танковых и бронированных сил на отдельном участке, довольно сжатом по расстояниям. <> Потихоньку совершенствуется РЭБ, средства борьбы с беспилотниками, есть возможность спасти от них бронетехнику», — подчеркнул он.

Украинский канал Deep State писал, что в атаку российская армия пошла по линии от Нестерянки. Случившееся назвали «громким звоночком» для командования ВСУ. Участок, напомнила «Страна.ua», был направлением главного удара неудавшегося украинского наступления летом 2023 года.

Фото: РИА «Новости»

Почему важно освободить Орехов Боевые действия на этом направлении с той или иной интенсивностью идут с 2022 года. О значении Орехова, как и о необходимости взять его под контроль, известно давно: это крупный логистический центр ВСУ, где сосредоточено большое количество украинских сил, выстроены рубежи обороны. Борзенко напомнил 360.ru, что в городе несколько заводов, так или иначе связанных с украинским ВПК, железнодорожная станция и узел нескольких дорог.

Если его освободим, то отрежем снабжение мелких частей по всей линии фронта: скажем, влево-вправо от города где-то километров на 60. Алексей Борзенко

Кроме того, переход Орехова под контроль ВС России даст дополнительные возможности для переброски в зону спецоперации инженерных частей, техники и боеприпасов.

Фото: РИА «Новости»

Что говорят о положении ВСУ на Западе За последнюю неделю ВС России улучшили свои позиции в зоне СВО у Песчаного и Северска, под их контроль перешли запорожская Полтавка и Чунишино в ДНР. Удар «Солнцепеком» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, досталось и позициям противника в Двуречанском. Продолжаются точечные удары по инфраструктуре Украины, которая обеспечивает поставки вооружения и топлива. На Сумском направлении частично парализовало движение на железной дороге, из-за чего у ВСУ возникли трудности с переброской резервов и снабжением.

На Западе открыто говорят о критическом положении для украинской армии. По мнению экс-главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании Дэвида Ричардса, Киев обречен на провал. В интервью The Independent он сказал, что победить в конфликте с Россией у нее не выйдет.

«Украина <…> должна сесть за стол переговоров», — подчеркнул Ричардс. Он также указал на ложную надежду, которую режиму Владимира Зеленского дали союзники, — о возможности вытеснить российские войска без непосредственной помощи НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн прямо заявил, что наступление российских войск Украине попросту не сдержать.

Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным. Рэй Макговерн

Значительную роль в наращивании темпов наступления он отдал ракетным ударам и атакам БПЛА по позициям ВСУ, складам и объектам ВПК Украины. Их масштаб Макговерн назвал беспрецедентным.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ, обратил внимание Алексей Борзенко, лишены нормальной ротации и постепенно лишаются даже наемников: взятые в плен украинские боевики рассказывают, что им попросту перестали платить. «Они очень устали. И уже не везде могут оказывать сопротивление нашим штурмам. Штурмы, как говорится, двигаются. Медленно, но двигаются вперед», — сказал он. Но считать Запорожскую область полностью освобожденной, заключил собеседник 360.ru, можно только после того, как украинскую армию полностью выбьют из Запорожья, а этот город ВСУ превратили в мощнейшую крепость.