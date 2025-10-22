Мощный бронекулак смел ВСУ на пути к Орехову: что это за город и чем он так важен
Борзенко: освобождение Орехова отрежет снабжение частей ВСУ по всей линии фронта
Российская армия перешла в мощное наступление в Запорожской области: бойцы уже прорвались в Малую Токмачку, которая расположена на подступах к Орехову. Село называют одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в регионе, откуда открывается прямая дорога к Запорожью.
Что происходит на Запорожском направлении в зоне СВО
Механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления идут уже сутки, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Основной удар ВС России нанесли со стороны Работина и Новопокровки в направлении Малой Токмачки.
«Основная часть техники сквозь шквальный огонь врага смогла прорваться в поселок. Пехота рассеялась и начала зачистку», — подчеркнули в публикации.
«Военная хроника» уточнила, что подразделения на бронетехнике и мотоциклах высадили пехоту. В селе она держит позиции, несмотря на попытки ВСУ контратаковать с применением БПЛА и HIMARS.
Прорыв в Малой Токмачке удался благодаря бронекулаку, защищенному от дронов РЭБ. По данным Telegram-канала «Два майора», противника сбили с толку ложными направлениям удара.
«После длительной подготовки по уничтожению вражеских минных полей, точек запуска БПЛА и позиций артиллерии <…> наши создали мощный бронекулак с РЭБ, „ежами“, мангалами», — указали в публикации.
Засевших в домах боевиках, судя по кадрам прорыва подразделений 58-й армии, подавил огнем успешно зашедший в населенный пункт «Царь-мангал».
Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко объяснил 360.ru, что под бронекулаком понимают ударное соединение бронетехники под защитой средств радиоэлектронной борьбы.
«Бронекулак — направление танковых и бронированных сил на отдельном участке, довольно сжатом по расстояниям. <> Потихоньку совершенствуется РЭБ, средства борьбы с беспилотниками, есть возможность спасти от них бронетехнику», — подчеркнул он.
Украинский канал Deep State писал, что в атаку российская армия пошла по линии от Нестерянки. Случившееся назвали «громким звоночком» для командования ВСУ.
Участок, напомнила «Страна.ua», был направлением главного удара неудавшегося украинского наступления летом 2023 года.
Почему важно освободить Орехов
Боевые действия на этом направлении с той или иной интенсивностью идут с 2022 года. О значении Орехова, как и о необходимости взять его под контроль, известно давно: это крупный логистический центр ВСУ, где сосредоточено большое количество украинских сил, выстроены рубежи обороны.
Борзенко напомнил 360.ru, что в городе несколько заводов, так или иначе связанных с украинским ВПК, железнодорожная станция и узел нескольких дорог.
Если его освободим, то отрежем снабжение мелких частей по всей линии фронта: скажем, влево-вправо от города где-то километров на 60.
Алексей Борзенко
Кроме того, переход Орехова под контроль ВС России даст дополнительные возможности для переброски в зону спецоперации инженерных частей, техники и боеприпасов.
Что говорят о положении ВСУ на Западе
За последнюю неделю ВС России улучшили свои позиции в зоне СВО у Песчаного и Северска, под их контроль перешли запорожская Полтавка и Чунишино в ДНР. Удар «Солнцепеком» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, досталось и позициям противника в Двуречанском.
Продолжаются точечные удары по инфраструктуре Украины, которая обеспечивает поставки вооружения и топлива. На Сумском направлении частично парализовало движение на железной дороге, из-за чего у ВСУ возникли трудности с переброской резервов и снабжением.
На Западе открыто говорят о критическом положении для украинской армии. По мнению экс-главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании Дэвида Ричардса, Киев обречен на провал. В интервью The Independent он сказал, что победить в конфликте с Россией у нее не выйдет.
«Украина <…> должна сесть за стол переговоров», — подчеркнул Ричардс.
Он также указал на ложную надежду, которую режиму Владимира Зеленского дали союзники, — о возможности вытеснить российские войска без непосредственной помощи НАТО.
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн прямо заявил, что наступление российских войск Украине попросту не сдержать.
Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным.
Рэй Макговерн
Значительную роль в наращивании темпов наступления он отдал ракетным ударам и атакам БПЛА по позициям ВСУ, складам и объектам ВПК Украины. Их масштаб Макговерн назвал беспрецедентным.
ВСУ, обратил внимание Алексей Борзенко, лишены нормальной ротации и постепенно лишаются даже наемников: взятые в плен украинские боевики рассказывают, что им попросту перестали платить.
«Они очень устали. И уже не везде могут оказывать сопротивление нашим штурмам. Штурмы, как говорится, двигаются. Медленно, но двигаются вперед», — сказал он.
Но считать Запорожскую область полностью освобожденной, заключил собеседник 360.ru, можно только после того, как украинскую армию полностью выбьют из Запорожья, а этот город ВСУ превратили в мощнейшую крепость.