«Мирный план Трампа». Кто заставит Украину и Европу принять его?
Вчерашний день в западных СМИ прошел под знаком «мирного плана Трампа по урегулированию на Украине», наделавшего немало шума. Сначала американский новостной сайт Axios, а потом и почти все влиятельные западные издания сообщили: в недрах вашингтонской администрации разработали некий документ. Он содержит основные параметры и условия завершения конфликта между Россией, с одной стороны, и Украиной и Западом — с другой.
Условия эти — по крайней мере, если верить опубликованным материалам — представляют собой эдакую компиляцию из пунктов договора, парафированного на переговорах между делегациями Москвы и Киева в Стамбуле весной 2022 года, отдельных тем, которые оговаривались на консультациях в том же Стамбуле летом 2025-го, и договоренностей, достигнутых между Трампом и Путиным на недавнем саммите в Анкоридже.
Если излагать кратко, то Украина обязывается полностью уйти из Донбасса (ЛБС в Херсонской и Запорожской областях замораживается), значительно (вдвое) сократить ВСУ, отказаться от целого ряда вооружений, а равно и от военного сотрудничества с США. Еще — придать русскому языку статус государственного и предоставить официальный статус Русской православной церкви (вероятнее всего, речь идет все же об УПЦ, в Вашингтоне просто не понимают разницу в статусе между поместными церквями).
В свою очередь, США и, что немаловажно, Европа обязуются признать российский суверенитет над Крымом и новыми территориями. От Украины такого признания не требуется.
«Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда план стал достоянием общественности. Эта боль была особенно острой», — написало издание Politico со ссылкой на источники.
Даже беглого ознакомления с деталями плана достаточно, чтобы сделать вывод о его, мягко говоря, несовершенстве. Как мы видим, в нем ни слова нет ни о НАТО, ни о санкциях, ни о дальнейшей политике украинского государства — как внутренней, так и внешней. А без этого говорить о полноценном урегулировании и устойчивом мире, способном продержаться хотя несколько десятилетий, увы, не приходится.
Тем не менее Кремль заявил о готовности к продолжению переговоров по украинскому урегулированию, которые, как особо подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, были прерваны по вине Киева. Самым важным вопросом становится то, каким именно образом США рассчитывают заставить Украину и Европу принять условия плана, подготовленного без их участия.
Лично для меня это большая загадка. До сих пор все попытки Трампа продавить Зеленского заканчивались провалом.
Та же история с Европой. Даже если учесть, что в Евросоюзе усиливаются евроскептические настроения, вызванные оголтелой милитаристской политикой, до настоящей антиглобалистской революции там еще далеко. Бал в ЕС по-прежнему правят сторонники курса на конфронтацию с Россией и продолжение военного конфликта руками украинцев.
Для самого же киевского режима любой мир равнозначен смертному приговору. Буквально. Нет никаких оснований полагать, что они на это пойдут добровольно.
Так что с появлением нового плана, по сути, ничего не изменилось. Проблема, как и прежде, не в конкретных договоренностях, а в их имплементации. И способов ее решения пока не видно.
Тут уж скорее Россия разберется со всем силой оружия, чем Америка сумеет повлиять на своих сателлитов.