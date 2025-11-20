«Мирный план Трампа». Кто заставит Украину и Европу принять его?

Вчерашний день в западных СМИ прошел под знаком «мирного плана Трампа по урегулированию на Украине», наделавшего немало шума. Сначала американский новостной сайт Axios, а потом и почти все влиятельные западные издания сообщили: в недрах вашингтонской администрации разработали некий документ. Он содержит основные параметры и условия завершения конфликта между Россией, с одной стороны, и Украиной и Западом — с другой.

Условия эти — по крайней мере, если верить опубликованным материалам — представляют собой эдакую компиляцию из пунктов договора, парафированного на переговорах между делегациями Москвы и Киева в Стамбуле весной 2022 года, отдельных тем, которые оговаривались на консультациях в том же Стамбуле летом 2025-го, и договоренностей, достигнутых между Трампом и Путиным на недавнем саммите в Анкоридже.

Если излагать кратко, то Украина обязывается полностью уйти из Донбасса (ЛБС в Херсонской и Запорожской областях замораживается), значительно (вдвое) сократить ВСУ, отказаться от целого ряда вооружений, а равно и от военного сотрудничества с США. Еще — придать русскому языку статус государственного и предоставить официальный статус Русской православной церкви (вероятнее всего, речь идет все же об УПЦ, в Вашингтоне просто не понимают разницу в статусе между поместными церквями).

В свою очередь, США и, что немаловажно, Европа обязуются признать российский суверенитет над Крымом и новыми территориями. От Украины такого признания не требуется.

«Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда план стал достоянием общественности. Эта боль была особенно острой», — написало издание Politico со ссылкой на источники.