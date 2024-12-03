Мирный план Келлога = план Трампа? Авторская колонка Регины Ореховой
Как только Трамп назначил «смотрящего» за Украиной — это некто генерал Кит Келлог, официально его вновь созданная должность называется «спецпосланник правительства США по Украине», — СМИ подняли из недр архивов мирный план по урегулированию конфликта на Украине, написанный как раз Келлогом. В соавторстве. Но для СМИ это уже неважно, теперь его величают не иначе как план Келлога.
Вот был план Даллеса — для послевоенного устройства Европы после Второй мировой. Теперь Трамп и Келлог хотят постукраинского перекроя.
В этом плане есть даже относительно адекватные пункты, я вам весь список приведу:
1. Прекращение изоляции России.
Установить дипломатические отношения с Москвой и прекратить демонизацию Путина.
2. Мирные переговоры.
Оказать давление на Москву и Киев, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры.
3. Стимулы для России.
• Отложить членство Украины в НАТО на 10 лет.
• Позволить России сохранить удерживаемые территории.
• Постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины.
4. Поддержка Украины.
• Продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности.
• Украине не нужно официально признавать контроль РФ, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой.
5. Давление на Киев.
• Потенциально прекратить военную помощь США, если Украина откажется от мирных переговоров.
Тут я бы назвала это скорее план Путина во многих вопросах (или «наконец-то хоть частично до кого-то дошло, что говорит наш президент на тему Украины», однако, как видим, не до конца).
И я вам снова напомню, что план этот — не только что его Келлог представил, а Трамп отреагировал. План был опубликован еще в апреле. Раз Трамп назначает Келлога, как минимум избранный президент должен был ознакомиться со взглядами кандидата. И они ему должны были понравиться.
Один из пунктов — «давление на Россию». Чем собрались давить? В военном плане после запуска «Орешника» можно даже не думать. В экономическом? Вот тут есть нюансы.
Трамп как раз показал зубы. Избранный президент США наконец обозначил самое главное и глобальное в своей политике, чем он будет заниматься ближайшие четыре года.
США нападали все это время на Россию и Китай — Путин и Си Дзиньпин ответили наиэффективнейшим образом: они начали ломать доллар.
Расчеты в нацвалютах, собственная платежная система БРИКС — понятно же, к чему все идет. И вот Трамп начинает наносить ответные удары всем, кто рушит доллар.
Накануне он начал угрожать ввести 100% пошлины на товары для тех стран БРИКС, которые будут продвигать создание единой валюты в противовес доллару.
Кремль аккуратно отреагировал: Песков заявил, что, «если США силой будут принуждать к использованию доллара, наверное, это усилит тенденцию по переходу в нацвалюты; доллар начинает терять привлекательность как резервная валюта».
Однако Москва, видимо, признает, что это не то чтобы угроза, но внимание надо обратить, потому что до Трампа Байден этим не занимался, мы спокойно вели дела, обходили санкции и гнули линию по оплате за наши ресурсы в нацвалютах.
Но, к слову, БРИКС не собиралась создавать единую валюту. Планируется создать собственную платежную систему альтернативы SWIFT.
Так что есть о чем задуматься. Понятно, что это все еще 10 раз будет пересмотрено и на выходе мы увидим, скорее всего, другой план и другой результат (этот нас не особо устраивает).
И Зеленского никто не спросит. Главное — о чем договорятся Трамп и Путин. И потом, желательно, чтобы было еще с кем договариваться на Украине. Тут либо ему просто скажут, что делать, либо это будет не Зеленский. Хотя в плане Келлога речи о смене президента на Украине нет…