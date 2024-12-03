Мирный план Келлога = план Трампа? Авторская колонка Регины Ореховой

Как только Трамп назначил «смотрящего» за Украиной — это некто генерал Кит Келлог, официально его вновь созданная должность называется «спецпосланник правительства США по Украине», — СМИ подняли из недр архивов мирный план по урегулированию конфликта на Украине, написанный как раз Келлогом. В соавторстве. Но для СМИ это уже неважно, теперь его величают не иначе как план Келлога.

Вот был план Даллеса — для послевоенного устройства Европы после Второй мировой. Теперь Трамп и Келлог хотят постукраинского перекроя.

В этом плане есть даже относительно адекватные пункты, я вам весь список приведу:

1. Прекращение изоляции России.

Установить дипломатические отношения с Москвой и прекратить демонизацию Путина.

2. Мирные переговоры.

Оказать давление на Москву и Киев, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры.

3. Стимулы для России.

• Отложить членство Украины в НАТО на 10 лет.

• Позволить России сохранить удерживаемые территории.

• Постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины.

4. Поддержка Украины.

• Продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности.

• Украине не нужно официально признавать контроль РФ, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой.

5. Давление на Киев.

• Потенциально прекратить военную помощь США, если Украина откажется от мирных переговоров.

Тут я бы назвала это скорее план Путина во многих вопросах (или «наконец-то хоть частично до кого-то дошло, что говорит наш президент на тему Украины», однако, как видим, не до конца).

И я вам снова напомню, что план этот — не только что его Келлог представил, а Трамп отреагировал. План был опубликован еще в апреле. Раз Трамп назначает Келлога, как минимум избранный президент должен был ознакомиться со взглядами кандидата. И они ему должны были понравиться.