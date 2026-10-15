Минобороны и АНО «Диалог Регионы» запускают работу с обращениями участников СВО в сети

Запросы участников СВО и их семей требуют особого внимания. Они должны оперативно выявляться из всего массива обращений в интернете и обрабатываться профильными ведомствами. Своей методологией и апробированными цифровыми решениями мы усилим «Военно-социальный центр» и госфонд «Защитники Отечества», которые являются основными драйверами этой деятельности. Вывести эту работу в практическую плоскость удалось благодаря поддержке министра обороны Андрея Белоусова. Работа с обратной связью от участников СВО является для нас абсолютным приоритетом, исходя из задачи Президента

В основе взаимодействия — опыт и методология ЦУР, которые зарекомендовали себя в региональной повестке. С 2020 года Центры фиксируют запросы граждан в интернете, маршрутизируют их в профильные ведомства. Большие данные и аналитика на основе обратной связи позволяют губернаторам принимать управленческие решения.

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что взаимодействие фонда с Центрами управления регионами позволяет оперативно получать обратную связь от ветеранов СВО и их семей и учитывать поступившие запросы в совершенствовании системы поддержки.

Такой же формат работы «Диалог» выстроит для Минобороны на базе ЦУР. Для этого центры будут усилены дополнительными профильными специалистами.

Совместная работа позволит повысить оперативность и эффективность реакции министерства на запросы, а для военнослужащих, ветеранов СВО и их родных упрощается коммуникация с органами власти, они получают комплексные ответы и решения. При этом обращения будут обрабатывать с учетом требований Минобороны к защите информации.