Сегодняшнее утро ознаменовалось небольшим, но принципиальным скандалом между редакцией Financial Times и Белым домом, категорически опровергшим утверждения британских газетчиков. Суть разногласий такова: журналисты со ссылкой на собственные источники в Европе и на Украине утверждали, что Вашингтон-де давит на Киев с требованием вывести войска из Донбасса, в обмен обещая предоставить некие гарантии безопасности.

«Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США будут предоставлены только в том случае, если Киев сначала согласится на мирное соглашение, которое, вероятно, будет предполагать уступку Донбасса России», — написала Financial Times со слов восьми человек, знакомых с ходом переговоров. Заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли назвала это утверждение «абсолютно неверным» и подчеркнула, что «единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки». «Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — отметила Келли, комментируя статью. Насколько информация, обнародованная британцами, соответствует действительности и не злонамеренный ли это вброс с целью представить Дональда Трампа виновником поражения Украины — вопрос интересный, но по большому счету второстепенный.

Фото: Peng Ziyang/XinHua / www.globallookpress.com

Вряд ли кто-то в Кремле сомневается, что Штаты ведут свою игру, отличную от Европы, но и в значительной степени не соответствующую целям России. Да, возможно, согласуясь с собственными интересами, Вашингтон был бы готов надавить на Владимира Зеленского, заставив того вывести войска. Но совершенно точно можно сказать, что за этот «подарок» Штаты потребовали бы от России серьезных уступок в чем-то другом. Например, в области наших взаимоотношений с Китаем, который, согласно недавно обновленной Стратегии нацбезопасности США, для них главный противник.

Готовы ли мы пойти на подобные уступки? Полагаю, ответ будет однозначно отрицательным. Именно по этой причине Кремль не питает особых надежд на успех переговоров, каждый раз подчеркивая, что до позитивных результатов еще очень далеко.

«Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы. Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Наиболее надежной стратегией достижения нужного нам результата, с точки зрения задач, поставленных перед СВО, остается — извините за пафос — ратный труд наших воинов, которые, не обращая внимания на мышиную возню между США, Европой и Украиной, успешно продолжают освобождать исторические российские территории. Накануне начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов во время инспекции войск группировки «Запад» рассказал, как армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях.

Фото: РИА «Новости»

— Группировка «Запад» освободила Купянск-Узловой, идет проверка и зачистка городских кварталов. Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований противника. Идут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. — Группировка «Днепр» освободила Новояковлевку в Запорожской области и приблизилась к областному центру на 12-14 километров. — Группировка «Север» расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила четыре населенных пункта. — Войска «Южной» группировки активно продвигаются на запад, в направлении Славянска, идет уничтожение противника в Константиновке. — Группировка «Центр» развивает наступление на добропольском направлении, идут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе, Белицком. В относительно ближайшем будущем вопрос «вывода» ВСУ из Донбасса перестанет быть предметом торга между США, Украиной и Россией. Мы просто вышвырнем их оттуда явочным порядком, и Зеленский окажется в еще худшем положении, чем сейчас. Что касается наших американских партнеров, то, перефразируя знаменитую цитату великого русского ученого-биолога Ивана Мичурина, мы не можем ждать милостей от США, взять их — наша задача. На том и стоим.