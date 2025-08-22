Милосердие на линии огня: российский дрон-камикадзе прочитал мольбу украинцев и ушел

Российские военные проявляют человечность к противнику на линии фронта, доказательство тому — появившееся видео, снятое с FPV-дрона. Оператор внял мольбам украинских боевиков и не стал атаковать. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

На кадрах видно, что дрон, заметив группу украинских солдат на краю лесополосы, собирается атаковать их. Подлетая к противнику, оператор увидел простыню, на которой солдаты ВСУ написали крупными буквами: «FPV, не убивай, похороны».

Судя по всему, украинцы хоронили убитых сослуживцев. Они понимали, что российские военные их обязательно обнаружат на открытой местности, поэтому подготовили своеобразный плакат с просьбой дать им возможность похоронить однополчан.

Оператор успевает прочитать надпись и принимает решение увести дрон, дав возможность предать земле поверженного противника.

Это не единственный случай проявления благородства российскими солдатами на поле боя. Почти у каждого оператора FPV-дрона есть подобные истории. На слуху история, когда российский боец пожалел солдата ВСУ, ставшего на колени и осенившего себя православным крестом, напомнило издание aif.ru.