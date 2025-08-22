Милосердие на линии огня: российский дрон-камикадзе прочитал мольбу украинцев и ушел
Российские военные проявляют человечность к противнику на линии фронта, доказательство тому — появившееся видео, снятое с FPV-дрона. Оператор внял мольбам украинских боевиков и не стал атаковать. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».
На кадрах видно, что дрон, заметив группу украинских солдат на краю лесополосы, собирается атаковать их. Подлетая к противнику, оператор увидел простыню, на которой солдаты ВСУ написали крупными буквами: «FPV, не убивай, похороны».
Судя по всему, украинцы хоронили убитых сослуживцев. Они понимали, что российские военные их обязательно обнаружат на открытой местности, поэтому подготовили своеобразный плакат с просьбой дать им возможность похоронить однополчан.
Оператор успевает прочитать надпись и принимает решение увести дрон, дав возможность предать земле поверженного противника.
Это не единственный случай проявления благородства российскими солдатами на поле боя. Почти у каждого оператора FPV-дрона есть подобные истории. На слуху история, когда российский боец пожалел солдата ВСУ, ставшего на колени и осенившего себя православным крестом, напомнило издание aif.ru.
Произошедшее назвали чудом, снизошедшим на военных с обеих сторон. Российский боец понял, что перед ним уже не враг, а раскаявшаяся жертва, которая просит о милости. Раненого украинского солдата подобрали и отправили в госпиталь.
Также в Сети всплыла история, когда российские штурмовики не стали закидывать гранатами опорник, из которого умоляли «сынки, не убивайте». Один из штурмовиков вспомнил, как пришлось несколько дней находиться на позиции вместе с пленными украинцами.
«Ели с общего котла. Делились водой и сигаретами», — рассказал штурмовик.
Однако есть и другие случаи, когда украинцы пользовались благородством российских военных. Во время майского перемирия российские бойцы вытаскивали из «серой зоны» погибших товарищей.
«Была негласная договоренность, что мы обозначаем себя белым флагом и идем собирать „двухсотых“. Так „немцы“ дали нам отойти от окопов, где можно было укрыться, и открыли минометный огонь. Мы откатились, но у нас было несколько „трехсотых“, в том числе и тяжелых», — рассказал участник операции.
Российский военный заявил, что никогда больше не поверит в украинские договоренности. Но сам бы он никогда не смог так поступать.
«Это не по-нашему, не по-русски», — подчеркнул доброволец.