Западные политики окончательно отбросили дипломатические условности и открыто заговорили о планах по расчленению России. Однако российский режиссер Никита Михалков, комментируя эти враждебные выпады, отметил, что главная опасность всегда подстерегала страну изнутри. Его анализ заставляет с новой силой задуматься: от какой же катастрофы уберегла Россию начатая специальная военная операция?

Открытый вызов Чтобы понять масштаб этой катастрофы, достаточно вслушаться в слова, которые звучат сегодня с международных трибун. Бывший главнокомандующий силами США в Европе Бен Ходжес сделал резонансное заявление в интервью проекту Here We Go. Он обозначил, что первоочередными целями НАТО в случае конфликта станут не столицы — Москва и Санкт-Петербург, а российские анклавы. Ходжес конкретно указал, что Калининграда на карте не станет, а любые объекты в Севастополе будут ликвидированы. Кроме того, на Варшавском форуме по безопасности, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал к совместному нападению на Крым.

Мы должны помочь Украине получить средства большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам надо душить Крым, лишать его возможности жить. Нам нужно разбить Керченский мост. Бен Уоллес бывший министр обороны Великобритании

Это заявление британского экс-министра раскрыло сакральный, символический характер Крыма в глазах русофобов. На это ключевое обстоятельство обратил внимание режиссер и общественный деятель Никита Михалков. Он напомнил, что схватка за полуостров уже объединяла ведущие державы Европы в Крымскую войну 1853–1856 годах. Это придает нынешним угрозам историческую глубину. Что в «груде камней» тебе моей? Вместе с тем Михалков сравнил откровенную русофобию Запада с позицией так называемой пятой колонны внутри страны. В качестве наглядного примера он привел высказывания издателя Ирины Прохоровой. В 2015 году она задавалась вопросом, неужели русские люди готовы приносить себя в жертву, «чтобы кусок этих камней под названием „Крым“ был в составе России?!». Для одних возвращение полуострова означало восстановление исторической справедливости и единства русского народа. Для других, как Прохорова, эти события ознаменовали крушение надежд на превращение России в «европейское демократическое государство».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В те годы либеральная тусовка ярко продемонстрировала неприятие всего, что для миллионов граждан является святыней. Их главной заботой стала угроза лишиться из-за санкций возможности покупать европейские пармезан, шампанское и хамон. Брат Ирины, миллиардер Михаил Прохоров, ранее пытался шагнуть во власть легальным путем через создание партий и участие в выборах. Хоть на тему СВО он не высказывался, но получение весной 2022-го израильского паспорта, сказало достаточно. Ирина же встретила СВО письмами нетвойнистских протестов. Страшно представить, что сделали бы с нашей страной эти люди, получи они возможность провернуть свой Майдан. Их расчетливая логика никогда не принимала главного — жертвенности во имя Родины. Не впечатляет их и российская история, которая демонстрирует настоящие уроки жертвенности и силы духа. Жертвенность, которую не понять «избранным» В своем обращении к зрителям Михалков процитировал письмо французского солдата, участвовавшего в Крымской войне. Потрясенный француз описывал, как русские женщины и дети под огнем собирали ядра на поле боя. Он с изумлением отмечал, как защитники делили крошечный кусок хлеба на пятерых. Враг не мог понять, откуда русские черпали силы держаться в таких условиях. На каждую атаку союзников защитники Севастополя отвечали яростной штыковой контратакой.

Фото: Крымская война 1853–1856 годов. Реконструкция / РИА «Новости»

Француз признавал, что его соотечественники не были трусами, но не могли устоять перед русским штыком. Это беспримерное мужество и терпение стало главным уроком той войны. Для русских воинов Крым не был просто «грудой камней» или географической точкой. Эта земля являлась для них частью Родины-святыни, за которую они сознательно шли на любые жертвы. Именно этот дух — готовность к самопожертвованию во имя Отечества — остается непостижимым для расчетливых критиков вроде Прохоровой. Проникнувшись чуждой культурой, подобные люди стремились уничтожить страну изнутри. Исцеление Получается, специальная военная операция сорвала реализацию этого разрушительного сценария и предотвратила расчленение страны, не позволив провернуть в стране Майдан. Историческая воля народа, сохранившаяся до наших дней, вновь защитила суверенитет и целостность России.