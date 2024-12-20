Сегодня 18:10 Мешок для ВСУ под Кураховом и наступление под Покровском. Что происходит в зоне СВО Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ в Курахове зацепились за кладбища 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Спецоперация

ВСУ

Михаил Онуфриенко

Курахово

Курская область

Зашедшие в Курахово российские войска планомерно взяли город под свой контроль, создав вокруг него мешок для украинских боевиков. У ВСУ пока остался только один выход — свободная трасса, до которой еще надо добраться. На Покровском направлении украинские войска попали в настоящую мясорубку, а в Часовом Яре ВСУ продолжили безуспешные попытки отбить огнеупорный завод. Об этом 360.ru рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Курахово освободили без разрушений

Начну с откровений немецкого обозревателя Bild Юлиана Репке. Они достаточно интересные.

Российские войска берут под контроль Курахово почти нетронутым. Украинской армии пришлось покинуть город из-за нехватки рабочей силы. Теперь русские оккупируют Курахово, инфраструктура которого в основном нетронута, а Украине приходится бомбить тысячи потенциальных укрытий на расстоянии

То есть немец жалеет, что город не сровняли с землей. Он даже приводит соответствующие фотографии.

Фото: Телеканал «360»

С традиционным многодневным опозданием вражеская DeepState пишет, тоже цитата: «Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последние кусочки печально известного „успеновского мешка“. Выйти из него смогли не все, и пусть это будет на совести ответственных за эту ошибку».

Фото: РИА «Новости»

Во-первых, это не ошибка, а стратегическая политика Генштаба хунты и в целом киевского режима. Во-вторых, как-то устарело, и реальность выглядит куда печальней.

Она доказывает первое утверждение, что в Курахове вояки хунты уже традиционно цепляются за кладбища, окопавшись в промзоне на западной окраине города — там, где Кураховская электростанция. Это видно даже на карте Репке.

ВС России подходят к единственной трассе, по которой еще можно уйти из куда большего мешка, чем успеновский, который находился юго-восточнее Курахова. Формально между нашими передовыми позициями чуть менее восьми километров. Но это лишь горловина мешка. Де-факто до дороги, по которой противник еще может выйти из мешка, менее двух километров и с севера, и с юга, а протяженность самого участка трассы от Константинопольского до промзоны — около 20 километров. По прямой там не пройти.

Фото: РИА «Новости»

Мясорубки Сырского

Мясник Сырский сознательно бросает вояк хунты. Такие мясорубки задерживают ВС России, а иного и не требуется. Уцелевшие вояки 79-й бригады прямо пишут об этом на своей странице в Facebook*. Что важно, пишут по-русски.

На позициях в этом самом мешке, теперь уже ликвидированном, наши собирают сотни трупов и всего лишь около дюжины сдавшихся в плен. Подчеркиваю, сдавшихся, а не попавших в плен из-за ранения.

Юго-восточнее Курахова противник подтверждает утрату Макаровки и Нового Комара. Причем цепляющиеся за северные окраины Макаровки вояки хунты опять же сначала попали в котел. Приказа отходить им никто не отдавал.

Фото: РИА «Новости»

Что происходит на Покровском направлении

Севернее, на Покровском направлении, противник пожинает плоды собственной безумной попытки отбить Шевченко силами спешно переброшенной туда третьей бригады азовцев**. Огромные потери при этом контрнаступе на грабли привели к тому, что сегодня на указанном направлении у противника отсутствуют даже оперативные резервы. По факту на пятницу ВС России ведут бои в Украинке и Новоаленовке. Добивают противника в Даченском, Песчаном и Бельгийке. Как сообщает DeepState, Вооруженные силы России уже заняли Волково на западе. От этого поселка до трассы и железной дороги остается менее трех километров.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация в Часовом Яре

В Часовом Яре противник постоянными контратаками из высотной застройки без особого успеха пытается выбить наши войска из огнеупорного завода. Основной укрепрайон противника в этом районе потерян, и он, естественно, пытается его отбить. При этом наши обходят в целом весь укрепрайон Часова Яра с севера от Калинова, ведя бои в микрорайоне Северный и с юга, обходя Ступочки. Помимо этого, противнику не удается ликвидировать и наш плацдарм в районе Двуречной. Это правый берег Оскола, севернее Купянска.

Здесь наши ведут бои на южной окраине поселка Двуречная и, как пишет противник, продвигаются по высотам западнее. Само село в низине и как позиция менее интересно.

Обстановка в Курской области

На Курском направлении Вооруженные силы России подошли к окраинам села Кругленькое. Противник это вчера подтвердил. По последним, только что пришедшим сообщениям, которые еще нуждаются в подтверждении, ВС России, отступая от Балок, расположенных с двух сторон севернее Кругленького, зашли уже и в само село. На остальных направлениях наши также наступают, хотя и не столь быстрыми темпами. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. **«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.