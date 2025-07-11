Массированный удар по Украине длился более 10 часов. Это не предел?

Российские войска продолжают наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Прошлой ночью основной целью атак стал Киев, а именно объект возле аэропорта Жуляны и вагоностроительный завод. Продолжается и создание буферной зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Что будет с этими регионами, ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с политологом Евгением Михайловым.

Буферная зона действительно расширяется, отметил политолог. По его мнению, продвижение в Днепропетровской области открывает новые возможности для наступления в сторону Запорожья и Одессы.

«Чем больше мы возьмем территорий, тем быстрее население захочет проголосовать за присоединение. Население видит, какова „российская оккупация“ сейчас в Мариуполе. Там люди на пляжах, отдыхают везде, и все хорошо. Приняли гражданство, получают все социальные блага. У нас есть, что предложить тому населению, которое пока находится в буферной зоне», — подчеркнул эксперт.

«Днепропетровская область — это уже как бы несколько иной задел. Вот в Днепропетровской области мы спокойно можем действовать в сторону Запорожья, освобождать территории в сторону Одессы. <…> Пока Зеленский и американцы думают, мы делаем свое дело. Днепропетровская область достаточно малонаселена, и я думаю, вскоре к России будут присоединяться десятки квадратных километров ежедневно», — отметил Михайлов.

Удары будут усиливаться

На вопрос о возможной передышке для Украины собеседник 360.ru ответил, что Россия, напротив, будет наращивать интенсивность атак.

«У нас резко увеличилось производство различных видов барражирующих боеприпасов. „Гераней“, „Гербер“ и так далее. И мы будем применять их в еще больших масштабах. Я думаю, что число атак будет увеличиваться. Или, как минимум, будет на такой же волне с таким же количеством каждый день», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что до тех пор, пока Киев и его западные партнеры не демонстрируют готовности к переговорам, Россия продолжит активные действия на фронте и в глубине украинской территории.