«Максимально просто и доступно». Воробьев – о комплексном подходе к поддержке бойцов СВО в Подмосковье

В стране особое внимание уделяют поддержке участников специальной военной операции и их родственников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании комиссии Государственного совета России рассказал, какую помощь оказывают бойцам в регионе.

Принцип «одного окна» и единая система поддержки На встрече говорили о совершенствовании системы выплат и льгот, медицинской и психологической помощи, реабилитации и возвращении к мирной жизни, а также о трудоустройстве, обучении и адаптации жилья под нужды бойцов. Андрей Воробьев обратил внимание на то, что в Подмосковье помощь военнослужащим выстраивают по принципу «одного окна». «Такая система создается совместно с фондом „Защитники Отечества“. Это позволяет через Госфонд, МФЦ и Госуслуги оказывать все необходимые услуги — более 40 федеральных и свыше 30 региональных, которые есть у нас в Подмосковье. Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно. Важно продолжать совершенствовать эту работу, которая поддерживается Правительством РФ и Минобороны», — подчеркнул глава региона.

Новые и действующие меры социальной помощи

В регионе участники специальной операции и их родные могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки. В том числе бойцам и их семьям оказывают всестороннюю помощь в оформлении документов и льгот, предлагают пройти лечение, реабилитацию и обучение, а также найти работу. Особое внимание уделяют детям: для них предусмотрены внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах и колледжах, свободное посещение кружков и секций, а также путевки в лагерь «Литвиново». Только минувшим летом там отдохнули 3,5 тысячи юных родственников военнослужащих. С 2025 года на территории Московской области внедрили новые меры поддержки. Так, по поручению президента героям России и бойцам, награжденным орденами за заслуги в рамках специальной операции, теперь положена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей взамен земельного участка. В случае гибели военного средства предоставляют его родственникам.

Ветеранам, которые вынуждены перемещаться на протезах или колясках, а также детям-инвалидам бойцов ежегодно компенсируют 24 тысячи рублей на оплату такси.

Кроме того, до миллиона рублей предусмотрено на установку зубных протезов. Более подробная информация доступна на сайте государственных услуг, а также по номеру горячей линии 122 (добавочный 6). С 1 сентября текущего года в Подмосковье появилась цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». Теперь достаточно одного заявления, чтобы дистанционно оформить сразу 12 мер поддержки, среди которых компенсация коммунальных услуг, ОСАГО, получение специализированной мебели, запись в кружки и секции, а также выплата на услуги такси. Более чем в 220 офисах «Мои документы» заявки от ветеранов и семей погибших участников специальной операции принимают в приоритетном порядке в едином окне. Комплексная реабилитация в специализированных центрах Большой блок работы связан с реабилитацией. В регионе действуют восемь специализированных центров, среди которых три флагманских. «Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде — для тех, кто потерял зрение или слух. Там самые современные методики, психологическая помощь, адаптация, помощь в трудоустройстве. Также это реабилитационный центр „Ясенки“ в Подольске и „Протекс-центр“ в Коломне, который специализируется на протезировании», — пояснил Андрей Воробьев. В Центре имени Мещерякова участники СВО осваивают новые профессии: плотника, столяра, массажиста, специалиста по доступной среде, социального работника, мастера цифровой обработки информации и оператора контактного центра.

В «Ясенках» курс восстановления занимает 21 день. Там не только проводят реабилитационные мероприятия, но и помогают с оформлением документов и поиском работы. По просьбе бойцов в мае в учреждении открыли бассейн — занятия в воде ускоряют подготовку к протезированию.

«Протэкс-центр» предлагает полный цикл услуг по протезированию и адаптации, включая лечебную физкультуру, физиотерапию, тренажеры, бассейн, массаж, теплокамеры и даже соляную пещеру. Курс также длится 21 день и включает обучение ходьбе, социальную и профессиональную адаптацию, а также психологическую и юридическую поддержку. Дополнительно работает выездная бригада, оказывающая помощь на дому. Адаптация жилья и содействие в трудоустройстве Важное направление — адаптация помещений для бойцов, получивших инвалидность. Для них устанавливают особые функциональные кровати, специализированные рабочие зоны, кухни, а также монтируют системы «умный дом» и подъемники. «Важно адаптировать жилье для того, чтобы человек чувствовал себя в нем комфортно. И вот у нас реализуется совместная программа с „Защитниками Отечества“, где мы предусматриваем подобные мероприятия. Тяжелая инвалидность всегда нуждается в особом подходе», — уточнил глава региона.

Образовательные программы и кадровый резерв

Еще один важный аспект поддержки бойцов специальной операции — переобучение и трудоустройство. Так, в запущенной по поручению президента программе «Герои Подмосковья» участвуют бойцы со всей страны. На конкурс уже поступило 2,5 тысячи заявок. Жюри отобрало 70 финалистов, которые 15 сентября начали обучение на базе мастерской управления «Сенеж» по программе Высшей школы государственного правления РАНХиГС. Учебный процесс рассчитан на год. Между модулями участники проходят стажировки в органах власти, в рамках которых им помогают опытные наставники. Лучшим впоследствии предложат работу или включение в кадровый резерв. «Трудоустройство — одна из ключевых задач. Кто-то выбирает себе профессию, кто-то идет учиться по программе „Время героев“ или „Герои Подмосковья“. Все это принципиально важное сопровождение. И ребята, и семьи, и дети, должны получать помощь и заботу — будь то школа, детский сад, институт, летний отдых, санаторно-курортное лечение — максимально просто и доступно», — заключил Андрей Воробьев.