Львов содрогнулся от взрывов. Украинцев закошмарили ночными ударами «Кинжалов» по объектам ВСУ

Зеленский: в ночь на 5 октября ВС России нанесли массированный удар по Украине

Российские войска минувшей ночью провели одну из самых крупных атак на Украину. Ударам подверглись Ивано-Франковская, Черниговская, Одесская и Хмельницкой области, а также западная часть страны — город Львов.

Почему обеспокоился Зеленский

По данным Telegram-канала RT всего за ночь в республике прогремело 25 взрывов. Во Львове из-за массированной атаки на военные объекты остановили движение общественного транспорта.

«Это была очень тяжелая ночь», — написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой. Власти Львова заявили, что в результате атак пострадали более семи предприятий.

Информацию о бомбардировке подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский. Встревоженный лидер попросил США и Европу «действовать» в ответ на удары.

По его словам, российские войска выпустили «более 50 ракет и около 500 ударных дронов». Он уточнил, что стране сейчас просто необходима «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить [президента Владимира] Путина остановиться», — сообщил Зеленский.

Как именно Западу следует прекратить «односторонний огонь», глава государства не объяснил. Он также не стал напоминать, что в ночь на 5 октября ВСУ тоже атаковали Россию, выпустив по ней более 30 дронов, а в предыдущую ночь — более 100.