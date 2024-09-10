Сегодня 19:09 «Лютый» налет. Что известно о дроне-камикадзе, которым ВСУ атаковали Подмосковье Военный эксперт Джерелиевский: налет беспилотников ВСУ — тактика террористов 0 0 0 Фото: Украинский БПЛА «Лютый» / Викимедиа Спецоперация

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Атака беспилотников в Москве и Подмосковье

В ночь на 10 сентября несколько российских регионов столкнулись с массированной атакой дронов ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 144 аппарата, из них 20 — в Московской области. Что известно о БПЛА, участвовавших в налете, и целях Украины, — в материале 360.ru.

Украинский БПЛА «Лютый»: характеристики Среди дронов, атаковавших Подмосковье, специалисты опознали беспилотник-камикадзе «Лютый». Название двояко: «лютым» по-украински называется февраль, также это слово можно перевести как «яростный». Ранее ВСУ использовали такие БПЛА для ударов по Крыму, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Татарстану, Саратовской области. Хотя украинцы настаивают, что «Лютый» — их собственная разработка, это практически брат-близнец турецкого дрона Bayraktar, на который когда-то буквально молились на Украине и даже называли в его честь детей. Впервые беспилотник испытали осенью 2022 года, украсив фюзеляж фразой из Евангелия «Аз воздам». Серийный выпуск дрона начался в 2023-м. Его точные параметры и характеристики долго скрывали. Со временем стало известно, что дрон выполнен из стекловолокна и усилен металлической сеткой, весит около 250-300 килограммов, максимальная дальность боевого применения — 1352 километра.

Фото: Телеканал «360»

Атака дронов в Подмосковье 10 сентября: цели Тактика террористов Никаких точных официальных данных о дронах, запущенных в ночь на 10 сентября, еще не опубликовано. Аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский напомнил в разговоре с 360.ru, что пока известно лишь о БПЛА самолетного типа, но их применяли неоднократно.

Изменилось другое: судя по кадрам в Раменском, целились именно по жилому дому. То есть это никакие не обломки сбитого дрона или что-то еще. Дрон летел прямо в здание. Это показывает, что ВСУ применяют чисто террористическую тактику, пытаясь атаковать мирных жителей. Борис Джерелиевский

Основная цель противника — вызвать панику и дестабилизировать ситуацию в центральной части России. С другой стороны, таким образом ВСУ пытаются поднять боевой дух своего населения. Аналитик уточнил, что у части украинцев есть определенный запрос на «кровавую месть», как они это называют. «Мы можем видеть, что основная часть атак сейчас сконцентрирована на гражданские объекты. Это происходит еще и потому, что российские военные объекты становятся все менее досягаемы для бандеровцев, так как получают необходимую охрану и защиту», — добавил Джерелиевский.

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Расчет на панику и недовольство Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что более массовые налеты беспилотников показывают изменение доктрины ведения боевых действий противника. Ведь в прямом противоборстве — непосредственно на поле боя — Украина несет огромнейшие потери как вооружения, так и личного состава.

А вот дронов у ВСУ в избытке, они практически реализовали на практике теорию «миллиона БПЛА». На Украине очень многие предприятия переформатированы и выпускают беспилотники различных модификаций — от маленьких до больших летательных аппаратов, которые могут преодолевать по тысяче километров. Анатолий Матвийчук

При массовых атаках неприятель рассчитывает психологически воздействовать на россиян: посеять страх, дронофобию. Хотя российская армия усилила противовоздушную оборону, это не 100%-ная защита от прилетов БПЛА, предупредил военный эксперт. По словам Матвийчука, украинские стратеги хотят озлобить российское население, заставить его выходить на социальные протесты, требовать прекратить СВО.

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«Украина использует разведывательно-ударные беспилотники типа „Баба-яга“, „Лэлэка“. В последнее время начали приходить сводки, что применяют зажигательные дроны, модификации с искусственным интеллектом и оптико-волоконной системой управления, которые не поддаются радиоэлектронному подавлению», — перечислил Матвийчук.

Интересно В Москве задержали возможного наводчика дронов ВСУ. Приезжий из Узбекистана за несколько дней до атаки фотографировал военкоматы в Кузьминках и Люберцах (туда сегодня прилетел один из БПЛА) и другие административные здания. На допросе он рассказал, что за вознаграждение оправлял все данные некоему знакомцу из соцсетей. В Москве задержали возможного наводчика дронов ВСУ. Приезжий из Узбекистана за несколько дней до атаки фотографировал военкоматы в Кузьминках и Люберцах (туда сегодня прилетел один из БПЛА) и другие административные здания. На допросе он рассказал, что за вознаграждение оправлял все данные некоему знакомцу из соцсетей.

Попытка ослабить оборону Случаи применения дронов действительно растут, для районов с плотной застройкой и большой численностью населения это довольно опасно, отметил политолог Максим Чирков. Он согласился, что удары беспилотников несут прежде всего моральную подоплеку.

Дроны, как видно по последствиям от взрыва в Раменском, несут достаточно мощные взрывные устройства и влекут довольно серьезные повреждения. Применение подобной техники против мирных жителей не могло иметь никаких других целей, кроме создания панических настроений. Максим Чирков

Политолог также не исключил, что неприятель надеется за счет массовых ночных налетов ослабить системы российской противовоздушной обороны и максимально усложнить борьбу с беспилотными летательными аппаратами.