Ледниковый период без света. Очередной удар погрузил Украину во тьму — досталось и «Нафтогазу»
Вооруженные силы России продолжают наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, которую используют ВСУ. Какие цели поразили на этот раз — в материале 360.ru.
ТЭК Украины в огне
Прошедшей ночью российские военные нанесли крупномасштабный удар беспилотниками по объектам «Нафтогаза» в Полтавской области. БПЛА повредили активы и оборудование, сообщило агентство Bloomberg co ссылкой на гендиректора компании Сергея Корецкого.
По данным «Нафтогаза», атака стала 19-й по счету с начала года. Для устранения последствий удара на место направили ремонтные и технические бригады.
«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», — подтвердили в Минобороны России.
Помимо дронов, бойцы использовали ракеты и артиллерию.
«В Одессе поражены промышленные объекты, в Полтавской области объекты „Нафтогаза“. В результате прилетов по целям начались серьезные пожары», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Энергообъекты покрылись льдом
Пораженные ВС России объекты энергетики на Украине покрылись толстым слоем льда. Кадры обнародовало Минэнерго страны. Из-за этого в большинстве регионов действуют аварийные отключения света.
«Из-за вынужденного применения аварийных отключений опубликованные накануне графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов в настоящее время не действуют», — заявили в «Укрэнерго».
Связь легла из-за блэкаутов
Украинские операторы связи не выдерживают блэкаутов. Нардеп от «Слуги народа», глава подкомитета по кибербезопасности Александр Федиенко сообщил о системном сбое в связи.
Первыми упали мобильные операторы, особенно в селах и маленьких городах. Длительные отключения электричества привели к отказу фиксированных сетей, построенных по старым схемам с аккумуляторами.
«Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять. Не на часы — просто не будет. Пример — Херсон», — предупредил Федиенко.