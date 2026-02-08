Вооруженные силы России продолжают наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, которую используют ВСУ. Какие цели поразили на этот раз — в материале 360.ru.

ТЭК Украины в огне

Прошедшей ночью российские военные нанесли крупномасштабный удар беспилотниками по объектам «Нафтогаза» в Полтавской области. БПЛА повредили активы и оборудование, сообщило агентство Bloomberg co ссылкой на гендиректора компании Сергея Корецкого.

По данным «Нафтогаза», атака стала 19-й по счету с начала года. Для устранения последствий удара на место направили ремонтные и технические бригады.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», — подтвердили в Минобороны России.