В Херсонской области заметно изменился характер боевых действий, причиной тому стали беспилотники. В регионе сорвали попытки ВСУ создать угрозу, а число наемников в украинской армии неуклонно сокращается. Подробности — в материале 360.ru.

«Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», — отметил он.

Условия боевых действий заметно изменились под Херсоном благодаря развитию беспилотных систем, сообщил глава области Владимир Сальдо в комментарии. РИА «Новости».

Сейчас зона тотального поражения дронами достигает минимум 15 километров по обе стороны реки. Это означает, что любое движение техники, лодок и личного состава моментально попадает в зону риска.

Поэтому говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя. Это крайне сложная задача для любой стороны.

«Ребята с ней справляются достойно», — добавил Сальдо.

Это тяжелая работа, требующая выдержки и высокого профессионализма.

«Наши военные в этих условиях работают очень грамотно. Бойцы группировки войск „Днепр“ держат обстановку под контролем, своевременно выявляют активность противника, срывают его замыслы, уничтожают технику, пункты управления и расчеты БПЛА», — подчеркнул губернатор.

По словам Сальдо, ВС России срывают попытки ВСУ создать угрозу на отдельных участках фронта под Херсоном. Противник продолжает прощупывать ситуацию и ведет разведку с применением БПЛА.

Сокращение числа наемников в ВСУ

В Херсонской области все меньше и меньше иностранных наемников ВСУ из-за реформы подразделений интернационального легиона и переподчинения иностранных добровольцев штурмовым подразделениям.

«Сказались [на сокращение числа наемников] попытки украинского командования перевести их в ВСУ и отправить в штурмовики. Огромному их числу такой расклад не понравился», — сказал Сальдо.

Из-за этого наемники начали массово покидать Украину, на Херсонском направлении они не играют значительной роли.