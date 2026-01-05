Сегодня 12:27 Лазерное оружие ВС России: как работают «Слепыш», «Задира», «Рать», «Посох» и «Лучезар» 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

«Рать», «Задира», «Лучезар», «Слепыш» и «Посох» — российское лазерное оружие, предназначенное для борьбы с БПЛА. Считается, что технология наиболее эффективна против FPV-дронов и других малоразмерных беспилотников. Как работает лазерное оружие — в материале 360.ru.

История создания лазерного оружия Лазерное оружие начали разрабатывать еще в Советском Союзе. Речь идет о проектах «Терра» и «Омега». Предполагалось, что «Терра» будет поражать головные части баллистических ракет врага на конечном участке их траектории. Оружие «Омега» должно было стать оптическим квантовым генератором, который можно было бы использовать против самолетов противника.

Интересно СССР проводил несколько испытаний на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, но оказалось, что в земной атмосфере мощность лазеров значительно снижается и не отвечает поставленным целям. Однако разработки не прошли впустую — на основе «Терры» создали лазерный локатор, а «Омега» успешно перехватил самолет на испытаниях. СССР проводил несколько испытаний на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, но оказалось, что в земной атмосфере мощность лазеров значительно снижается и не отвечает поставленным целям. Однако разработки не прошли впустую — на основе «Терры» создали лазерный локатор, а «Омега» успешно перехватил самолет на испытаниях.

Советские разработки «Стилет» и «Сжатие» предназначались для противодействия оптико-электронным приборам врага. В серийное производство комплексы так и не вышли. С развалом СССР оборонные программы пересмотрели, лазерные разработки попали под сокращение.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Лазерное оружие России В конце нулевых в России снова заговорили о планах вооружить армию лазером. В августе 2009 года представитель Академии инженерных наук России Юрий Зайцев сообщал о начале разработки боевого лазера для самолетов. В 2016-м состоялись успешные испытания армейского самолета А-60, на который планировалось установить боевые лазеры на основе советского «Скифа». В 2018 году о поступлении лазеров на вооружение ВС России сообщил Владимир Путин. «С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы <… >, что кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности», — подчеркнул президент. Новый лазерный комплекс назвали «Пересветом» в честь русского богатыря. Установка представляла собой самоходный элемент эшелонированной системы противовоздушной обороны для борьбы с высокоточными системами вооружения.

Фото: РИА «Новости»

«Пересвет» Лазерный комплекс «Пересвет» используют против дронов, крылатых ракет с оптико-электронными системами самонаведения на конечном участке полета и военных спутниковых систем разведки, расположенные на орбитах до 1500 километров. Лазеры способны маскировать стартовые позиции и пуски межконтинентальных баллистических ракет. «Пересвет» несет боевое дежурство у подвижных ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс» для прикрытия их маневров. Расчет «Пересвета» включает: боевую машину с оптико-электронной лазерной системой;

энергетический модуль;

машину управления энергетическим модулем с прицепом-подстанцией;

командно-штабную машину;

машину для размещения личного состава.

Фото: РИА «Новости»

«Задира» В 2022 году стало известно, что в зоне специальной операции стали применять лазерные комплексы совершенно нового типа. Так, «Пересветы» ослепляли цель, а новое поколение «Задира» уже могло прожигать объекты. Утверждалось, что комплекс способен поражать цели на расстоянии до пяти километров и за пять секунд уничтожать любой дрон. Технические детали держат в секрете. Об успешной апробации «Рати» в мае 2022 года сообщил тогдашний вице-премьер Юрий Борисов. В рамках выступления на форуме «Инженеры будущего» он подчеркнул, что Россия опережает ведущие инженерные державы в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров.

Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел — примерно три — пять лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч. Юрий Борисов

«Посох» Дроны стали настоящей проблемой с началом спецоперации. Чтобы сбивать их, лазер должен быть эффективным при компактности и масштабируемости. Российские ученые решили эту проблему в 2025 году. Специалисты представили компактную лазерную установку — лучемет, разработка которого состоялась в рамках проекта «Посох». Прототип впервые представили публике в конце марта на конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем». «Посох» предназначен для борьбы с FPV-дронам и работает на дистанции до 500 метров. «Преимущества таких изделий — в простоте освоения и эксплуатации. Не требуется производить наведение на цель „на упреждение“, отсутствует отдача, низкие требования к физподготовке», — рассказали представители компании-разработчика.

Фото: РИА «Новости»

В конце декабря сообщалось, что «Посох» впервые уничтожил FPV-дрон на удалении одного километра и побил свой предыдущий рекорд в 700 метров. «Проектирование и эволюция данных средств противодействия дронам хотя бы на уровне небольших стартапов в нашем государстве все же продолжается, и это очень важный момент», — написали авторы Telegram-канала «Военная хроника». Мощность лазера достигает трех киловатт, что позволяет уничтожить БПЛА-камикадзе с терминалами Starlink и повреждать оптику разведывательных дронов.

Фото: РИА «Новости»

«Слепыш» Лазерное оружие «Слепыш» представляет собой боевой комплекс с оптическим подавлением. Он предназначен для вывода из строя средств машинного зрения, установленных на малоразмерных БПЛА. «Безусловно, „Слепыш“ — это боевая система, но не в части кинетического поражения, а в части оптического. Как любая оптическая система, это изделие сложное с точки зрения расчетов и проектирования. При этом с точки зрения исполнения и применения система достаточно простая и даже, можно сказать, дешевая. „Слепыш“ энергонезависимый, поэтому он может быть установлен на любую технику», — рассказала RT директор по развитию лазерного комплекса «Слепыш» Дарья Жданова. По ее словам, «Слепыш» засвечивает видеокартинку, которую получает оператор вражеского дрона. Это не позволяет ему навести беспилотник на цель. Также лазер борется с FPV-дронами, оснащенными функцией донаведения на финальном отрезке полета.

Лазер засвечивает кадры, и бортовой ИИ FPV-дрона уже не справляется с построением последующей траектории. Дальность действия «Слепыша» может регулироваться, но концептуально это система для работы в ближней зоне. Дарья Жданова директор по развитию лазерного комплекса «Слепыш»

Лазер сконструирован для постоянного воздействия на оптику БПЛА и не генерирует импульсы. «Слепыш» не работает на таком значении, поэтому у него нет количества выстрелов, он воздействует непрерывно.

Фото: РИА «Новости»

«Рать» «Рать» — мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками, оснащенный системой направленного лазерного уничтожения. Его создал холдинг «Росэлектроника» еще в 2020 году на базе специального бронированного автомобиля. Оружие оборудовано полным спектром средств обнаружения и подавления БПЛА и может применяться для защиты стационарных и подвижных объектов. В состав комплекса входит радиолокационная станция, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного сверхвысокочастотного подавления и система направленного лазерного уничтожения. «Все оборудование интегрировано в единую интеллектуальную систему сбора, обработки и отображения информации. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления. Система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий», — написали на сайте Ростеха. Мобильный комплекс обнаруживает БПЛА на расстоянии до 3,5 километра и осуществляет направленное подавление каналов управления в радиусе до 2,5 километра. При несанкционированном вторжении нескольких объектов «Рать» блокирует их каналы связи и спутниковой навигации.

Оператор комплекса также может физически уничтожить дрон с помощью системы направленного лазерного уничтожения. Дополнительно на автомобиле установлен обзорно-поисковый прибор для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости. Ростех

На форуме «Армия-2023» госкорпорация представила две модификации «Рати» — с пушечным вооружением и системой лазерного уничтожения. В первом случае используется дистанционно управляемый модуль с 30-миллиметровым орудием и системой управления подрывом снарядов. Во втором варианте «Рать» оснастили активной РЛС, способной находить БПЛА размером с птицу на расстоянии четыре километра.

Фото: Пресс-служба Минобороны

«Лучезар» Еще один проект боевого лазера — «Лучезар». Его разработчиком выступил военный инновационный технополис «Эра». Минобороны сообщало, что комплекс предназначен для вывода из строя средств наблюдения противника. Оружие отличается компактностью. «Это перспективный малогабаритный мобильный комплекс, способный нейтрализовать приборы разведки, содержащие ПЗС-матрицы, путем функционального поражения лазерами излучения. Особенностью данного комплекса является разрабатываемый объектив, позволяющий поражать средства наблюдения», — отметили в министерстве.

Фото: РИА «Новости»

Преимущества лазерного оружия К ключевым преимуществам относится мгновенное поражение целей, невозможность противодействия излучению, дешевизна по сравнению с традиционными средствами ПВО и высокая точность. Главная трудность — создание источников энергопитания. При этом Россия близка к созданию полноценных мобильных лазерных комплексов, способных ослеплять БПЛА и выжигать их электронику, рассказал генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач. «На мой взгляд, ключевая проблема лазеров — это работа на большие дистанции, но антидроновым лазерам достаточно дальности и 100 метров. Источником энергии вполне может стать двигатель техники, на которой установлен комплекс», — заявил он. При небольшой мощность можно ослеплять, а при большой — выжигать электронную начинку БПЛА. Такие лазеры распространятся в войсках в ближайшей перспективе, считает Товкач.