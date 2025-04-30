Россия уже говорила, почему не согласится на 30-дневное перемирие, на котором настаивает Владимир Зеленский. В Кремле прекрасно понимают, как именно Украина и ее кураторы в Британии и Евросоюзе собираются использовать эту передышку. Об этом обстоятельно рассказывал и министр иностранных дел Сергей Лавров, объяснивший бывшим партнерам и всему мировому сообществу логику действий. Железобетонную логику.

Но, похоже, с пониманием человеческого языка на Западе, особенно на Украине, нынче очень туго. Очевидные, казалось бы, вещи надо повторять по несколько раз. Чтобы дошло наконец. «Не читайте заявлений представителей украинского режима ни на ночь, ни с утра. Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Москва не видит возможности честного мониторинга соблюдения 30-дневного перемирия, предложенного Украиной», — заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать очередное словоблудие Зеленского. Впрочем, в том, что Киев всеми силами постарается заболтать жест доброй воли, выраженный в предложении Владимира Путина остановить все боевые действия на три дня, с 8 по 10 мая, мягко говоря, сомнений ни у кого не было.

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Как и в том, что европейские поджигатели войны вроде того же Эммануэля Макрона продолжат рассказывать сказку про белого бычка, пытаясь обвинить Россию в том, что она-де не стремится к мирному урегулированию конфликта. Но когда ту же самую ересь на голубом глазу повторяют представители американской администрации, начинаешь сомневаться не только в искренности желания Белого дома поскорее закончить конфликт на условиях долгосрочного и устойчивого мира, но и в их, извините, адекватности. «Президент хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а затем мы сможем его продлить. Если посмотреть на все, с чем готовы работать украинцы, то теперь дело за россиянами, за Путиным. Я думаю, мы близки», — заявил накануне спецпредставитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог.

Фото: РИА «Новости»

Между тем, как подчеркнул глава МИД, «предложение Путина о перемирии ко Дню Победы — это и есть начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий». Заметьте, переговоров, промежуточным итогом которых и может стать искомое перемирие. Разумеется, если противник проявит реальное стремление закончить конфликт. Перефразируя знаменитую цитату из Ильфа и Петрова, можно сказать: утром — переговоры, вечером — перемирие. Только так — и никак иначе.

Для особо непонятливых еще раз: сначала переговоры, а только потом остановка боевых действий.

По-другому не будет, ибо горький опыт двух «Минсков» и одного «Стамбула» хорошо научил нас правильной последовательности действий с такими, как киевский режим и его спонсоры.