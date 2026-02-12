Выступая на правительственном часе в Госдуме, глава МИД России Сергей Лавров вновь коснулся темы мирных переговоров по Украине. Он обратил особое внимание на те манипуляции, с помощью которых Запад, прежде всего европейские глобалисты, пытается не только обнулить российско-американские договоренности, достигнутые не Аляске, но и фактически сохранить нынешний режим на все еще подконтрольной Киеву территории со всеми вытекающим последствиями.

Речь в первую очередь шла о плане, подготовленном американцами и ранее состоявшем из 28 пунктов, который Россия назвала хорошей основой для дальнейших переговоров. В своем изначальном варианте он предусматривал не только добровольный выход ВСУ из Донбасса, но и восстановление в полном объеме прав канонической Украинской православной церкви, русскоязычных граждан и полноценного функционирования русского языка.

Затем, путем длительных уговоров в Белом доме, политическим лидерам Европы вкупе с представителями киевского режима удалось вычеркнуть любое упоминание об УПЦ и правах русских. Более того, даже условие о полном освобождении ДНР и ЛНР от присутствия там украинской власти вынесли за скобки и представили как дискуссионное.

«Сейчас они размахивают неким документом из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ», — заявил Лавров, говоря о состряпанной Западом «бумажке», не имеющие ничего общего с так называемым духом Анкориджа.

В связи с этим Россия, как сообщили СМИ со ссылкой на неназванный, но осведомленный источник в МИД, может воспользоваться правом не связывать себя больше условиями компромисса, предложенного американцами на Аляске. Мы не только не планируем ставить под сомнение территориальную принадлежность Новороссии, но и намерены добиваться изначальных целей СВО.