Уже ровно месяц украинская армия месит своими сапогами нашу землю в Курской области. От осознания этого откровенно сводит скулы. Но если смотреть трезвым взглядом, то понимаешь, что главных целей Киев так и не смог достичь своим вторжением — прорваться к Курской АЭС и заставить наше командование перебросить силы с Донбасса. Ничего из этого не вышло, а наступательный потенциал иссякает. Враг откровенно увяз. Зато потери ВСУ выросли кратно. Подробности — в материале 360.ru.

Так, например, украинский Telegram-канал «Женщина с косой» написал: «На Курском направлении наши войска несут огромные потери в живой силе. Уже тысячи солдат ВСУ считаются пропавшими без вести. Когда об этом всем станет известно, так сразу поднимется негатив в сторону Зеленского. Ведь это он был реальным инициатором данной операции».

Инициатива упущена И ведь потери противника действительно очень большие. Однако Киев это вообще не останавливает. Он продолжает бросать для удержания своего плацдарма все новые и новые силы. И по скоплениям ВСУ, в том числе в лесных массивах, работает наша авиация, применяя также авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции. Если не убьет, то сильная контузия обеспечена. Противник пытается не упустить инициативу, но постепенно теряет ее. Украинским войскам продвигаться не позволяют профессиональные действия ВС России, которые отбивают атаку за атакой. Отчасти ВСУ парализованы — мы качественнее действуем дронами, артиллерией и штурмовиками. «Украинские войска оказались не готовы в полной мере к боевым действиям такой высокой интенсивности и уровню подготовки наших подразделений. Мы оперативно перебросили под Курск очень боеспособные части с Волчанска, Запорожского и других участков фронта. Речь идет о второй бригаде СпН, подразделениях ССО, 810-й бригаде морской пехоты, подразделении СпН „Ахмат“, 30-м полке, 11-й десантно-штурмовой бригаде», — отметил военкор Юрий Котенок.

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Кроме того, в Курской области враг не ожидал, что понесет столь огромные потери. Они оказались совсем не готовы к «донбасской» тактике наших штурмовиков. Небольшая группа наших опытных бойцов вышибает из посадки два полнокровных и «упакованных» взвода ВСУ. На этом, естественно, сюрпризы не заканчиваются: под Курском на наши дроны не работают украинская РЭБ, а артиллерия ВС России очень точная. «Застряли они там наглухо. И потеряли уже десяток установок HIMARS, без которых вести дальнейшее наступление в принципе невозможно», — обратил внимание политолог, военный волонтер Алексей Живов.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Повторить судьбу вермахта Огромные потери складываются не только непосредственно из потерь в боестолкновениях, но и после ударов по пунктам временной дислокации и логистическим путям. По этим целям российские войска активно используют ракетные комплексы «Искандер», прилетают ФАБ, используется весь арсенал реактивной и ствольной артиллерии. Отсюда и колоссальные потери. «И продолжение Курской операции, безусловно, имеет скорее политический и в какой-то части моральный аспект именно для внутреннего потребителя, для граждан Украины. Но военного смысла эта операция не имеет. Ее судьба будет такая же, как у вермахта в Орловско-Курской битве. Они потеряют большое количество техники и людей. Будет надломлен весь ВПК. И, собственно говоря, после Орловско-Курской битвы вермахт уже больше нигде не наступал на Восточном фронте», — пояснил в разговоре с 360.ru военкор Евгений Линин. C Украиной, добавил он, произойдет такая же метаморфоза. У них и так нет достаточного количества сил для бросков и прорывов. Формирование, которое зашло на территорию России, там и будет похоронено.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина должна ужаснуться Правда в том, что ВСУ сегодня несут огромные потери на всех направлениях. Просто где-то они в более благоприятной ситуации по укреплениям и рельефу местности. Украинская армия — это верх непрофессионализма. Это толпы пойманных на улицах людей и выпущенных из тюрем зеков. Есть, разумеется, закаленные ветераны — по совместительству националисты, но они особо не стремятся идти в первых рядах. Такое мнение высказал публицист, участник СВО Танай Чолханов. — Они поняли, что дело пахнет керосином? — Когда станет известно, что вообще творится на фронтах, Зеленскому и его команде будет, конечно, весьма трудно ответить на вопросы общественности. Но и сейчас недовольство нарастает лавинообразно — ведь идут гробы с фронта. И для нас это хорошо.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Но под Курском у них потери больше, чем где-либо еще. — Они постоянно на всех участках закидывают бреши телами, такая у них тактика. В Курской области они сами загнали себя в ловушку. Кроме того, шли на необдуманные прорывы, жертвовали бойцами совершенно сознательно. Разумеется, там будет больше потерь по статистике, но в целом статистика по всем фронтам — чудовищная. — Какая у них тактика в Курской области? — Они до сих пор пытаются там идти на безумные локальные прорывы или держать совершенно ненужные участки до последнего бойца. Словно специально организована фабрика по утилизации людей. И да, такая их селюкская глупость с нашей стороны должна приветствоваться. — Остается только вопрос в захваченном нашем мирном населении. — Поэтому в любом случае придется делать то, чтобы вся Украина ужаснулась происходящим.

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

И так… ВС России в Курской области удалось в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, появилась линия боевого соприкосновения. Теперь понятно, где свои и чужие. Враг понес значительные потери в живой силе и военной технике, включая танки и бронемашины, в том числе западного производства. Как оказалось, они хорошо горят не только в зоне СВО, но и под Курском.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Хочется отметить мужество, отвагу и героизм наших пограничников, а также военнослужащих срочной службы. Они в первые часы на государственной границе России приняли неравный бой с многократное превосходящими силами. Многие отдали свои жизни, но это позволило нам выиграть время. По максимуму эвакуировать мирных жителей, а также подтянуть необходимые резервы для фронта. Это помогло уже нам перейти к активным наступательным действиям. Нельзя обойти стороной и слаженные действия войск ПВО и ВКС», — рассказал 360.ru член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений Тимур Сыртланов.

Активная фаза передвижений украинской армии в Курской области закончилась. Большая часть механизированного компонента ВСУ уничтожена. То, что уцелело, применяют для ограниченных набегов там, где это еще можно сделать. И хотя атаки не прекратились совсем, большая часть пехоты противника сейчас вынуждена сидеть в лесной полосе. Но сидение в посадках и наступление — совершенно разные вещи.

Вот и получается, что Курская операция обернулась катастрофой. Неужели хитрый план Зеленского не сработал?