Пока весь мир бурно обсуждал новый мирный план Дональда Трампа, а Владимир Зеленский строил депутатов от фракции «Слуга народа», требовавших отставки Андрея Ермака (вроде как построил, и пока главе ОП ничего не угрожает), Россия, не рассчитывая на благоразумие киевских политиканов и способность Вашингтона заставить Украину и Европу принять его инициативу, продолжила освобождать города Новороссии.

Внезапное совещание на одном из командных пунктов группировки «Запад», которое провел лично Владимир Путин, стало местом оглашения успехов армии России на Изюмском направлении. Как заявил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев, российские войска полностью освободили Купянск и продолжают отлавливать оставшиеся в городе разрозненные группы противника. — Товарищ Верховный главнокомандующий, войска группировки «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на Изюмском направлении в соответствии с замыслом, утвержденным Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации. На Купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск. — То есть все, закончили целиком? — уточнил Путин. — Так точно, город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника, — подтвердил Кузовлев.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Кроме того, согласно докладам военных, Вооруженные силы России приступили к освобождению еще одного крупного населенного пункта в Донбассе — Константиновки. Таким образом, после успешного завершения Покровско-Мирноградской операции, которая уже близка к развязке, наши войска смогут выйти к последним оставшимся под контролем противника городам Донбасса: Славянску и Краматорску — тем самым, где в 2014 году и начиналась Русская весна.

Несмотря на несомненно позитивный эффект новостей об освобождении Купянска, успехи российских военных важны не только сами по себе. Не секрет, что, согласно так называемому мирному плану Трампа, киевский режим будет обязан добровольно покинуть оставшиеся под его контролем территории Донбасса. Но особых иллюзий по поводу реалистичности выполнения этого плана в России не питают.

Более того, вчера Путин напомнил, что иметь дело с нынешней киевской хунтой, а уж тем более верить закорючкам их главарей под международными договорами никто не собирается. Правовой статус этих деятелей ничтожен, стало быть, никакие соглашения от имени Украины они подписывать не могут. «Думаю, для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей на Украине, офицерского состава, а тем более простых солдат», — заявил российский президент. Пожалуй, это лучший ответ на попытки сохранить нынешний режим на Украине путем хитрых манипуляций с меморандумами и дорожными картами мирного урегулирования. Мир там наступит только тогда, когда будет проведено полное переформатирование нынешнего украинского государства. Иначе любые обещания Киева будут не дороже бумаги, на которой их напишут.