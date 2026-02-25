Мировой центр наемников. Куда пойдут ВСУ после заключения мира

За время, прошедшее с февраля 2022 года, армия России стала номером один в мире по боеспособности. Армия Украины — вторая. Но судьбы их ждут разные. Наши военные вернутся домой, а украинские превратятся в главный экспортный товар своей страны. Мы не знаем, в каком виде останется Украина после мира, но точно можно сказать, что это будет главный поставщик наемников для всего мира.

Спустя четыре года боевых действий Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом платить за работу украинской армии. Стандартная песня: мы вас захищаем, сил нет, дайте денег. Но теперь просит на создание армии по образцу российской: чтобы переводить бойцов на контракт. Думает, от этого у них в ТЦК очереди выстроятся. Но дело не в «дайте денег». Разговоры Зеленского о контрактной армии должны бы нам всем напомнить, что сегодня страна под названием Украина имеет вторую по численности боеспособную армию. Звучит смешно, но это так. Ни одна страна, кроме нас и Украины, сегодня не обладает столь большим числом военного контингента, обученного современным методам ведения войны: в городах, с беспилотниками, по оптоволокну. Только мы и украинцы. Большой опыт получили северные корейцы, которые, очевидно, для этого, а не только для помощи нашему брату прилетали: польза обоюдная, мы получили поддержку, а КНДР — тысячи обученных новейшей войне солдат и офицеров, которые дома натренируют остальную армию и сделают ее на голову выше южнокорейской. Тем более что сосед Пхеньяна рассчитывает на защиту силами США.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Кто еще? Израиль? Он ведет войну с воздуха. Сомневаюсь, что опыт бомбежки людей в тапочках пригодится в большой войне. Третья армия, наверное, сирийская. Но с учетом дисциплины и участия в СВО северокорейцев — уже четвертая. Плюс у сирийцев сложное положение, армия разрознена и имеет крайне нечеткую структуру. Америка? Ну да, спецназ, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, танкеры. Но шлепать с воздуха наркобаронов среди кактусов — это не навыки современного боя. И тайное присутствие мелкими группами против нас на СВО тоже не дает обширного опыта. Так что, если завтра война, если завтра в поход, если городские бои и беспилотные дуэли, то сильнейшие сегодня — мы и украинцы. Парадокс.

Фото: Российские военные. Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Конкретно это слово — «парадокс» — самое важное. Две наиболее боеспособные армии. С нашей армией понятно. Вопросов о перспективе существования России никто не ставил. Кончится СВО — армия вернется. Я лично очень хочу, чтобы самых грамотных и отличившихся военных двигали у нас в правоохранительные органы: у силовиков кадровый голод. Общество сейчас во многом держится за счет коллективной порядочности. Но в целом проблемы «куда девать армию» у России нет. Как куда? Разойдутся под домам, будут жить дальше, почет и уважение.

Беспокоит, что за все эти месяцы серьезных разговоров о мире я лично ни разу не услышала внятного предположения о том, куда денет свою армию Украина. А ведь для нас это важно.

Смотрите. Мир. Украина, очевидно, лишается части земли. Возможен сценарий, при котором она потеряет не только русские земли, но и польские/венгерские/румынские, а то и все сразу. Сколько той Украины останется, непонятно. Население уже зарабатывает отхожим промыслом. Вернутся единицы. Зато когда границы будут открыты, из страны хлынут еще сотни тысяч, если не пара миллионов. Никому, скажем так, не известна не только численность населения будущей Украины и его плотность, то есть сколько граждан будет приходиться на одного солдата ВСУ, чтобы кормить армию или создавать для ее ветеранов рабочие места, — никто не знает, сколько и сейчас на Украине людей. От 12 до 28 миллионов человек, может быть. Оценку в 9-10 миллионов считают пессимистичной. Оценку в 35 миллионов — утопичной. Итак, мы не знаем, сколько осталось жителей на Украине, сколько — работающих. Мы не знаем, в каких границах сохранится Украина и не знаем численность населения этой будущей страны.

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зато мы точно знаем, что на ее территорию и к ее населению вернутся ВСУ и другие военнизированные формирования, получившие современный боевой опыт. Сколько их? Оценки разные, на пике численность бойцов украинской стороны оценивали в 600-700 тысяч, сам Зеленский даже называл 800 тысяч. С тех пор ВСУ понесли огромные потери, приток новых сил слаб. Но даже если по итогу вернутся — с уже комиссованными и с ведомственными войсками — приблизительно 400-500 тысяч человек с боевым опытом, это может быть каждый 40-й или даже каждый 30-й житель Украины, если не каждый 20-й! Представьте, если бы у нас появились 7,5 миллиона ветеранов недавних боевых действий и не оказалось бы денег их лечить, устраивать. Для них не будет работы. Не будет пособий. Не будет жилья.

Нам надо быть готовым к тому, что самым ценным активом на новой Украине станут ветераны военного конфликта с Россией. Уникальные носители передового опыта. Эти люди окажутся в нищей стране с разрушенной экономикой, с проданными и сданными в аренду пахотными землями, с обещанными наперед ископаемыми, с многолетними кредитами. Единственные, кто сможет приносить Украине стабильные деньги, — это ее военные.

Полагаю, после мира наших соседей ждет отток военных гастарбайтеров. Получившие на передовой бесценный опыт мужчины поедут искать работу в другие страны. Наемниками в государственные, в частные армии, в ЧВК, в наркокартели. Инструкторами — туда же. Помните, как у нас в 90-е от голода разбежались летчики? На Украине разбегутся военные. Благо Россия подарила им уникальную специальность — они будут востребованы. Я уверена, украинские инструкторы уже обучают американских солдат и консультируют их, потому что какой-нибудь капитан ВСУ, прошедший Бахмут или Мариуполь, стоит дороже любого натовского генерала и знает больше. А по окончании боевых действий побывавший в Бахмуте или в Красном Лимане рядовой ВСУ будет стоить в иностранных ЧВК или наемнических армиях дороже американского или израильского.

Фото: ВСУ под Бахмутом, 2023 год. Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что это значит для нас? Под боком появится страна, населенная сотнями тысяч ландскнехтов-кондотьеров, которые в поисках прокорма станут кататься по миру, участвовать в разных вооруженных конфликтах, наниматься в ЧВК, ОПГ, наркогруппировки. Они будут инструктировать чужие армии, иметь дело с чужими генералами, чужими разведками. А потом возвращаться домой, к нам по соседству.

Украина превратится в черную военную дыру, где может исчезать и появляться что угодно и кто угодно. Да, у них даже может не остаться регулярной армии, но будут сотни тысяч ветеранов боевых действий, востребованных в десятках армий и, возможно, сотнях вооруженных формирований по всей планете.

Полагаю, восточноевропейцам тоже будет неприятно жить рядом с новой Украиной, которая превратится в поставщика наемников. А если так, следует уже сейчас садиться и решать судьбу ВСУ. Возможно, отдельным пунктом мирного соглашения прописать запрет наемничества. Пусть сидят дома, а не собирают под нашу границу со всего мира криминал и оружие. Победители вправе диктовать судьбу армии побежденного. И я уверена, что мы должны исключить сценарий, при котором армия Украины разбредется по миру в поисках военного заработка. А она разбредется как пить дать, вот увидите. И притащит к нам под бок новые проблемы.