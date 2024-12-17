СВО против террора. Кто стоит за убийством начальника войск РХБЗ

Во время вчерашнего выступления на расширенной коллегии Минобороны президент России Владимир Путин, перечисляя преступления киевского режима — насильственную мобилизацию, планы отправить на убой 18-летних и еще много чего, что было совершено после антиконституционного государственного переворота 2014 года, — отметил: «Все это будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем целей специальной военной операции».

Сегодняшний диверсионно-террористический акт, совершенный на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник (по другим данным, водитель) Илья П., как мне кажется, только подтверждает правоту вчерашних слов Путина. Мы не избавимся от украинской террористической угрозы до тех пор, пока этот преступный режим не будет ликвидирован. Весь, подчистую. О том, что следы преступления ведут именно в Киев, а оттуда — к его западным (вероятно, британским) заказчикам, понятно даже без предварительного расследования. Наши враги, собственно говоря, этого даже почти не скрывают.

Служба безопасности Украины во вторник во время спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил агентству Reuters источник в ведомстве.

Буквально накануне Служба безопасности Украины заочно вынесла Кириллову официальное подозрение. Обвинили в том, что он якобы приказывал применять химическое оружие против ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

То, что ситуация на самом деле прямо противоположная и начальник войск РХБЗ не раз раскрывал факты применения украинскими властями химоружия на ЛБС, а также доводил до сведения общественности планы Киева по созданию «грязной» атомной бомбы или диверсии с использованием химического и биологического оружия с целью потом обвинить в этом Россию, не требует подтверждения. Это общеизвестный факт. Такой же факт и участие или соучастие украинских спецслужб во всех громких заказных убийствах последних двух лет — Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, неудавшегося, к счастью, покушения на Захара Прилепина, — а также в теракте в подмосковном «Крокусе», унесшем жизни 145 человек, из которых шестеро — дети.

Еще одно недавнее громкое убийство — одного из разработчиков программного обеспечения для российских ракет Х-69, а также наших новейших БПЛА Михаила Шатского — ГУР МО Украины, не стесняясь, назвало делом своих рук.

Ранее, 16 октября, в деревне Меленки под Солнечногорском был убит полковник Сил специальных операций Никита Кленков.

Кому это было нужно? Кто это сделал и для чего? Вопросы, ответы на которые очевидны. Но, боюсь, решить проблему традиционными методами контрразведки, не уничтожив осиное гнездо терроризма в самом Киеве, нам не удастся. Стало быть, борьба с террором и диверсиями становится еще одной важнейшей задачей СВО, о целях которой вчера вновь напомнил наш президент.